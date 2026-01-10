Día mundial de las aves: ¿por qué se celebra el 10 de enero?

El Día Mundial de las Aves se conmemora cada 10 de enero con el objetivo de visibilizar la importancia de estas especies para el equilibrio ambiental y promover acciones destinadas a su protección. Las aves cumplen funciones esenciales en los ecosistemas, como el control de plagas, la dispersión de semillas y la polinización, lo que las convierte en aliadas clave de la biodiversidad.

En el mundo existen más de diez mil especies de aves, presentes en casi todos los ambientes del planeta. Desde grandes rapaces hasta pequeños pájaros urbanos, su capacidad de adaptación y su diversidad las transforman en indicadores sensibles del estado del ambiente. La disminución o desaparición de determinadas especies suele ser una señal de alerta sobre problemas ecológicos más profundos.

En los últimos años, numerosas poblaciones de aves se vieron amenazadas por la pérdida de hábitat, el avance urbano, la contaminación, el cambio climático y el tráfico ilegal de fauna. Estas problemáticas reducen sus posibilidades de reproducción y supervivencia, afectando el equilibrio natural de los ecosistemas.

El Día Mundial de las Aves invita a reflexionar sobre la necesidad de conservar los espacios naturales y promover prácticas responsables. Acciones como proteger áreas verdes, evitar el uso de agroquímicos, respetar las reservas naturales y no capturar aves silvestres contribuyen de manera directa a su preservación.

En Argentina, el avistaje de aves se consolidó como una actividad creciente que combina turismo, educación ambiental y conservación. Parques nacionales, reservas y humedales son escenarios privilegiados para observar especies autóctonas y generar conciencia sobre su cuidado.

Más que una fecha conmemorativa, el 10 de enero es un llamado a proteger a las aves como parte esencial del patrimonio natural. Cuidarlas es también cuidar los ecosistemas de los que depende la vida humana y el futuro del planeta.

Otras fechas importantes

Se celebra el segundo sábado de mayo (9 de mayo de 2026) y de octubre (10 de octubre de 2026). Día Nacional del Ave (Argentina): Se conmemora el 5 de octubre.

NB