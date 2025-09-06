El gobierno pidió devolver una serie de pasaportes por una falla invisible en la tinta

El Gobierno Nacional solicitó la devolución de miles de pasaportes pertenecientes a la serie AAL, debido a una falla de seguridad en la fabricación que compromete su validez internacional.

El incidente fue provocado por una partida defectuosa de tinta negra de seguridad, suministrada por un proveedor alemán. Si bien el problema no incluye a la totalidad de las impresiones (se estiman entre 5.000 y 6.000 afectados reales), el RENAPER no tiene certeza de cuáles documentos específicos presentan la imperfección dentro del universo comprometido.

Números afectados

El alerta, reportado inicialmente por el Consulado argentino en San Pablo, afecta a un universo de más de 200 mil documentos que están bajo revisión.

Las numeraciones potencialmente comprometidas son las siguientes:

-AAL314778 hasta AAL346228.

-AAL400000 hasta AAL607599.

-AAL616000 hasta AAL620088.

El Gobierno solicitó a todas las personas con pasaportes dentro de esos rangos numéricos que los presenten al RENAPER (o a los consulados, si residen en el exterior) para su verificación.

Si el documento está correcto, será devuelto. Si presenta la falla de tinta, el RENAPER imprimirá uno nuevo sin costo y lo remitirá al ciudadano afectado. Asimismo, fuentes oficiales afirmaron que la situación productiva “se encuentra resuelta” desde hace varias semanas y continuará con normalidad.

MU con información de la agencia NA