Cristina Kirchner recibió el alta médica y vuelve a su domicilio de San José 1111

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue dada de alta este sábado tras permanecer internada en el Sanatorio Otamendi, donde pasó Navidad y Año Nuevo, a raíz de un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo posoperatorio, según informó oficialmente el centro de salud.

De acuerdo con el comunicado médico, la evolución clínica de la exmandataria fue favorable, lo que permitió su egreso luego de completar la etapa crítica del tratamiento. “Informamos que la doctora Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo posoperatorio, por lo que ha sido dada de alta”, señalaron desde la institución.

Antes de concretarse el alta, el equipo médico procedió al retiro del drenaje peritoneal, una instancia clave en la recuperación, y se indicó la continuidad del tratamiento con antibióticos por vía oral, en reemplazo de la medicación endovenosa utilizada durante la internación.

Desde el Sanatorio Otamendi precisaron además que la expresidenta continuará su recuperación en su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la causa “Vialidad”. Allí será monitoreada de manera permanente.

“Será seguida en su domicilio por su equipo médico personal”, indicaron en el parte oficial, sin brindar mayores detalles sobre los plazos de reposo o eventuales controles futuros.