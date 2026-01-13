Una ola gigante en Santa Clara del Mar dejó un muerto y al menos 35 personas heridas

Una ola de magnitud excepcional alteró este lunes la calma habitual de Santa Clara del Mar y dejó un saldo trágico: un joven de 29 años fallecido, decenas de personas con lesiones leves y un hombre internado tras sufrir un infarto. El episodio, que también tuvo impacto en otros puntos de la Costa Atlántica, motivó un operativo de emergencia y la evacuación preventiva de las playas.

La víctima era oriunda de Mar del Plata, residía en Francia y se encontraba en el país por una visita familiar. Según la reconstrucción oficial, fue arrastrado por el mar y golpeó contra las rocas de la costa, lo que le provocó un fuerte traumatismo en la cabeza. Guardavidas intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, sin éxito.

El titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, confirmó el fallecimiento y precisó que al menos 35 personas fueron asistidas con golpes y heridas leves. “Se trata de un evento imprevisible, asociado a olas vagabundas o mini tsunamis, que no tienen una causa científica confirmada”, explicó, y aclaró que no es posible anticipar si el fenómeno podría repetirse.

De acuerdo con testimonios recogidos por agencias, el episodio se produjo en la zona de California Beach, donde los turistas advirtieron primero un retiro abrupto del mar y, minutos después, la llegada repentina del agua con una fuerza inusual. El avance del oleaje se llevó pertenencias personales y obligó a quienes estaban en el agua a auxiliarse mutuamente para salir.

La magnitud de lo ocurrido llevó a las autoridades a ordenar el desalojo de las playas como medida preventiva, mientras personal policial, ambulancias y equipos de emergencia trabajaban en la asistencia de los afectados y en el control del área.

Especialistas consultados indicaron que el fenómeno podría encuadrarse dentro de un meteotsunami, un evento poco frecuente vinculado a alteraciones bruscas de la presión atmosférica.

Si bien el impacto más fuerte se registró en Santa Clara del Mar y el partido de Mar Chiquita, también se observó un incremento del oleaje en Mar del Plata y zonas cercanas. Las autoridades continúan con el monitoreo preventivo en la región.