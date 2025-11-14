Femicidio de Cecilia Strzyzowski: se conoce el veredicto del jurado popular contra el Clan Sena y los encubridores

El veredicto del jurado popular contra los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerá este viernes luego de que el jueves se dieran a conocer los alegatos de clausura de todas las partes. Primero se desarrollarán las instrucciones finales y luego los integrantes se reunirán para debatir la decisión final.

Aunque se esperaba que el debate concluyera a fines de noviembre, el mismo se adelantó y hoy se conocerá el veredicto de culpabilidad o inocencia por parte del jurado popular y luego, en los próximos días, se desarrollará la audiencia para conocer las penas.

Este viernes, la jueza Dolly Fernández abrió la jornada indicándole al jurado las últimas instrucciones, en la cual dio a conocer un resumen de los hechos y les volvió a explicar las diferentes alternativas de veredicto. Acto seguido, le dio la palabra por última vez a los siete imputados. Emerenciano Sena, Marcela Acuña, José Gustavo Obregón y Griselda Reinoso manifestaron su inocencia, mientras que César Sena, Fabiana Cecilia González y Gustavo Melgarejo optaron por el silencio.

El jurado pasó a una sala contigua para debatir, no por más de dos horas, y luego dará a conocer cuál será el futuro procesal de cada uno de los siete imputados.

En la jornada del jueves todas las partes dictaron sus alegatos finales y allí, tanto la fiscalía como la querella, pidieron que los acusados sean encontrados culpables.

Mientras que los defensores de César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y Fabiana González solicitaron que sean cautelosos y revisen la responsabilidad de cada uno.

El caso

El 1 de junio de 2023, César Sena pasó a buscar a Cecilia por su casa en Barranqueras. Pasaron la noche en un hotel y, al día siguiente, fueron a la vivienda de los Sena, ubicada en la calle Santa María de Oro 1460, de la ciudad de Resistencia, con la excusa de preparar un viaje a Ushuaia, por un supuesto trabajo que Marcela Acuña habría conseguido para la joven. Los pasajes nunca existieron.

Las cámaras de seguridad registraron a Cecilia ingresando a la casa familiar de los Sena el 2 de junio, pero nunca se la vio salir. Según los fiscales, fue asesinada entre las 12:16 y las 13:01 horas dentro de la vivienda. Días después, su madre, Gloria Romero, denunció la desaparición y la investigación reveló una trama de engaños y contradicciones.

El 9 de junio, durante los allanamientos en la vivienda de los Sena, la policía encontró manchas de sangre, una sierra de cortar carne, un machete y $ 6 millones en efectivo. Esa noche fueron detenidos Emerenciano y Marcela y su colaboradora Fabiana González. César se entregó al día siguiente.

En el campo familiar “Campo Rossi” -ubicado en Puerto Tirol, a 20 km de Resistencia- se hallaron restos óseos calcinados, una valija quemada y pertenencias de Cecilia. Posteriormente, un colaborador del clan, Gustavo Obregón, se quebró y condujo a los investigadores hasta el río Tragadero, donde aparecieron más restos y un dije reconocido por la madre de la víctima.

El análisis genético confirmó que la sangre y los objetos hallados pertenecían a Cecilia.

El juicio por jurados comenzó el 28 de octubre de 2025 en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, presidido por la jueza técnica Dolly Fernández. El tribunal está integrado por 10 mujeres y 6 hombres que deberán decidir si los siete imputados son culpables o inocentes.

Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Juan Martín Bogado encabezan la acusación, junto a los querellantes Gustavo Briend, en representación de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz, por la Subsecretaría de Género y Diversidad del Chaco.

El juicio tiene siete imputados, divididos entre autores y encubridores:

–César Sena: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor. Los fiscales piden pena de prisión perpetua.

–Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios. También se pidió pena de prisión perpetua.

-Los colaboradores Fabiana González, José Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso: por el delito de encubrimiento agravado.

Las audiencias son transmitidas por circuito cerrado en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia y, una vez finalizada la etapa de prueba, se habilitará la transmisión pública a través del canal oficial de YouTube de Juicios por Jurados de Chaco.

Con información de NA y Chequeado.

