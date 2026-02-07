Día Nacional del Bailarín de Tango: ¿por qué se celebra el 7 de febrero?

El 7 de febrero de 1942 un síncope cardíaco dejó al tango sin su mejor exponente en las pistas: el Cachafaz. La muerte sorprendió al artista poco después de finalizar una presentación en un restaurante de Mar del Plata y la fecha quedó instituida como el día nacional del bailarín de tango.

Ovidio José Bianquet, tal su verdadero nombre, fue un guapo que revolucionó los salones hasta morir y tenía una entrañable amistad con Carlos Gardel y Francisco Canaro. Había nacido en el barrio de Boedo, el 14 de febrero de 1885, y su talento para bailar el tango lo llevó a escenarios de París y Nueva York.

La trágica historia del Cachafaz marca que bien pudo haber muerto mucho antes, en algunas de las sangrientas peleas en las que se vio involucrado. Era una época en la que los bailes podían terminar a los tiros y cuchillazos. “Él nunca llevaba armas, pero era muy guapo y se trenzaba a puño limpio”, dijo su última compañera artística, Carmencita Calderón.

El violinista Francisco Canaro recordó una agitada noche de 1915, en la que en un reducto de Balvanera el Cachafaz se vio envuelto en una batahola: “Hubo una competencia de baile en la que ganó el Cachafaz, como siempre, y uno de sus rivales, el Rengo Cotongo, quedó con la sangre en el ojo. Las barras de uno y otro se agarraron a trompadas y ellos también se metieron. De pronto empezaron los tiros y nos tiramos cuerpo a tierra hasta que vino la policía y arreó con todos a la comisaría”.

Aquel verano del 42 Bianquet, de 56 años, fue contratado para presentarse en el restaurante de un hotel del balneario La Perla, llamado El Rancho Grande. Tras bailar al ritmo de “Don Juan”, el Cachafaz se retiró del escenario ovacionado y se fue a la habitación. “Me había pedido que lo tocara picadito, para poder bailarlo bien canyengue”, contaaría después el director de la orquesta marplatense, Armando Blumetti.

“Vino a buscarme para que fuera a tomar whisky con sus amigos, pero yo le dije que no porque estaba escuchando por radio el partido entre Argentina y Uruguay. Él era muy respetuoso, jamás me tuteaba, y muy buen compañero. Se decía que estábamos en pareja, pero eso era falso. Tenía a su esposa y su familia”, recordaba Carmencita Calderón, que falleció en 2005 a los 100 años.

“Poco después vinieron a avisarme que el Cachafaz estaba tirado en el piso. Pensé que se había caído, pero era algo grave. Cuando llegó el médico ya no había nada que hacer. Sufrió un ataque al corazón… Yo lo había notado raro ese día, pero él me dijo que no le pasaba nada”, señaló la bailarina en una entrevista para el diario La Capital de Mar del Plata.

El extraordinario bailarín, que con su estilo único revolucionó al tango, había nacido en un conventillo de Boedo. En ese barrio se ganó el mote de Cachafaz (en lunfardo significa descarado) y un falso nombre: lo llamaban Benito, nunca se supo por qué.

Tres años antes de su muerte Bianquet contó que empezó a bailar en las veredas de ladrillos con los pibes del barrio. “A los 11 años ya era un fenómeno para el tango con corte y barquinazo y los mayores hacían ronda para verme”, aseguró en esa oportunidad.

Brilló en los escenarios de la calle Corrientes, tuvo academias, recorrió el mundo y participó en muchas películas. Sin embargo, su economía personal hacía agua por los excesos en los que incurría. Sus amigos lo hacían figurar como autor de tangos que nunca había escrito para que se ganara unos pesos. Carlos Gardel y Canaro los grababan para que el ingreso fuera aún mayor. “Era muy bueno, pero no controlaba los gastos”, recordó Carmencita.

