La estrella más famosa del planeta viaja por los atractivos imperdibles de la provincia de Buenos Aires

Los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires tentaron a la estrella más famosa del mundo a disfrutar de sus atractivos imperdibles. El recorrido comienza en la Plata, ciudad capital de la Provincia y continuará por los distintos paisajes, donde promocionará la gastronomía, las excursiones, la arquitectura, las tradiciones y las fiestas populares de cada lugar.

La estrella “culona”, como se la conoce popularmente, invitará a descubrir lo más bonito de los 135 destinos turísticos bonaerenses. Luego del hallazgo de los científicos del CONICET, en el Mar Argentino, esta especie única se convirtió en furor ¿quién puede no amarla?

En la Provincia Bonita Argentina (PBA) le esperan muchas aventuras, que unirán a los distintos municipios, como símbolo de orgullo e identidad. Si hay algo la distingue es su andar curioso: donde hay una feria, se detiene; donde suenan guitarras en una festividad, aparece; donde un productor comparte cómo se hace un vino, un queso o un dulce típico, se queda, donde ve una obra de Salamone, se frena a admirar. Porque viajar también es detenerse, escuchar y dejar que cada paso sume una historia.

Así como los navegantes confiaban en las estrellas para encontrar su rumbo, hoy la estrella viajera recuerda que la provincia de Buenos Aires es faro y horizonte; y que en cada rincón hay una historia esperando ser contada.

La estrella sabe que el viaje por la provincia de Buenos Aires es más lindo cuando se comparte y, en La Plata, dará el primer paso de un recorrido que no termina, porque la Provincia Bonita Argentina es infinita en sus propuestas turísticas destacadas.

Las aventuras de la estrella viajera se publicarán en las redes de @turismopba