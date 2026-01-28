Meta y YouTube enfrentan un histórico juicio por acusaciones de adicción juvenil

Los dos gigantes tecnológicos Meta y YouTube enfrentan esta semana un histórico juicio en el estado de California por acusaciones de que sus plataformas alimentan una crisis de adicción juvenil.

El juicio tendrá lugar en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y supone la primera vez que las empresas presentarán su caso ante la justicia estadounidense.

El proceso arrancó este martes con el inicio de la selección de un jurado.

La demanda la interpuso una joven de 19 años quien afirmó haberse vuelto adicta a las plataformas de las empresas debido al diseño atractivo de Instagram, TikTok y Snapchat, según el escrito al que tuvo acceso CNN.

Más de 1.500 casos abiertos

La demanda incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron llegar a un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

Además, esta denuncia es una de las varias que forman parte de un litigio abierto contra estas empresas, el cual abarca más de 1.500 casos en los que se alegan lesiones personales debido al uso excesivo de las plataformas.

Por otra parte, el Gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, abrió una investigación contra TikTok a un grupo empresarial alineado con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Nuestra oficina ha recibido informes (y casos confirmados de forma independiente) de contenido suprimido crítico del presidente Trump y está pidiendo al Departamento de Justicia de California que determine si viola la ley de California”, informó el despacho del gobernador en X.

EFE