Verano 2026: el listado de cámaras para evitar fotomultas camino a la Costa Atlántica

Con el arranque de la temporada de verano 2026, la Autovía 2 vuelve a ser uno de los corredores más transitados del país. Miles de autos se mueven a diario entre Buenos Aires y la Costa Atlántica, y en ese contexto vuelve a cobrar importancia el sistema de cámaras de fotomultas que controla velocidades y maniobras en puntos clave del trazado.

En los últimos años se consolidó una red de radares fijos y móviles con el objetivo de mejorar la seguridad vial, especialmente en zonas urbanas, accesos a localidades, cruces peligrosos y sectores de alto tránsito turístico. Al mismo tiempo, muchos conductores los consideran un sistema recaudatorio, por lo que tener el mapa actualizado es clave para viajar sin sorpresas.

Actualmente, la Ruta 2 cuenta con más de 20 puntos de control fijo, a los que se suman radares móviles que se despliegan durante los fines de semana largos y las vacaciones de verano.

Todas las cámaras de control vehicular instaladas en la Ruta 2

Durante la temporada estival, además de las cámaras fijas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Buenos Aires refuerzan los operativos con radares móviles, controles de alcoholemia y patrullas en distintos tramos del recorrido.

La lista actualizada de radares fijos en la Autovía 2 para el verano 2026 es la siguiente:

Km 40–48 (Berazategui) Sentido hacia la Costa: límite de 100 km/h Sentido hacia Buenos Aires: límite de 80 km/h

Km 50–55 (La Plata) Límite de 80 km/h en ambos sentidos

Km 110–116 (Chascomús) Hasta 100 km/h, con reducciones a 80 km/h en sectores urbanos y accesos

Km 150–155 (Lezama) Tramos de autopista hasta 120 km/h Dentro del pueblo, límite reducido

Km 175–185 (Castelli) Límite de 80 km/h

Km 195–205 (Dolores) Límite de 100 km/h

Km 196 (Sevigné) Límite de 80 km/h

Km 249 (General Guido) Sentido retorno a Buenos Aires, límite de 80 km/h

Km 320–330 (General Pirán) Límite de 80 km/h en ambos sentidos

Km 335–345 (Coronel Vidal) Límite de 100 km/h

Km 390–400 (Camet, ingreso a Mar del Plata) Límite de 80 km/h

Estos puntos concentran la mayor parte de las infracciones detectadas, sobre todo en épocas de alto flujo turístico como enero y febrero.

Cómo funcionan las fotomultas en verano

Las cámaras de la Ruta 2 están instaladas en estructuras fijas, generalmente sobre pórticos o columnas laterales, y están debidamente señalizadas con carteles que indican la presencia de control de velocidad.

Además, durante la temporada alta se suman radares móviles que pueden ubicarse de manera temporal en distintos tramos, especialmente en zonas donde se registran maniobras peligrosas, adelantamientos indebidos o exceso de velocidad.

Las infracciones más comunes que detectan son:

Exceso de velocidad

Circulación indebida por banquina

Invasión de carril

Cruces en zonas prohibidas

Lo que hay que tener en cuenta antes de viajar

Los límites de velocidad cambian según el tramo, especialmente al atravesar pueblos y accesos urbanos.

Las multas se generan de manera automática y llegan al domicilio del titular del vehículo.

Durante el verano, los controles son más frecuentes y se combinan cámaras fijas con radares móviles.

Respetar la velocidad no solo evita multas, sino que reduce el riesgo de accidentes en una de las rutas más transitadas del país.

Conocer dónde están ubicadas las cámaras de la Ruta 2 es una de las claves para viajar a la Costa Atlántica con tranquilidad durante el verano 2026, sin sobresaltos ni gastos inesperados.