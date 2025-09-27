Día Mundial del Turismo: ¿por qué se celebra el 27 de septiembre?

En 1979, la Organización Mundial del Turismo (OMT) proclama el 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo, para conmemorar el aniversario de la aprobación de sus Estatutos. La declaración de este día tuvo lugar en Torremolinos (España). La fecha se considera además apropiada porque coincide con el final de la temporada alta de vacaciones del Hemisferio Norte, y el comienzo en la mitad sur.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Turismo?

El turismo es un sector que ha ido en aumento en los últimos años. Cada vez más personas se aventuran a visitar lugares lejanos e integrarse con la gente del lugar, descubriendo nuevas culturas y nuevos paisajes.

Viajar se ha convertido en un placer al que aspiran millones de personas en todo el mundo: aventureros ávidos de nuevas metas, viajeros en busca de nuevas experiencias, fotógrafos y en general, cualquier persona de a pie.

El crecimiento ha sido tal que se ha pasado de los 25 millones de desplazamientos en 1950 hasta los 1300 millones hoy en día. Los ingresos provenientes del turismo han pasado desde los 2000 millones de dólares a 1.260 billones. Un crecimiento exponencial.

Las razones de este aumento de viajeros en todo el mundo son variadas. Podríamos nombrar algunas de las más importantes:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció a todos los trabajadores el derecho a las vacaciones.

Mejora de las condiciones laborales en muchos países.

La clase media ha aumentado en el mundo.

Abaratamiento del transporte.

El uso de las nuevas tecnologías hace más accesible la información para viajar.

Turismo Sostenible

Debido al crecimiento que ha experimentado el turismo, es importante concienciar a la población sobre la necesidad de hacer un turismo sostenible, que aporte beneficios a largo plazo a los países y a las comunidades, ayudando al desarrollo.

Las últimas celebraciones del Día Mundial del Turismo se han centrado precisamente en el turismo sostenible, con el lema “Viaja, disfruta, respeta”.

Problemas en algunos lugares por el aumento de turistas

En algunas grandes ciudades, el turismo plantea nuevos retos, ya que en determinadas épocas de alta ocupación, la situación se torna complicada y muchos residentes locales se quejan de los problemas causados por la falta de regulación del turismo en este sentido.

El turismo causa problemas también en las montañas más emblemáticas del planeta, como es el caso del Mont Blanc, el Cervino, o el Everest, causando verdaderos embotellamientos que en ocasiones han dado paso a accidentes mortales.

Todo ello debe hacernos reflexionar a cerca de la importancia de establecer unas bases para la sostenibilidad del Turismo en todo el mundo.

El Turismo para los Objetivos del Desarrollo Sostenible

El Turismo está directamente relacionado con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Contribuye sobre todo a la consecución de los Objetivos 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 12 (producción y consumo responsables) y 14 (vida submarina).

Para lograr estos objetivos se ha creado la plataforma Tourism4SDGs, donde se pueden compartir recursos e iniciativas que ayuden al turismo sostenible.

