Escuela de Yoga: Las “alumnas” denunciaron a los fiscales que las consideraron víctimas de trata

La Justicia las considera “víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual” pero ellas dicen que no: que no son víctimas, que nunca fueron explotadas sexualmente y que no “las reducían a la servidumbre” en la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Mientras la investigación por asociación ilícita, lavado de activos y explotación de personas avanza, nueve mujeres que integraban la organización denunciaron a los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, ambos integrantes de Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), por haber vulnerado su intimidad, por espionaje ilegal y porque, insisten, “es absolutamente falsa y arbitraria” la calificación que les han impuesto, la de haber sido cooptadas para que tuvieran encuentros con hombres poderosos que financiaran a la Escuela.

Las mujeres aseguran que los fiscales Colombo y Mángano abusaron de su autoridad e incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos. Formalizaron la demanda a principios de mes y la analizó el fiscal Federico Delgado, quien determinó que no existía delito alguno. Así que el juez Ariel Lijo, al frente de la causa madre, la desestimó esta semana. Las mujeres no se darán por vencidas: irán a la Cámara de Apelaciones. elDiarioAR se comunicó con los fiscales denunciados pero ni Colombo ni Mángano atendieron los llamados o respondieron los mensajes. Hicieron saber que no harán declaraciones sobre el asunto.

“Espionaje ilegal, propio de las épocas más oscuras de nuestra historia”

A casi nueve meses de los allanamientos que terminaron en una veintena de detenidos, la Justicia busca probar que la Escuela de Yoga de Buenos Aires era una organización con fines de lucro que se aprovechaba de la actividad sexual ajena y con cuyas ganancias lavaba activos. elDiarioAR accedió a documentación que confirma el seguimiento que le hacían a los empresarios, la mayoría extranjeros, cuánto dinero aportaban y la proyección económica de cada uno. Más simple: en la Escuela calculaban cuánto dinero podían obtener de ellos en un lapso determinado. ¿Qué les ofrecían? Tratamientos médicos en CMI - Abasto, una clínica de su propiedad, y el servicio de “Novia”, es decir, la exclusividad de alguna de las integrantes de la trinchera Botánico.

Los imputados, 19 en total, están libres. La Sala 2 de la Cámara de Casación Penal indicó en noviembre que no había pruebas suficientes para mantener las preventivas. Hubo arrestos domiciliarios y sobreseimientos, y muy pocas novedades respecto del avance de la investigación. En ese contexto, las mujeres que figuran como víctimas denuncian que los fiscales Colombo y Mángano violaron su intimidad. Aseguran que dieron a conocer sus nombres completos y que acompañaron sus nombres con la calificación de víctimas, calificación que rechazan desde el principio.

“El accionar de los denunciados promueve, a nuestro entender, una clara acción de espionaje ilegal, propio de las épocas más oscuras de nuestra historia”, dicen las denunciantes. El pedido de informes a los Estados Unidos, por ejemplo, hizo que les cancelen las visas a tres de ellas.

También denuncian robos durante los allanamientos

“Me apuntaron en la cabeza, me hicieron tirar al piso de una piña, me tuvieron maniatada, sentada en una silla con las manos atadas, durante nueve horas vi cómo me tiraron la casa abajo”: es lo que declaró en Cámara Gesell una de las integrantes de la Escuela de Yoga, a la que la Protex señaló como víctima de trata para explotación sexual. La misma mujer denuncia que esa noche, la de los allanamientos en la sede central de EYBA, el personal a cargo del operativo le robó “4 mil dólares, la alianza de matrimonio de su padre, una medalla que había ganado en una campeonato de natación, un anillo de oro y platino” y sigue la lista.

“Al día de hoy” -sigue la denuncia firmada por nueve mujeres- ninguna de las personas que fueron mencionadas como víctimas para lograr los allanamientos se ha manifestado como tal. En diálogo con elDiarioAR, una de las mujeres sostiene que la denuncia contra EYBA es “un invento de Pablo Salum (N. de la R.: quien denunció a la organización en la Protex) que tiene un interés económico, por ejemplo, vender esta historia inventada a productoras audiovisuales internacionales”.

