Pilar, un pueblo que llora el suicidio de una víctima que denunció al ex Director de Defensa Civil de Córdoba

Todo es desolación en Pilar, un pueblo de 15 mil habitantes ubicado a sólo 50 kilómetros al sudeste de esta Capital: L. una chica que había denunciado por abuso sexual al jefe de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha, murió en la madrugada del viernes, tras un intento de suicidio cometido el día anterior a la tarde.

Fue víctima de una violación grupal y no encontró respuestas al hostigamiento: "si su cuerpo dice que fue un suicidio, hay que saber que nunca la dejaron en paz"

L. era una bombero voluntaria de 26 años y había denunciado a Concha a principios de diciembre del año pasado por abuso sexual y la Justicia le entregó un botón antipánico. Ayer, la víctima dejó una carta a sus familiares donde les contaba su calvario y se fue de su casa. Cuando familia y amistades salieron a buscarla por distintos lugares de Pilar, la encontraron en grave estado y fue internada de urgencia en el hospital regional “San Vicente de Paul” de Villa del Rosario, una ciudad vecina.

En su carta L. explicó los motivos de su decisión, y según su mamá, allí, la chica cuenta los meses de horror que vivió desde el ataque de Concha; pero lo que la desestabilizó fatalmente fue una nueva amenaza sufrida hace menos de dos semanas.

En un posteo realizado hace pocos días, L. advertía: “Hay momentos para todo, pero nunca todos van a estar ahí en cualquier momento. Y ya ves que las cosas no son siempre como las pintamos, yo puedo morir de frío y afuera es verano. Mejor desde cero, que decir desde nunca. Saname las heridas, saname la vida”.

L. era bombero voluntaria, trabajó en todas las campañas de incendios forestales que acabaron con cerca de medio millón de hectáreas de bosque nativo entre 2020 y 2021 y quería ingresar al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), un cuerpo de elite de bomberos. Incluso ella misma había adiestrado a su perro y conseguido que la Provincia homologara los saberes del animal para sumarse a las campañas de rescate de personas: “Desde chica mi sueño era ser bombero, quería salvar vidas, contribuir, y se me derrumbó el mundo”, le contó L. a su mamá.

A raíz del ataque sexual denunciado contra Concha, L. entró en un pozo depresivo, intentado terminar con su vida este jueves: “Hay una serie de factores que inciden en una persona a la hora de tomar la decisión de terminar con su vida. En el caso particular de esta chica, que muchas veces ofrendó su vida para salvar otras, el abuso al que fue sometida ha tenido una alta incidencia. Si bien hay diferencias con el caso Sathya, creemos que existen elementos suficientes para que la querella solicite cambiar la carátula de abuso sexual y agravarla por homicidio. Pediremos que se haga una autopsia psicológica y que se tenga en cuenta el contexto: la situación de poder que ocupaba el imputado al momento del hecho, la edad de la víctima y del victimario, y los hechos intimidatorios que sufrió después por parte de personas allegadas al imputado”, detalló Carlos Nayi, abogado de L. y de sus familiares.

Nayi le dijo a elDiarioAR que “la víctima, una chica de sólo 26 años, no pudo superar las secuelas psicológicas que le produjo este asalto sexual”. Y agregó que le pedirá a la fiscal de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez que se aplique el antecedente judicial de Sathya Aldana y se lo impute al ex director de Defensa Civil, por el delito de “homicidio en ocasión de abuso sexual, para lo cual solicitaremos en juicio la pena de prisión perpetua; la sociedad, L. y su familia necesitamos una sanción ejemplar para este hombre”. La pena de abuso sexual llega hasta los 20 años de prisión, pero si la fiscal accede al cambio de carátula, Concha podría pasar el resto de sus días preso.

Las denuncias contra Concha

A fines de noviembre de 2021, Concha fue detenido por haber cometido distintos hechos de violencia de género contra su ex esposa. Días después de la detención del director provincial de Defensa Civil, la madre de L. denunció en los medios cordobeses que su hija también había sido víctima de abuso y se animó a denunciarlo: “Alguien le dio el teléfono de este tipo, de este degenerado, para ver si podía ingresar al ETAC”, relató la mujer. La madre de L. detalló en el programa “Arriba Córdoba” que se emite a través del canal El Doce que en noviembre de 2021 Diego Concha citó a su hija para "ir a tomar un café" y hablar de su ingreso al cuerpo del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes.

En una primera reunión, Concha -según había contado L ante la justicia- le advirtió a L. que “él decidía quién entraba y quién salía del ETAC”, que seguiría analizando su foja y que la llamaría a otra reunión. Además, la chica en sus denuncias ante el Polo de la Mujer y la fiscal Gómez recordó que durante ese primer encuentro Concha “fue demasiado amable” al ofrecerle insistentemente equipamiento de bombero como guantes y borceguíes; y que la citó para otra reunión evaluatoria para el domingo 14 de noviembre, fecha de las elecciones generales legislativas.

Ese segundo encuentro se realizó en un bar de una estación de servicio de la zona de Villa Carlos Paz; pero al llegar al lugar, Concha invitó a L. subir a su camioneta para ir a otra dependencia y hablar detalladamente sobre el funcionamiento del ETAC y de las tareas a cumplir: "Pero el tipo la llevó a otro lugar en contra de su voluntad y abusó de ella”, le contó la mujer a los medios de Córdoba.

La mamá de L. recorrió los medios cuando su hija ya había denunciado el día anterior al director de Defensa Civil ante el Polo de la Mujer y ante la fiscal de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez. En su relato en las oficinas dependientes del Ministerio de la Mujer de Córdoba y en sede judicial, la víctima describió que Concha la manoseó en su vehículo, y ella logró escapar y salvarse de una violación. Posteriormente, utilizando su cargo de director de Defensa Civil, Concha la habría amenazado telefónicamente reiteradamente para que no lo denuncie, según consta en el expediente. Desde el día del ataque, ocurrido en noviembre de 2021, L. no pudo retomar sus actividades de bombero.

