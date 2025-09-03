Día Mundial de la Higiene: ¿por qué se celebra cada 3 de septiembre?

El 3 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Higiene. Esta fecha tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de mantener la limpieza tanto personal como en el hogar en la lucha contra las enfermedades y el cuidado de la salud de la comunidad.

Uno de los hábitos más poderosos para combatir a los gérmenes es el lavado de manos frecuente. Al menos con 40 segundos, agua y jabón, y el secado con una toalla limpia se puede lograr la prevención de diferentes enfermedades infecto contagiosas.

Por qué se celebra cada 3 de septiembre el Día Mundial de la Higiene

Esta fecha surgió con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la limpieza personal y del hogar. Uno de los motivos por los cuales cobró mayor relevancia fue por la crisis del Coronavirus en el año 2020. Esta pandemia demostró que la limpieza de manos y la frecuente desinfección del hogar es uno de los métodos más efectivos para combatir los gérmenes.

Para la limpieza del hogar se recomienda el uso de lavandina. Se estima que las lavandinas comerciales tienen una concentración de alrededor del 4%. Para la desinfección se necesita generar una solución que tenga un 0,5% de concentración y se logra diluyendo la lavandina. Serían 2 cucharadas soperas en 10 litros de agua. Esta solución dura una semana antes de perder efectividad.

NB