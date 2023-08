Ya son cinco los proyectos que buscan legalizar el derecho a morir pero al menos tres están “frenados”

Con el que presentó en octubre por la diputada nacional por el Frente de Todos, Mara Brawer, son cinco los proyectos de ley que buscan legalizar la eutanasia en la Argentina. A pesar de dos pedidos de tratamiento urgente que atañen al artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados -que indica que si por los menos tres miembros de la misma comisión piden que se discuta un asunto, quien presida debe integrarlo al temario- no habilitan el debate en la Comisión de Salud. Ante la consulta de elDiarioAR, la socialista Mónica Fein, presidenta de la Comisión, dijo que “hay pedido de debate para este año”, pero no preciso cuándo. Sobre los motivos de la demora hizo saber que “hay consenso en otros temas primero”.

Así como hay varios borradores a discutir sobre el mismo tema, los proyectos para darle marco legal a la eutanasia son cinco. Cuatro surgieron de la Cámara de Diputados y uno del Senado. El de la UCR se llama Ley de Buena Muerte; y el otro es conocido como Ley Alfonso, y lo propone el Frente de Todos. Ambos fueron presentados a fines del 2021, al igual que el del entonces senador radical Julio Cobos, llamado Interrupción Voluntaria de la Vida. En las últimas elecciones legislativas, el ex vicepresidente ganó una banca como diputado. Así que para que su proyecto vuelva a ser considerado debería ingresarlo en la Cámara Baja.

A esos se sumó el de Mara Brawer, llamado Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida y cuenta con la firma pares del Frente de Todos: Pablo Carro, Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Carolina Gaillard, Susana Landriscini, María Rosa Martínez, Itaí Hagman, Lisandro Bormioli y de Daniel Gollán que es, además, vicepresidente primero de la Comisión de Salud. De la confección del borrador participó la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, integrado por investigadores del Conicet.

El proyecto de la UCR contempla un detalle que lo hace diferente a todos porque permite solicitar la eutanasia a personas mayores de 16 años.

Distingue dos modalidades: la eutanasia, en la que el mismo paciente se administra la sustancia que le provoca la muerte; y la práctica “asistida”, en la que un profesional competente suministra la sustancia. En ambos casos debe mediar la petición libre, informada y reiterada de la persona que sufre, siempre que cumpla con los requisitos. Sobre los requisitos: argentino o con residencia permanente por el plazo de un año como mínimo, mayor de 18 años, plenamente capaz. Debe justificarse la enfermedad o lesión grave e incurable o crónica, que le provoque intensos dolores o padecimientos psíquicos, o “una condición de gran dependencia y disminución de su integridad, que, a juicio de la persona, resulten indignos o intolerables”. Si la persona no puede manifestar el pedido a causa de la enfermedad no podrá aplicarse la ley si no dejó directivas anticipadas.

El borrador prevé la creación de dos comisiones de alcance jurisdiccional y nacional. Estarán integradas por especialistas en salud mental y en cuidados paliativos, abogados, y profesionales de las ciencias sociales y humanas. Entre sus funciones, están la de resolver controversias o rechazos de las solicitudes; verificar el cumplimiento de los procedimientos previstos; resolver dudas que puedan surgir durante la aplicación de la norma; crear y administrar archivos con los casos de todo el país; y elaborar informes y sugerencias para la mejora continua de la de prestación de la muerte voluntaria médicamente asistida. Contempla la objeción de conciencia.

También está en carrera el que presentó en agosto del año pasado la diputada nacional por Jujuy, la peronista Carolina Moisés. “Derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente” es el nombre de su proyecto. Prevé dos figuras, la de médico “responsable” y la de médico “consultor” que deben intervenir durante el proceso. El médico consultor es el que debe hacer una nueva valoración sobre el diagnóstico (y el pronóstico), la capacidad y autonomía del paciente. Hay una tercera instancia en la que una Comisión Nacional de Garantía y Evaluación puede denegar la práctica.

Es el primer proyecto que presenta Moisés. Y, como el, de la UCR contempla un detalle que lo hace diferente a todos: permite solicitar la eutanasia a personas mayores de 16 años. El de la UCR fue redactado por la diputada Jimena Latorre, Alfredo Cornejo -al momento de la presentación del proyecto era diputado, ahora senador y candidato a Gobernador de Mendoza-, y Alejandro Cacace -diputado en funciones-. El resto contempla el pedido a partir de los 18 años. De todas maneras, todos tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad incurable y que afecte su dignidad pueda decidir cuando morir.

