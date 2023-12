El Ministerio de las Mujeres ahora es una “subsecretaria de protección contra la violencia de género”

Ni siquiera será una secretaría. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, redujo la categoría del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a “subsecretaria de protección contra la violencia de género”. No es sólo una cambio de nombre, significa una pérdida total de independencia del área creada hace cuatro años, tiempo en el que asistió a 1,6 millones de personas víctimas de violencia machista. Hay un dato en el recorte del nombre: compactar el territorio de acción a “violencia” anticipa un posible cambio en el enfoque y acciones.

Aun no está definido el presupuesto 2024, pero dado el nuevo rango, en el ex Ministerio de las Mujeres se preparan para una partida menor, lo que posiblemente impacte en el funcionamiento de los programas de asistencia. En una reunión de transición, la nueva gestión de Gobierno mostró voluntad para darle continuidad a la serie de políticas públicas, pero renovó los contratos que se vencían el último día del año sólo por tres meses. La ahora subsecretaria sigue descabezada: no designaron autoridad. Tampoco fue aprobado la estructura del nivel inferior, es decir, las direcciones que componen la subsecretaría.

“Menos jerarquía es menos competencias, también. Ahora el ministerio va a ser una subsecretaría que depende de una ministra que, a su vez, es ministra de muchas cosas. Un ejemplo: si hay que ir a un foro internacional de Género, hay que mandar a la máxima autoridad. En nuestro caso ahora va a ser una subsecretaría y no una ministra”, dijo a elDiarioAR un empleado del área. Agregó: “El efecto es político-institucional”. Desde el vamos, quien representa a una subsecretaría no puede sentarse a la mesa de ministros.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) fue una promesa cumplida del expresidente Alberto Fernández, quien pensó el Presupuesto 2021 con perspectiva de género. El MMGyD planteó desde sus comienzos un cambio de paradigma: de actuar en la emergencia a proponer un abordaje integral. Hay 50 equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social distribuidos en el país y 30 Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad proyectados, de los cuales se inauguraron tres, once están en ejecución. El resto, en licitación o en trámite.

Noticia en desarrollo.

VDM/MG