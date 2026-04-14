Día Mundial de la Enfermedad de Chagas: ¿por qué se conmemora el 14 de abril?

La fecha se estableció porque justo un 14 de abril del año 1909 fue diagnosticada la primera paciente con esta enfermedad. Se trataba de un niña brasileña, llamada Berenice Soares de Moura, que fue tratada por el Dr. Carlos Ribeiro Justiniano Chagas. De ahí el nombre de la afección.

Este es el lema del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas 2026

El lema del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas 2026 es el siguiente: “Las mujeres en el centro: Protegiendo a la próxima generación de la enfermedad de Chagas”.

Durante años, muchas mujeres han sido señaladas injustamente como responsables de la transmisión congénita, cuando en realidad son, en su mayoría, víctimas de la misma infección que afecta a sus comunidades. La realidad es muy diferente. La gran mayoría de las mujeres que viven con la enfermedad de Chagas se infectaron de la misma manera que sus familiares y vecinos: por ejemplo, a través de la transmisión por un insecto o al consumir alimentos o bebidas contaminados. No son la fuente del problema. Se encuentran entre los millones de víctimas olvidadas.

Este enfoque busca corregir esa mirada y situarlas como parte esencial de la solución, no del problema.

La campaña de este año pone el acento en la necesidad de mejorar el acceso al diagnóstico y al tratamiento en niñas y mujeres en edad fértil, ya que intervenir a tiempo puede evitar casi por completo la transmisión a sus hijos. Además, reconoce el papel clave que desempeñan en la prevención y el cuidado dentro de sus familias y comunidades. Así, el mensaje es claro: poner a las mujeres en el centro no solo es una cuestión de justicia, sino también la estrategia más eficaz para frenar la transmisión de la Enfermedad de Chagas y proteger a las futuras generaciones.

¿Qué es la enfermedad de Chagas?

El Chagas es una enfermedad tropical que se trasmite por un insecto y que, sin tratamiento, puede provocar graves afecciones cardiacas y digestivas e incluso la muerte.

Es una enfermedad de desarrollo lento y por ello se le conoce como una enfermedad silenciosa, pero también silenciada, debido a que afecta a la población más pobre del planeta, precisamente personas que no tienen fácil el acceso a atención médica.

Afecta a entre 6 y 7 millones de personas en todo el mundo, y no solo se extiende por países de América Latina, sino que cada vez se están dando más casos en Estados Unidos, Canadá, Europa y algunos países del Pacífico Occidental.

La enfermedad también se puede trasmitir por alimentos contaminados, trasfusiones de sangre y trasplantes de órganos.

¿Cuál es el objetivo del Día Mundial del Chagas?

La propuesta de crear un Día Mundial para esta enfermedad surgió de la Federación Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas y fue apoyada por varias instituciones de salud, universidades, centros de investigación, y otras plataformas.

El objetivo es dar visibilidad a las enfermedades tropicales desatendidas y animar a los estados a controlar este tipo de enfermedades olvidadas que afectan principalmente a personas pobres.

NB