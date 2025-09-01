El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre, conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10. La medida se tomó en búsqueda de impulsar la actividad turística.

A través de la resolución 139/2025, la Jefatura de Gabinete publicó en el Boletín Oficial la decisión. El texto, que lleva la firma de Guillermo Francos, se basa en la nueva normativa que permite mover los feriados que caen sábado o domingo.

El traslado del feriado al viernes 10 de octubre se realizó luego de una recomendación por parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que argumentó la conveniencia de estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos de la economía.

De esta manera, el fin de semana largo de octubre será desde el viernes 10 hasta el domingo 12, con el objetivo de que más personas puedan aprovechar el descanso y al mismo tiempo, se reactive el movimiento en destinos turísticos y comercios locales.

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó “el nuevo fin de semana largo es crucial para la industria turística, ya que permite desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales de todo el país”.

“Los fines de semana largo generan un movimiento turístico que repercute de manera positiva en toda la cadena de valor del segmento. Alojamiento, gastronomía, transporte, guías y excursiones se ven beneficiadas con la medida”, completó.

Próximos feriados y fines de semana largos

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre). Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.

Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible. Jueves 25 de diciembre: Navidad, también inamovible.

NB