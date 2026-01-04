Día Mundial del Sistema Braille: ¿por qué se celebra este 4 de enero?

Cada 4 de enero se conmemora el Día Mundial del Sistema de Lecto-Escritura Braille, una fecha destinada a visibilizar la importancia de este método de lectura y escritura para las personas con discapacidad visual y a reivindicar su papel central en el acceso a la educación, la información y la autonomía personal.

La efeméride recuerda el nacimiento de Louis Braille, pedagogo francés nacido en 1809, quien quedó ciego a los tres años tras un accidente y dedicó su vida a desarrollar un sistema que permitiera a las personas no videntes leer y escribir de manera independiente. A los 15 años creó el método que lleva su apellido, basado en combinaciones de seis puntos en relieve que representan letras, números y signos, revolucionando la inclusión educativa en todo el mundo.

En la Argentina, el sistema Braille es reconocido como una herramienta fundamental para garantizar derechos básicos como la educación, la comunicación y la participación social. Su uso se extiende desde el ámbito escolar hasta espacios públicos, señalética urbana, envases de medicamentos, documentos oficiales y materiales culturales, aunque especialistas advierten que aún existen deudas en materia de accesibilidad plena.

Organizaciones vinculadas a la discapacidad visual destacan que el Braille no solo es un sistema de lecto-escritura, sino también un símbolo de inclusión y autonomía. En tiempos de avances tecnológicos y herramientas digitales, subrayan que el Braille sigue siendo irremplazable para el aprendizaje de la ortografía, la comprensión lectora y el desarrollo cognitivo, especialmente en la infancia.

El Día Mundial del Sistema Braille invita, además, a reflexionar sobre la necesidad de políticas públicas que promuevan la producción de materiales accesibles y la capacitación docente, así como el compromiso de la sociedad en su conjunto para construir entornos más inclusivos.

A más de dos siglos del nacimiento de Louis Braille, su legado permanece vigente: un sistema simple y universal que continúa abriendo puertas, ampliando derechos y recordando que la accesibilidad es una condición esencial para la igualdad.