¿Por qué demoró L. en denunciar a Concha?

Por terror. Diego Concha era hasta el día de su renuncia un superhéroe presentado así por el Gobierno cordobés y la mayoría de los medios locales. L. recién pudo denunciarlo cuando el todo poderoso director de Defensa Civil de Córdoba estuvo preso y aparentemente sin poder real de atacarla. Tras la denuncia le dieron un botón antipánico, pero a las pocas semanas, se lo retiraron: Concha no presentaba un riesgo para sus víctimas y tampoco un riesgo procesal.

L. nunca más fue bombero, no pudo. Pero sí le ganó su vocación de salvar vidas y trabajaba en los vacunatorios contra Covid. El lunes 10 de enero pasado, L. estaba trabajando en el vacunatorio del Orfeo Superdomo en la zona norte de esta Capital, cuando se acercó un integrante del ETAC y le reprochó la denuncia contra su jefe: “Soy amigo de Diego”, le aclaró. Esta nueva denuncia la tomó el fiscal Alejandro Peralta Ottonello, quien dispuso que le entreguen nuevamente el botón antipánico.

“Renuncia por razones personales”

El viernes 26 de noviembre del año pasado, un frío tuit subido a las 19.34 por orden del ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, señalaba que Concha había renunciado a su cargo por razones de carácter personal: “Informamos que en horas de la mañana, Diego Concha presentó su renuncia al cargo de Director General de Protección Civil por razones de carácter personal. La misma ha sido aceptada”.

Ese mismo día a la siesta, cinco horas antes del tuit del Ministerio de Seguridad cordobés, la ex esposa de Concha, una reconocida bombero voluntaria del Valle de Punilla lo había denunciado por violencia de género: “Ayer, aproximadamente a las 14.30 horas, después de haberle receptado el testimonio a la señora ex pareja de Diego Concha, decidimos la imputación y la orden de detención se libró y se ejecutó en horas de la noche, de modo tal que está detenido el ex funcionario provincial. En la mañana de ayer (viernes) o en las últimas horas de antes de ayer (jueves) se le tomó una denuncia en Córdoba a la señora, en el marco de violencia familiar y ahí sí ella hizo referencia a hechos de violencia física, violencia psicológica, amenazas; de modo que encontrándome yo a cargo de la Fiscalía de Cosquín, por licencia de su titular, la doctora (Paula) Kelm, me trasladé hasta la sede e hicimos comparecer a la señora para que nos brindara un testimonio”, detalló el fiscal Raimundo Barrera a los medios, entre ellos a elDiarioAR.

Cerca de la medianoche del mismo viernes 26 de noviembre, Concha fue detenido por orden del fiscal Barrera, quien lo imputó de los delitos de "lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción".

La ex pareja de Concha denunció que desde que se separó –aproximadamente en junio de 2021-, comenzó el hostigamiento y las amenazas, personales y telefónicas. La mujer integra el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes, un grupo de elite dependiente del Ministerio de Seguridad y de la Dirección de Defensa Civil destinado a la especialización de efectivos en el combate del fuego y ante catástrofes naturales; el mismo lugar donde quería ingresar L., la chica que se suicidó en las últimas horas.

El fiscal Barrera señaló esa vez que la ex pareja de Concha había presentado una denuncia por violencia de género en el Polo de la Mujer y en la Fiscalía de Cosquín: Concha le habría apuntado con un arma a la cabeza de su ex esposa y la habría amenazado con matarla. En el domicilio del detenido fueron secuestrados un fusil FAL -es un arma de guerra- y una pistola Bersa, de la que no trascendió su calibre.

“Lo primero que hice fue hablar con ella para garantizarle su seguridad física y psicológica, y le pedí que nos brindara un testimonio pormenorizado de la situación. Ella estuvo declarando aproximadamente dos horas y media, nos aportó elementos, que luego del análisis nos obligó a la imputación y a la posterior detención para garantizar los fines del proceso, es decir que se pueda llevar adelante la investigación, fundamentalmente sin obstrucciones, por lo que nos vimos obligados a tomar esa decisión que se concretó el viernes a la noche”, detalló el fiscal a elDiarioAR.

Repudio

Ni bien se conoció la muerte de L., Medardo Avila Vázquez, un reconocido médico ambientalista que dirige la Red de Médicos de los Pueblos Fumigados y es vocal de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) opinó: “El patriarcado se apropia de la naturaleza y la mediatiza para sus fines y también se apropia de la mujer y la usa como una cosa, no me extraña que Concha tuviera esas conductas que terminaron con la muerte de una de sus víctimas”.

A fines de noviembre de 2021, Avila Vázquez había advertido: “Diego Concha al frente de Defensa Civil durante tantos años simboliza la política del Plan de Manejo del Fuego del Gobierno de Córdoba, que es un fracaso absoluto. Hizo una política que tuvo muchos fondos durante sus primeros 10 años; después restringieron los fondos, pero no logró parar el millón de hectáreas que tenemos quemadas en las sierras. Diego Concha entiende que el monte no es lo que hay que apagar, hay que evitar que el fuego llegue a propiedades, infraestructura, casas, complejos de cabañas, hoteles, pero no preservar el monte, que es indispensable. Esa es la política de los gobiernos de (Juan) Schiaretti y (José) De la Sota, que llevó adelante Concha”.

En Pilar, a lo largo del día, decenas de jóvenes llegaron hasta la casa donde vivía L. Las escenas eran de tristeza absoluta. Es un pueblo donde se conocen todos.

