Los imperdibles para disfrutar este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Empiezan los conciertos homenaje a María Elena Walsh y a Luis Alberto Spinetta, las piletas de la Ciudad abren sus puertas para todos y ya se puede navegar por el Riachuelo. Además, las plazas se preparan con juegos y música para disfrutar los atardeceres de verano

Toda la familia a jugar con agua

El Parque de la Ciudad se convierte en la sede del verano porteño con juegos acuáticos para que los chicos disfruten y se refresquen al mismo tiempo. Además, hay inflables, canchas de fútbol y más deportes, talleres, cine al aire libre y un patio gastronómico con una amplia variedad de opciones, ideal para pasar todo el día en el parque. Las mascotas también están invitadas. Abre de martes a domingos, de 10 a 20.

Homenaje al Flaco Spinetta

Varios artistas se reúnen para celebrar la obra de Luis Alberto Spinetta recreando sus canciones más emblemáticas con un gran show en vivo en la terraza del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). El recital estará encabezado por Marina Wil, Julian Baglietto y MOAH, entre otros. La cita es este viernes a las 19.30.

Un paseo en barco por el Riachuelo

Ya está abierta la inscripción para embarcarse en un recorrido único: en La Boca, desde Caminito (Magallanes y Del Valle Iberlucea) inicia el paseo náutico por el Riachuelo, que pasa por Vuelta de Rocha y va hasta el histórico Puente Transbordador Nicolás Avellaneda. La propuesta es gratis y con inscripción previa en https://shorturl.at/DHHLP

Atardeceres en las plazas porteñas

Este fin de semana llegará a Parque de los Andes (Av. Jorge Newbery y Av. Corrientes) y Plaza Irlanda (Neuquén y Av. Donato Álvarez) una propuesta doble. La tarde del sábado, destinada a un público joven, estará musicalizada por bandas indie, pop rock y un cierre con dj. El domingo, la invitación es para toda la familia: habrá una gran peña, folklore y karaoke. Se hará ambos días, entre las 18 y las 22.

Juegos y artistas en las plazas

Todos los jueves y viernes, desde las 17, las plazas porteñas se llenan de juegos, arte y recreación. Habrá desafíos deportivos, búsquedas del tesoro, artistas itinerantes, acróbatas, talleres y espectáculos para toda la familia. Esta semana estarán en Parque de los Andes (Av. Jorge Newbery y Av. Corrientes) y las plazas Primero de Mayo (Hipólito Yrigoyen y Pasco) y Unidad Nacional (Murguiondo y Delfín Gallo).

El reino sinfónico de María Elena Walsh

La Usina del Arte inaugura su temporada con un gran concierto sinfónico que rememora los clásicos de María Elena Walsh, como El reino del revés, La reina Batata y El twist del mono Liso, con un show que le da nueva vida a ese mundo de palabras, música y juego que atraviesa generaciones. Se hará el domingo a las 17. La entrada es con reserva en usinadelarte.ar

A refrescarse a las piletas de la Ciudad

Las piletas públicas porteñas abren para el uso recreativo de todos los vecinos. Los sábados y domingos, las de los parques Sarmiento y Manuel Belgrano están habilitadas de 9 a 18. Los polideportivos Pomar, Colegiales, Costa Rica, Avellaneda, Santojanni, Martín Fierro, Chacabuco, Pereyra, Dorrego y Patricios abren de 11 a 19. Algunas requieren ir con turno. Toda la información se puede consultar en https://shorturl.at/S6jlA

Villa Urquiza se llena de diversión

En la cocina de dos creativos chefs, las frutas y las verduras toman vida y desatan el caos. Mundo Arlequín se presenta este domingo a las 16 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) en un espectáculo para toda la familia que mezcla música, títeres y humor. La entrada es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

Expedición botánica para chicos

El Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951) es el escenario de una aventura pensada para explorar y observar la naturaleza recorriendo el parque mientras se cumplen misiones y desafíos. Durante la actividad, los chicos ponen a prueba sus habilidades y obtienen su diploma de explorador. Es una actividad apta para grupos scouts y clubes de ciencias que dura 1 hora y media. La inscripción está disponible en https://shorturl.at/R9Zzz

Un viaje por el universo Piazzolla

El Teatro Colón (Tucumán 1171) estrena este sábado a las 20.30 Astor, Piazzolla eterno, un concierto para adentrarse en la música del gran maestro del tango. Las funciones contarán con un octeto que interpretará las obras del histórico bandoneonista. La puesta reconstruye su genio creativo, su mente y su alma, y la huella imborrable que dejó en la cultura argentina. Las entradas se pueden sacar en teatrocolon.org.ar o en la boletería del Teatro.