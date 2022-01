Vizzotti anunció ampliación del contrato con Pfizer, que incluirá vacunas pediátricas

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció la ampliación del contrato con el laboratorio Pfizer, que incluirá vacunas pediátricas recién aprobadas por la ANMAT para niños de entre 5 y 11 años. “Vamos a recibir 1.5 millones entre febrero y marzo y los restantes 3.5 millones en el segundo trimestre, entre abril y junio", dijo la funcionaria en conferencia de prensa desde Casa Rosada. Por otro lado, descartó la vacunación obligatoria: "No es el momento".

La titular de la cartera sanitaria aclaró que "no es la misma vacuna para adultos que para pediatría". El objetivo es que las vacunas para niños lleguen en febrero o marzo. De esta manera, en total llegarán 18,6 nuevos inmunizantes de Pfizer, que sumados a los ya pautados anteriormente completan un total de 38,6 millones. Estas dosis servirán para ampliar la cobertura de vacunación en la población adolescente de entre 12 y 17 años durante este año y para avanzar con la estrategia de aplicación de dosis de refuerzo desde los 5 años de edad, explicó.

Por otro lado, Vizzotti destacó que en la semana epidemiológica 2 hubo "387 fallecidos con tres veces más de casos, y durante el pico de la ola anterior casi 4.000" muertos, en alusión comparativa con la cantidad de decesos de los últimos días, que hoy fue de 182.

Vacunación obligatoria

La vacunación contra el Covid-19 aún no será obligatoria. "No es el momento", respondió Vizzotti y especificó que “la incorporación de una vacuna al calendario es para consolidar un derecho adquirido y que no dependa de una voluntad política”. Sin embargo, aclaró que aún no hay una resolución ministerial al respecto porque aún “no está dada la situación respecto al escenario epidemiológico, cuál va a ser la variante que circulará y cuál será la población objetivo para incorporar una nueva vacuna al calendario”.

Además, aclaró: “No es la obligatoriedad la solución para mejorar las coberturas. En argentina tenemos coberturas muy altas y seguimos avanzando. No es necesario una ley desde lo regulatorio y desde el área técnica no creemos que sea el momento”.

Escasez de testeos

Consultada sobre una eventual escasez de insumos para testeos, la ministra de Salud advirtió que por el momento, "no se han reportado faltas" oficialmente. "Estamos comprando para distribuir. Con el uso tan importante que hay, se acaban y se reponen. La estrategia de testeos ha cambiado en función de la situación epidemiológica y se optimizan los recursos para eso", indicó.