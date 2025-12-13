Día del Oftalmólogo: ¿por qué se celebra el 13 de diciembre?

El 13 de diciembre se celebra el Día del Oftalmólogo, una jornada dedicada a reconocer el trabajo de los profesionales que se ocupan de la salud visual y de diagnosticar, tratar y prevenir las enfermedades que afectan a los ojos. La fecha se recuerda en honor a la creación de la primera cátedra de Oftalmología en América Latina, establecida en 1854 en la Universidad de Buenos Aires por el destacado médico argentino Jorge Malbrán, considerado un pionero de la especialidad.

En un mundo cada vez más atravesado por el uso intensivo de pantallas, la labor del oftalmólogo adquiere una relevancia creciente. Los especialistas advierten que las consultas por fatiga ocular, sequedad, miopía y otros trastornos asociados a la exposición prolongada a dispositivos electrónicos aumentaron de manera sostenida en los últimos años, especialmente entre niños y adolescentes.

El Día del Oftalmólogo también funciona como recordatorio de la importancia de realizar controles periódicos, incluso cuando no se presentan síntomas. Muchas patologías oculares —como el glaucoma o la retinopatía diabética— pueden avanzar de forma silenciosa, por lo que la detección temprana resulta fundamental para evitar complicaciones y preservar la visión a largo plazo.

En Argentina, diversas instituciones de salud, sociedades médicas y organizaciones vinculadas a la especialidad suelen aprovechar la fecha para impulsar campañas de prevención, charlas abiertas y chequeos visuales gratuitos, con el objetivo de concientizar sobre hábitos saludables y el impacto de la salud ocular en la calidad de vida.

La fecha también rinde homenaje a quienes dedican su vida profesional a investigar nuevas tecnologías, técnicas quirúrgicas y tratamientos que permiten mejorar la visión, recuperar la capacidad visual perdida o acompañar a pacientes con patologías crónicas.

Con el avance de la ciencia y la creciente conciencia sobre el bienestar integral, el Día del Oftalmólogo invita a poner en foco el valor de la salud visual y la necesidad de cuidarla en todas las etapas de la vida.