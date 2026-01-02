Los imperdibles para esperar a los Reyes Magos en la Ciudad de Buenos Aires

Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a las calesitas con regalos y sortijas, Colón Fábrica invita a conocer las grandes producciones del año y los espacios verdes de la Ciudad siguen abiertos para recorrer sus jardines y disfrutar su flora y fauna

Los Reyes Magos se suben a la calesita

Calesitas, pizzerías, jugueterías y heladerías porteñas se unen en una experiencia inédita para recibir a los Reyes Magos. El lunes, quienes compren una pizza grande, un juguete o un kilo de helado recibirán de regalo cuatro vueltas gratis en las calesitas de la Ciudad. Y en la Plaza Aristóbulo del Valle de Villa del Parque arribarán Melchor, Gaspar y Baltasar desde las 19. Las vueltas gratis valen hasta el martes. El mapa con todos los comercios y calesitas adheridas puede verse acá: https://acortar.link/MExbB6

350 hectáreas de naturaleza

La Reserva Ecológica (Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550) es el mayor espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los paseos preferidos para caminar, andar en bicicleta, trotar o pasar el día en familia en un entorno natural a pocos minutos del Obelisco. Hay senderos para conocer la flora y la fauna autóctona y varios miradores donde contemplar el paisaje y ver las aves que sobrevuelan el territorio porteño.

Juguemos a la ciencia

El Museo Participativo de Ciencias es un centro de exploración armado para la divulgación a través de la participación directa. Hay más de cien exhibiciones interactivas que incentivan la curiosidad e invitan a jugar y a conocer más. La propuesta para chicos y grandes se desarrolla en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) de martes a viernes de 12 a 17, y sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. La entrada se saca en la puerta.

Lo que pocos saben sobre el Colón

Colón Fábrica (Av. Pedro de Mendoza 2147) ofrece un circuito sorprendente por las grandes producciones del teatro. La muestra permite recorrer las escenografías, la utilería y el vestuario de las grandes obras que pasaron por el primer coliseo. Abre todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12 a 18. Las entradas se pueden comprar en teatrocolon.org.ar/colon-fabrica

El jardín de los senderos que se bifurcan

El Botánico es uno de los jardines más hermosos de la Ciudad: tiene 7 hectáreas y más de 1500 especies de árboles y plantas de todo el mundo. Ofrece cinco circuitos autoguiados, un jardín de mariposas y una casona en la que se realizan muestras de arte y talleres. Abre sábados y domingos, de 9.30 a 19. La entrada es libre.

Arte y cultura en el CC Recoleta

El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) abre sus muestras de manera permanente para divulgar todas las exposiciones de sus 27 salas. Recorren la historia, el arte contemporáneo y el trabajo de reconocidos artistas, como “El Jardín de los Fantasmas” de Ricardo Cohen (Rocambole), o la muestra que reúne los objetos del escritor Carlos Busqued. Abre de martes a viernes, de 12 a 21, y sábados, domingos y feriados, de 11 a 21.

El gran pulmón verde del Ecoparque

El Ecoparque tiene más de 16 hectáreas abiertas al público para hacer circuitos guiados y actividades educativas. También se puede observar la flora y la fauna nativa y aprender sobre ella en los distintos espacios destinados a la divulgación. Se ingresa por Av. Sarmiento y Av. Las Heras, de martes a domingos y feriados entre las 11 y las 18. La entrada es gratis.

Arte, arte, arte: de Nacha a Dalila

A lo largo de enero, el Museo Moderno (Av. San Juan 350) propone experiencias que cruzan artes visuales, teatro, movimiento y creación colectiva. Las actividades invitan a imaginar y experimentar dentro del museo, con su colección y sus muestras en curso, como la de la actriz y cantante Nacha Guevara o la artista conceptual Dalila Puzzovio. Todas las actividades se pueden consultar en https://buenosaires.gob.ar/museos