El “ovni” de Arroyo Cabral es el Campeón Mundial de los tanques de agua

El “ovni” de Arroyo Cabral está a punto de cumplir medio siglo. Fue construido cuando en el pueblo había sólo 66 conexiones de agua. Como todos los tanques, el de Arroyo Cabral cumple un rol fundamental: almacena y distribuye el agua que bebemos y usamos para cocinar, limpiar y bañarnos. Y ahora es el Campeón Mundial de los Tanques de Agua, así todo en mayúscula. Mariana Sanguinetti, artista visual y vecina de La Plata, es quien está detrás de la cuenta de Instagram @tanques.deagua. Inspirada en el Mundial y en la estética de nuestro Seleccionado, organizó el concurso. Puso a competir 32 cisternas para que los usuarios votaran. La definición fue emocionante, por penales. El plato volador cordobés le ganó por poco al Dino de Serodino, localidad santafesina, que presentó un diseño espectacular: un dinosaurio atravesando el tanque. El Jurassik Tank es un subcampeón valioso.

Tanque de agua es una cuenta de creación colectiva. La arrancó Mariana hace tres años y rápidamente los usuarios entendieron la consigna. Si alguno se topaba con un tanque de agua, le tomaba una foto y se la enviaba a Mariana, que luego la publicaba en el feed. Hay diseños de los más variados: pelotas, mates (con bombilla), art decó, cohetes, animales... Hay, también, internacionales. Un tanque de agua con forma de cabeza de chancho en México y un choclo en Paraguay. Pero la Copa se quedó en la Argentina. En Arroyo Cabral, ubicada en el centro de la provincia de Córdoba, viven unas seis mil personas. La distribución del agua está a cargo de la cooperativa vecinal, que celebró orgullosa haber ganado el Mundial.

“Lo que más me llama la atención no es el tanque de agua en sí mismo, sino el rastro, lo que queda de otro momento, es como un evento de otra época, un evento personal pero también colectivo. Los tanques son testigos. Los que están rotos me fascinan más todavía, porque ahí está la evidencia del paso del tiempo. Son como memorias”, dice Mariana, administradora de la cuenta a elDiarioAR. Solía pasar que cuando compartía en la cuenta el hallazgo de un usuario, le dejaban comentarios del tipo “ese tanque lo construyó mi abuelo”. Es, al mismo tiempo, una forma de conocer lugares inhóspitos del país. Para el Mundial, uno de los criterios de selección fue la representatividad. Mariana quería que fuera un concurso bien federal. Ella creció en Gonnet, un barrio platense marcado por la presencia de un tanque de agua en forma de hongo.

Hablemos del subcampeón, el tanque de Serodino, localidad santafesina. La foto que se publicó en la cuenta y que participó en el campeonato era un work in progress, es decir, estaba sin terminar. Blanco e intervenido por un dinosaurio, está instalado en un parque temático inspirado en el escritor Juan José Saer, que nació allí. Para la administradora de la cuenta que haya llegado a la final fue una “revelación”. “No me lo esperaba, tenía más chances La Pava, de Tres de Febrero. Quizás que no haya estado terminado, que se vea ese proceso, lo ayudó a ser finalista”, piensa Mariana. Hay que decir que Serodino quedó segundo pero en esa localidad confeccionaron la camiseta de Messi más grande del Mundo. Para mostrarla la engancharon a un helicóptero -como si el helicóptero fuese una percha- y la hicieron flamear por encima de Rosario.

Hoy festejamos la tercera ⭐️



Te acordas de esta linda locura que hicimos ?? pic.twitter.com/vJ63dGptcd — Juan Pio Drovetta (@PioDrovetta) 23 de marzo de 2023

¿Qué vincula a Mariana con los tanques de agua? Además del hongo de Gonnet, en las idas y vueltas a Tres Arroyos -donde tiene familia- empezó a fotografiar tanques de agua. Fue una manera de correr la mirada. Ella venia levantando del piso fragmentos de plásticos, como cucharitas de helados y pedacitos de encendedores. “Elementos de consumo cotidiano vinculados a la ciudad. Eran indicios de que alguien había pasado por ahí”, cuenta Mariana. Los fue ordenando por forma, tamaño y color hasta que armó una colección a la que llamó Arqueología de lo Cotidiano. Y entonces dejó de mirar el piso para mirar al cielo y dio con los tanques. La huella del humano ahora estaba en el aire. Hay otro link: trabaja en el Ministerio de Obras Públicas de la Plata, digitalizando mapas, con los cual puede ubicar tanques en lugares sin trasladarse, y tiene una galería de arte llamada Ramos Generales en sociedad con Leandro Mosco. Todo se conecta, como un caño.

“Pero lo que me gusta de Tanques de Agua es que no soy yo quien toma las fotos sino que publico las fotos que me mandan las personas, fotos que toman ellos con su punto de vista y de lugares que no conozco y a los que nunca hubiese ido”, agrega Mariana. Para ella fue un juego, una forma de hacer participar a las personas con algo que identifique a su ciudad o que los haya distraído en el camino. Habrá premio sí, pero en la instancia del Mundial la Copa no importó.

VDM/MG