Virazón y meteotsunami: los fenómenos detrás de la ola que causó el terror y la tragedia en Santa Clara del Mar

Al menos un muerto y 35 heridos fue el saldo de lo que muchos testigos llamaron “un mini tsunami” y que especialistas calificaron de “meteotsunami”.

Según describen los turistas que están veraneando en la Costa Atlántica se produjo el fenómeno en playas de Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, en el partido de Mar Chiquita. Se sintió, con menor intensidad, en Mar del Plata.

Los testigos oculares que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas de características poco frecuentes en la zona, que llegaron al metro de altura.

¿Qué es un Meteotsunami?

Se trata de una ola con características similares a las de un tsunami (producido por terremotos), pero generada por causas meteorológicas.

Origen : Se produce por cambios bruscos y rápidos en la presión atmosférica, como los que ocurren durante tormentas severas, frentes de aire o líneas de inestabilidad.

: Se produce por cambios bruscos y rápidos en la presión atmosférica, como los que ocurren durante tormentas severas, frentes de aire o líneas de inestabilidad. El fenómeno : Estas variaciones de presión generan una onda en el agua que se desplaza a la misma velocidad que la perturbación atmosférica. Al llegar a aguas poco profundas (costas o bahías), la ola se amplifica y entra a la tierra con gran fuerza.+1

: Estas variaciones de presión generan una onda en el agua que se desplaza a la misma velocidad que la perturbación atmosférica. Al llegar a aguas poco profundas (costas o bahías), la ola se amplifica y entra a la tierra con gran fuerza.+1 Apariencia: Se ve como un aumento repentino y violento del nivel del mar que puede durar desde unos minutos hasta un par de horas.

¿Qué es técnicamente una virazón y por qué se produce?

La virazón ocurre cuando el viento cambia de dirección de manera brusca, lo que genera un empuje inmediato del agua hacia la costa. El geólogo Federico Isla explicó que el fenómeno se originó por vientos pamperos del oeste que rotaron repentinamente hacia el sudeste. Esta rotación produce lo que se denomina una “marea meteorológica”, elevando el oleaje de forma violenta y sin previo aviso, de acuerdo a declaraciones al diario Clarín.

¿Por qué se descarta que haya sido un tsunami?

A diferencia de un tsunami tradicional, que requiere un episodio geológico como un terremoto o desplazamiento de placas, la virazón tiene un origen puramente atmosférico. Isla aclaró que no se registró actividad sísmica en regiones como las Islas Sandwich o Georgias del Sur, condición indispensable para que un tsunami impactara en la zona de Mar del Plata. La ausencia de estos registros confirmó que la “ola gigante” fue consecuencia exclusiva de la dinámica de los vientos.

¿Cómo influyó el cambio del viento en el comportamiento del mar?

Durante gran parte de la jornada, los vientos del oeste (pamperos) empujaron el agua hacia mar adentro, creando una falsa sensación de calma en la orilla. Al girar abruptamente hacia el sudeste, la masa de agua regresó con una fuerza inusual, avanzando sobre la playa y atrapando a los veraneantes sin darles margen de reacción. Este patrón de comportamiento fue el detonante de las escenas de pánico y el posterior operativo de evacuación en todo el sector costero.

Con información de agencias.

IG