El vértigo de las olas, los libros del año

Si estas palabras te pudieran dar fe. Cerca de la revolución - Charly García

“Estamos todos borrachos, preocupados o las dos cosas”, me dijo hace unos días mi amigo M en una fiesta. No se me ocurre mejor imagen que esa para ilustrar estas horas. Es que la intensidad de fin de año en mayor o menor medida nos llega a la mayoría –de los más vitalistas a los más fatalistas: todos desorientados en ese bien o mal de muchos, en esa pista de baile incierta, en el despiste– como una ola gigante a punto de estallar sobre nuestras cabezas. El mismo vértigo cada vez: saltar y dejarla pasar por arriba con la mirada en alto, mantenernos metidos para adentro y atravesarla por abajo con los ojos apretados. En cualquier caso, habrá que poner el cuerpo intentando romper o rompernos lo menos posible. Como hicimos otros años, como vamos a seguir haciéndolo porque llegamos hasta acá, como nos canta Charly García incluso a los más escépticos: si estas palabras te pudieran dar fe.

Aprovecho esta edición de Mil lianas –la última de 2024– para desearles de corazón a todos aguas amables y músculos firmes para lo que se venga el año próximo. Empezamos.

1. Películas argentinas. El año que termina fue definitivamente una paradoja para el cine nacional: mientras las películas argentinas cosechan elogios, ganan premios en festivales y circulan en varios países con vigor, los recortes dispuestos por el gobierno nacional hicieron que la cantidad de rodajes se redujera de manera drástica.

Con un panorama preocupante en el horizonte y con una baja en la afluencia del público a las salas (puede leer este muy buen balance que escribió Diego Batlle en elDiarioAR), a lo largo de 2024, sin embargo, llegaron a los cines notables películas argentinas que se destacan por la frescura y el desparpajo de sus realizadores.

Ya les comenté tiempo atrás por acá que la película que encabeza la lista de mis favoritas este año es Alemania, de María Zanetti, seguida por El jockey, de Luis Ortega y La práctica, de Martín Rejtman. Por suerte todas ellas están disponibles para ver en formato hogareño por streaming. En este enlace pueden leer un poco más sobre cada una, ver los tráilers y conocer en qué plataforma se encuentran.

2. Literatura argentina. Lo comenté en este espacio hace poquito: cada vez que encaro la tarea de elegir los libros del año me causa gracia el gesto. Es que, en general, los que más me atraen son justamente esos libros huidizos y un poco corridos que le escapan al año en el que salen o a su época.

A la vez, esta labor me obliga siempre a abrir el paraguas: los balances implican sesgos, omisiones, arbitrariedades, decisiones que no le hacen justicia a todo lo que ocurrió en un determinado período, limitaciones de quienes los arman y un recorte obligado por el tiempo o, mejor, por su falta.

En este caso, encabezada por La Circunstancia, de Jorge Consiglio –la novela que más me impactó entre las que leí este 2024– seguida por Diario de una mudanza, de Inés Garland, y Vida en Marta, de Santiago Craig, armé una lista con doce publicaciones muy diversas en las que se destacan el humor, algunos personajes inolvidables, la sensibilidad y el riesgo. Pueden encontrar el listado completo en este enlace, hay libros de cuentos, textos híbridos, novelas y retratos maravillosos.

3. Rescates literarios. En un año difícil para las editoriales por los vaivenes de la economía y la crisis que afectó seriamente al sector por la caída en las ventas de libros, hubo sellos que decidieron alejarse por un rato de lo estrictamente nuevo. Es que, a lo largo de todo 2024, algunas editoriales recuperaron para sus catálogos publicaciones que hacía rato habían dejado de circular, otras indagaron en los archivos de autores centrales para llegar a materiales poco conocidos, otros eligieron apostar al hallazgo de clases magistrales para convertirlas en textos impactantes.

Este repaso personal está encabezado por el deslumbrante Diario del abandono, de Leopoldo Brizuela, publicado por Bosque Energético. Pueden leer el balance completo en este enlace.

Banda sonora. Buena parte de la música que me acompañó este año fui compartiéndola en nuestra banda sonora (sí, esa que encuentran renovada los viernes por acá). Así que ahí van a encontrar una suerte de muestrario de los lanzamientos del año que más sonaron en casa o en la calle cuando voy con auriculares. La lista, como siempre ecléctica y deforme, está encabezada por Mercedes Sosa en Nueva York 1974 (les hablé de esa gema hace unas semanas) y sigue con Manning Fireworks, de MJ Lenderman, y Maquillada en la cama, de Juliana Gattas.

Posdata. Gracias por estar ahí cada viernes, por el milagro de la lectura, por sus mensajes afectuosos. Mil lianas entra a boxes unos días –un ratito nomás, para hacer ajustes y oxigenar un poco– y vuelve el 10 de enero. Si sienten algún tipo de abstinencia, además de leer las notas que voy a ir publicando estos días en el diario, encuentran todas las ediciones pasadas del newsletter en este enlace.

¡Hasta la próxima!

