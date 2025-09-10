Una adolescente de 14 años disparó dos veces y se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza

Una situación de pánico y tensión alertó este miércoles a las autoridades de Mendoza, donde una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela y efectuó dos disparos al aire. La alumna entró al establecimiento con un arma de fuego, disparó y luego se atrincheró en el patio del colegio. No se reportaron heridos. Después de cinco hora entregó el arma.

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz. Fue cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. De acuerdo al relato de algunos testigos, antes de actuar, la adolescente habría pasado por el baño y desde allí salió con el arma cargada. Luego, apuntó a algunos compañeros.

Frente a esta situación, las autoridades del establecimiento actuaron rápidamente y desalojaron de manera preventiva la institución. Según las primeras informaciones, trasladaron a los alumnos al Hospital de La Paz y solicitaron la presencia de los padres para retirarlos.

La menor cursa en 2º año de secundaria. Según medios locales, vive en el departamento de La Paz y su padre es policía en la provincia de San Luis. En este sentido, se sospecha que el arma que manipulaba -que sería una calibre 9 milímetros- podría pertenecer a su padre.

En el hecho intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien está en el lugar mediando con la chica para que le entregue el arma.

Asimismo, se solicitó la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a agentes policiales y funcionarios judiciales, que se movilizaron rápidamente a la escuela. Además, arribaron representantes de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Cerca de las 11.30, los especialistas del GRIS y la fiscal habían comenzado una mediación con la adolescente. Trataban de negociar con la adolescente para que saliera del colegio sin poner en riesgo su vida.

Según testigos recabados por medios locales, la menor habría dicho que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”.

Desde el ministerio de Seguridad de Mendoza, por su parte, solicitaron a la comunidad que evitara acercarse a la escuela para garantizar “la seguridad y el respeto hacia la menor”.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”, comunicaron.

Tras el episodio, se comenzó a difundir en redes sociales un video donde se ve a la adolescente caminando armada en la escuela.

Las grabaciones habrían sido realizadas desde la ventana de una de las aulas, cuya vista da al patio. Es allí donde hasta pasadas las 12:20 del mediodía la adolescente se encontraba atrincherada mientras las autoridades intentaban negociar con ella para que entregue el arma.

Según señaló Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, la mayoría de los chicos evacuados de la escuela fueron atendidos por nerviosismo y para el mediodía ya habían sido retirados por sus padres.

Sus propios compañeros, al describir a la joven, la describieron como una niña muy callada, con pocas amigas, y que en los últimos días se la había visto angustiada e incluso llorando.

La palabra del ministro de Educación de la provincia

Tadeo García Salazar, ministro de Educación de la provincia, dio una conferencia de prensa pasadas las 14 horas donde dio detalles de lo ocurrido mientras continuaba el operativo para resolver la situación de la menor, que está atrincherada desde la mañana en la escuela.

“Lo único que vamos a decir es que era un estudiante que tenía muy buen rendimiento académico y no hay ningún aviso de situaciones previas, por lo menos del sistema educativo. Entonces lo que velamos ahora es porque esto tenga obviamente una resolución pacífica y que los grupos de negociación puedan trabajar, los mejores grupos de negociación de la provincia trabajando, el gobernador ha puesto a disposición todos los recursos, como ustedes vieron, llegó rápidamente un helicóptero con efectivos de la policía, de los grupos especiales, los grupos son el grupo Gris y el grupo GES, y bueno, se está haciendo el monitoreo y el Ministerio Público Fiscal está haciendo todo el acompañamiento que haga desde el punto de vista legal”, dijo el funcionario.

En este sentido, dijo que para el momento de la conferencia ya llevaba más de tres horas de negociación con la menor, quien seguía en la escuela y aún no había entregado el arma.

Sobre el resto de los alumnos de la escuela, que presenciaron el violento episodio, informó: “Muchos de los estudiantes han pasado por el hospital de La Paz y se ha difundido en los grupos de whatsapp de la comunidad educativa cuáles son los teléfonos de contacto para que cualquier padre o cualquier estudiante que quiera tener asesoramiento o que quiera manifestar cualquier tipo de situación puede hacerlo y bueno están las líneas telefónicas disponibles”.

Asimismo, remarcó que en el operativo ya interviene el organismo técnico interdisciplinario local, encargado de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. “No hay clases en el establecimiento, obviamente, pero sí en el resto de las escuelas, porque no son jornadas de reflexión y para hablar en temas, creemos que la escuela es el medio para que estas cosas también se charlen. Si la comunidad educativa sufre algún tipo de problemática de esta magnitud, hay que charlarlo a la escuela y hacer un abordaje”, remarcó el ministro.

NB