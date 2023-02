Una vigilia por Fernando Báez Sosa a horas de que el Tribunal declare culpables o no a los acusados de matarlo

Con las últimas horas del domingo comenzó una vigilia silenciosa en Dolores. Hay antorchas caseras y flores en las veredas de las casas ubicadas entre Pellegrini y Marconi, a pocas cuadras de la plaza central de la ciudad, donde también está el Tribunal Oral en lo Criminal 1 que dirá este lunes si condena o no a los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Esta noche también hay una imagen repetida en esas cuadras: la foto sonriente del joven estudiante de abogacía asesinado en la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Entre perpetua y libertad, el destino de los acusados por el crimen de Baéz Sosa depende de la calificación que impongan los jueces

“Dolores está muy movilizado por el caso de Fernando. Hay mucha expectativa por la sentencia de mañana. Esta es una manera que encontramos de acompañar a los padres, que sepan que estamos con ellos. Esperamos la pena máxima”, dijo a elDiarioAR una vecina que pidió reserva de su nombre. Vive en una de las cuadras en las que se organizo la vigilia. Trabaja, como muchos residentes de Dolores, en el sistema judicial. Otros son parte de las fuerzas de seguridad.

La vigilia se extiende por tres cuadras y consiste en imágenes de Fernando y flores colgadas de los árboles. Al pie de cada homenaje están las antorchas armadas por los vecinos, con latas de alimentos no perecederos, trapos y aceite que donó un taller mecánico de la zona.

Eran pasadas las 21 cuando llegó Graciela Sosa, madre de Fernando, al barrio. La esperaba Lidia Moisá, una de las vecinas que organizó la iniciativa, con quien se agarró de las manos. Otros se acercan, le dedican palabras, la abrazan y la besan.

“Espero que mañana sea un día histórico. Me siento acompañada y me dan fuerzas para no caer. Perdí lo más hermoso que tenía en la vida. Sólo espero Justicia para que no haya otro Fernando, y para que él pueda descansar y nosotros tengamos un poco de paz”, expresó Graciela para después retirarse. Con su esposo Silvino Báez llegaron este sábado a Dolores para participar del último día del juicio.

A las 13 de este lunes, los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia darán a conocer si Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) son condenados o no. Y en caso de que así sea, cuáles serán las sentencias que recibirán cada uno.

Los ocho llegaron a juicio imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y el mismo fue sostenido en sus alegatos por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y por los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, que representan a los padres de la víctima.

El abogado defensor de los acusados, Hugo Tomei, por su parte, pidió la absolución, ya que existió una “incongruencia” entre la imputación original con la que llegó a juicio y la que la fiscalía planteó en su alegato. En ese sentido pidió la nulidad del secuestro de los celulares y prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos, y dedicó parte de su argumentación a cuestionar distintos procedimientos de la causa y el tratamiento mediático recibido por el hecho.

“No puede permitirse otra sanción que no sea perpetua”

Así aseguró este domingo Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa, a pocas horas de conocerse la sentencia. Además anticipó que el fallo “generará un gran llamado de atención a todas las familias de Argentina”.

“Tenemos la misma expectativa y tranquilidad. Cuando uno tiene la convicción de que puso lo mejor de sí, cuando ha visto lo que ocurrió en la sala de debate y la contundencia de la prueba no podemos permitir otra sanción que no sea la prisión perpetua para todos”, afirmó.

A su vez, el abogado indicó a Télam que a lo largo del juicio por el crimen de Fernando “se constató que existen problemáticas en los jóvenes que no son abordadas” y opinó que “el caso será bisagra”. “Son la franja más importante de nuestra sociedad. Parece que los padres se preocupan más en los mensajes que reciben en el teléfono que en los problemas que tienen sus hijos”, resaltó.

“Fernando no puede ser olvidado así nomás”, consideró Burlando, ya que “estará presente en infinidad de familias”. Y concluyó: “Espero que mañana haya justicia. Ojalá nos podamos abrazar con Silvino y Graciela y decirles que se cumplió la tarea. Espero que podamos decirles que hubo un gran acto de justicia. Que la Justicia no se fue engañada. Desde Dolores puede salir un gran mensaje para la sociedad toda. Tengo fe en estos jueces”.

