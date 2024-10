El Gobierno admite que una ONG que impulsa la abstinencia sexual capacitó a funcionarios sobre la ESI en las escuelas

El Gobierno admitió que una organización católica que promueve como único método anticonceptivo la abstinencia dio recientemente un curso a los formadores de docentes que tienen que aplicar la ESI (Educación Sexual Integral) en distintas jurisdicciones del país. Se trata de la ONG chilena Teen STAR, vinculada a los sectores más conservadores de la Iglesia como el Opus Dei, cuyo director estuvo el lunes pasado en la sede de la secretaría de Educación de la Nación brindando una charla con el título “Encuentro Afectividad y Sexualidad-ESI”.

El reconocimiento oficial lo hizo el propio secretario del área, Carlos Torrendell, al exponer este jueves en Diputados, donde asistió para defender el Presupuesto 2025. El funcionario dijo que la participación de la organización fue a través de una invitación cursada pero sin que haya una intermediación económica: “De ninguna manera hemos contratado a Teen STAR, sí se va invitando a distintos expositores a tratar temas como por ejemplo quien se invitó últimamente”, admitió el segundo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene a su vez una estrecha relación con los sectores más conservadores de la Iglesia. Torrendell también buscó despegarse de la polémica al afirmar: “No estamos tercerizando la educación sexual integral”.

Torrendell tuvo que responder al requerimiento puntual de la diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi, quien denunció que hubo una contratación con la organización vinculada al Opus Dei para impartir educación sexual. “Lo que ocurrió el lunes fue un curso de formación. Firman un convenio de actuación y Teen STAR forma a los formadores de los docentes, que vendría a ser la función de la secretaría de Educación”, señaló la legisladora en diálogo con elDiarioAR. Este medio buscó más preciones en el Gobierno pero no hubo respuestan de los voceros oficiales.

La presencia de Teen STAR en el Salón Blanco del Palacio Sarmiento (ex Palacio Pizzurno), sede de Educación, fue revelada ayer por el diario Página/12. La nota consigna que la capacitación “estuvo dirigida a integrantes del Programa Nacional de ESI, a equipos técnicos que trabajan en escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires y directivos y docentes de colegios de gestión privada, la mayoría confesionales”. Habría un plan para extender el proyecto a otras jurisdicciones.

De ninguna manera hemos contratado a Teen STAR, sí se va invitando a distintos expositores a tratar temas como por ejemplo quien se invitó últimamente Carlos Torrendell — Secretario de Educación de la Nación

El curso lo impartió el director de la organización extranjera, Miguel del Río Vigil, bajo la consigna de una “alfabetización emocional”, un cambio rotundo a la política ESI que hasta el gobierno de Javier Milei había en el país. La gestión libertaria siempre rechazó la obligatoriedad de dictar educación sexual en las escuelas y el propio mandatario señaló durante la campaña electoral que la ESI es un plan para “eliminar a los seres humanos”. Ya en funciones, la motosierra mileísta cayó sobre el Plan ENIA, desmantelando el programa de prevención del embarazo en adolescentes.

En su exposición en el Congreso, Torrendell rechazó que el Gobierno tenga una postura ideologizada sobre la educación sexual, aunque suscribió la línea conceptual de Teen STAR. “La ESI tiene que basarse en lo científico con un sentido amplio: lo biológico, lo social, lo espiritual, lo afectivo… lo afectivo yo no lo dejaría de lado, forma parte de un contenido ampliado”, planteó el funcionario.

“Este no es un Gobierno que se dedique a imponer al resto su visión. No hay una sola manera efectiva de encarar el contenido de la ESI. Los chicos tienen el derecho a tener una ESI adecuada, pero también una ESI plural. No hay que abrirse a una bajada de línea, sino a una visión amplia”, fue el argumento del secretario de Educación.

Según reveló Página/12, la capacitación dictada por Teen STAR fue organizada por la Coordinación de Fortalecimiento para la Educación Integral y la Alfabetización Emocional, dependiente de la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa de Nación. En ese espacio –consignó el diario– “se propuso enseñarles a las alumnas a autodiagnosticarse un desarreglo hormonal frotándose un brazo con una cuchara o tenedor de metal: si aparece una erupción, el diagnóstico sería positivo”. También hubo como actividad un taller para conocer los cambios en la pubertad y se les pidió a docentes y directivos de escuelas que inflaran globos para representar a los óvulos que iban madurando en las chicas, mientras “los participantes recibieron explicaciones que personificaban a las hormonas”. En un pasaje “se apeló al cuento de los tres chanchitos” .En ningún momento de la capacitación se hizo referencia a las identidades trans, destaca el diario.

“Teen STAR es de los sectores más orgánicamente de la Iglesia católica y afirma que la única forma de anticoncepción es la abstinencia”, señaló la diputada Biasi a elDiarioAR. Una de las referencias bibliográficas de la charla que se dio en la sede de Educación fue un artículo publicado en 2005 en el sitio Journal of Adolescent Health donde se lee que “la intervención de educación sexual Teen STAR centrada en la abstinencia fue eficaz en la prevención del embarazo no deseado en adolescentes”.

Según su página web, Teen STAR está en más de 50 países y llegó al país en 2019 con un taller en la Diócesis de Córdoba y otro curso en la sede de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA). La organización se autopresenta como “un programa internacional de educación en afectividad y sexualidad que acompaña a niños, adolescentes, jóvenes y adultos desde su realidad personal y familiar”.

El Gobierno ya tiene vínculos con organizaciones ultraconservadoras. En junio la ministra Pettovello le entregó al director de la Fundación CONIN, Abel Albino, un médico que niega el uso del preservativo, la distribución de comida que estaba a punto de vencer en los depósitos oficiales.

