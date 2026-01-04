Al menos 40 personas murieron durante la operación militar de EE UU para capturar a Maduro, según The New York Times

Alrededor de 40 personas habrían muerto durante la operación militar del sábado por parte de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por The New York Times.

Según la fuente anónima del gobierno de Maduro citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares. No obstante, hasta el momento, no se han difundido cifras oficiales por parte de la administración de Nicolás Maduro sobre víctimas mortales ni heridos.

La información surge mientras Estados Unidos ofrece nuevos detalles sobre la operación, descrita por Washington como una misión “discreta y precisa”. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan “Razin” Caine, explicó que la operación fue ordenada directamente por el presidente Donald Trump en respaldo a una solicitud del Departamento de Justicia.