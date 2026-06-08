Víctimas de abuso en la Iglesia exigen al Papa “un diálogo real”: “No nos evite”

Este lunes a primera hora, representantes de varias asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia se concentraron frente a la Nunciatura Apostólica, donde León XIV se reunió con el presidente Pedro Sánchez, para expresar su preocupación ante los encuentros previstos por el Papa.

León XIV se reunirá este lunes con víctimas de abusos, algo que generó polémica tras su anuncio, pues las principales asociaciones y otros supervivientes de la pederastia clerical que lo habían solicitado no han sido invitadas al encuentro.

Juan Cuatrecasas, presidente y portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), aseguró a los medios que su objetivo “nunca fue una fotografía ni un gesto simbólico vacío de contenido”. “Consideramos que cualquier encuentro institucional carece de valor si no va acompañado de una escucha real, inclusiva y de respuestas efectivas”, subrayó.

Así, en representación de un grupo de asociaciones, entre las que se encuentran ANIR, AVA, Justice Iniciative, Infancia Robada Madrid o LulaCris, reclamaron un compromiso firme con las reivindicaciones de todos los sobrevivientes y un cambio profundo en la forma de afrontar esta realidad.

Hace tan solo unos días, estas asociaciones reclamaron a León XIV una escucha “verdaderamente inclusiva” y denunciaron la exclusión de colectivos que consideran representativos de las víctimas y que llevan años trabajando por la verdad, la justicia y la reparación. “No queremos una foto con el Papa: queremos derechos y reparación para todas las víctimas”, aseguraron.

Entre sus demandas se encuentran el reconocimiento jurídico pleno de la condición de víctima que garantice derechos efectivos y el acceso a atención psicológica y psiquiátrica especializada, a demanda de por vida. Además, exigen medidas de apoyo para la inserción educativa y laboral, así como indemnizaciones dignas y proporcionales al daño sufrido.

El Papa se reunirá con participantes y colaboradores del proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid, la primera diócesis que impulsó el trabajo por las víctimas en el interior de la Iglesia. Según Cuatrecasas, estos no representan la totalidad de las víctimas, y “están siendo utilizadas por la Iglesia, por la Conferencia Episcopal, para lavar la imagen de una Iglesia española que nunca ha sabido estar a la altura de sus víctimas”.

“Lo que están haciendo es ocultar a la gran mayoría de sus víctimas, dando luz a un grupo muy reducido”, remarcó el portavoz. “Lo que pretenden es enseñarle al Papa lo bien que funciona el Plan Repara, que ha sido un fracaso, y el Plan PRIVA, que también lo ha sido”.

Al mismo tiempo, Cuatrecasas puso el foco en su preocupación por las personas que quedaron excluidas del actual acuerdo entre la Iglesia y el Estado, que inició las conversaciones sobre los detalles de las indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia.

“Una Iglesia que se define como inclusiva debe garantizar que esa inclusión alcance a todas las víctimas, sin ninguna excepción”, sostuvo. “Exigimos también respuesta para quienes tras procesos judiciales con todas las garantías han visto sus causas archivadas por falta de pruebas o por efectos procesales”.

Cuatrecasas destacó que tampoco deberían quedar excluidas las personas que sufrieron abusos siendo mayores de edad. “El daño y sus secuelas no dependen de la edad en el momento de los hechos”, reiteró.

Las diferentes asociaciones criticaron también la manera en la que esta reunión fue anunciada, sin su correspondiente comunicado de prensa o convocatoria de medios para explicar los detalles. “La Iglesia sigue ocultando y siendo poco transparente y, desde luego, jugando al trilerismo más infantil y más absurdo”, concluyó Cuatrecasas.

Este domingo, víctimas de abusos escenificaron un falso encuentro con León XIV, liderado por Miguel Hurtado, portavoz de la asociación de víctimas de abusos de la Iglesia Reparación Integral Ya y primer denunciante de los abusos de la Abadía de Montserrat. Hoy volvió a asegurar que sabía que el Papa no le iba a recibir, debido al activismo tan sonado y mediático que ha hecho de su caso. Pero él y las distintas asociaciones siguen luchando para visibilizar su situación e intentar conseguir que León XIV les escuche.

Declaraciones del Papa y del rey

El Papa evitó hacer mención a los abusos de la Iglesia en su primer discurso en España, a pesar de que sí lo hizo tan solo unas horas antes durante su viaje a Madrid desde Roma. “Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles”, aseguró León XIV en el Palacio Real ante las autoridades.

Por otro lado, el rey sí que reconoció el “dolor causado” por los abusos en la Iglesia, aunque afirmó que “no son representativos de la inmensa comunidad eclesial”, algo que molestó a algunas víctimas. También aseguró, dirigiéndose al Papa, que su “claridad y firmeza son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido”.