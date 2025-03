“La Madre de todas la Fábricas”: Renault celebra los 70 años de su planta de Santa Isabel en Córdoba

En un multitudinario evento para la prensa, funcionarios y otros invitados especiales, Renault Argentina festejó el cumpleaños número 70 de su fábrica de Santa Isabel, las afueras de la misma sede industrial situada en las afueras de la Ciudad de Córdoba.

El evento contó con la participación ejecutivos de nivel internacional y regional, como Thierry Charvet, Chief Industry & Quality Officer del Grupo Renault y Luiz Fernando Pedrucci, CEO Renault America Latina; y por supuesto la de Pablo Sibilla, Presidente y Director General de la marca en nuestro país. También participó Romain Nadal, el embajador francés en Argentina, que sorprendió a la audiencia con un articulado y emotivo dicurso, en el que no dejó de mencionar la participación del Estado francés en Renault, y su importantísimo rol en las conquistas sociales de los trabajadores en ese país.

La origen de la Planta de Santa Isabel se remonta a 1955, cuando se convirtió en la primera fábrica de Renault fuera de Europa, y la primera en Argentina en abarcar todo el proceso productivo de un automóvil. Por eso se la ha llegado a mencionar como “La madre de todas las fábricas”, una de las expresiones favoritas de Pablo Sibilla.

A lo largo de su historia, Santa Isabel ha sido testigo de hitos productivos trascendentales. Hasta ahora se llevan fabricados nada menos que 3,4 millones de vehículos en 34 modelos distintos, muchos de ellos verdaderos íconos de la industria y parte del ADN cultural de Argentina, como Renault 4, Renault 12, Torino, Coupé Fuego, Clio y Kangoo. Hoy la planta emplea de manera directa a más de 2.100 personas, y se posiciona entre las fábricas más avanzadas del Grupo Renault a nivel global.

“Alfombra Roja”… de autos

Una de las atracciones principales de la celebración fue una larga alfombra roja para homenajear a casi todos los modelos que alguna vez fueron fabricados en la planta. Entre los modelos más emblemáticos exhibidos estuvieron el Jeep IKA (primer vehículo producido en Santa Isabel), Estanciera, Kaiser Carabela, Baqueano, Gordini, Bergantín, Rambler Ambassador, Gladiator, Renault 4, Renault 6, Renault 12, Renault 18, Coupé Fuego, Renault 11, Trafic, Renault 9, Clio, Mégane, Symbol, Fluence, Clio Mio y los seis modelos que actualmente se fabrican en la planta: Sandero, Stepway, Logan, Kangoo y la pickup Alaskan. La exhibición fue realmente un placer para los entusiastas y un golpe directo al corazón de los más nostálgicos.

El futuro

Además de todos esos vehículos históricos, una de las cosas destacadas fue la presencia del Concept Car Niagara, que anticipa los lineamientos de diseño de la futura pickup compacta que se fabricará en Santa Isabel a partir del año que viene, y constituye la gran apuesta industrial de Renault Argentina. Este modelo, cuyo proyecto se formalizó el año pasado, implica una inversión de 350 millones de dólares en Santa Isabel, que incluye una importante renovación en la infraestructura de la fábrica, así como la incorporación de tecnología industrial de avanzada “4.0”: más de 120 robots, la optimización de procesos en tiempo y la interconexión se Santa Isabel con otras plantas de Renault a nivel global.

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer la evolución de la planta, a través de una muestra interactiva que permitió recorrer los avances en automatización, digitalización y eficiencia productiva, reflejando el camino hacia lo que Renault denomina “una nueva era industrial”.

El proyecto Niágara le va a dar a Santa Isabel un perfil netamente exportador. Esperamos que entre el 70 y el 80% de la producción vaya a mercados del exterior. Santa Isabel tiene un futuro muy promisorio y Renault sigue apostando fuerte por el trabajo Argentino. Pablo Sibilla — Presidente y Director General de Renault Argentina

Definiciones de Pablo Sibilla

Al comienzo del evento, el Presidente de Renault se prestó a una conferencia de prensa con todos los periodistas acreditados. Las definiciones más relevantes fueron las siguientes:

Sobre el futuro de la actual pickup Alaskan y el balance del proyecto:“ Para este año tenemos un plan completo de producción y después veremos qué decisión tomaremos con respecto a ese producto. Los clientes de las pick-ups de una tonelada de carga son muy conservadores: una vez que compran una marca no suelen migrar a otra”. Asó que sabíamos el desafío al que nos enfrentábamos. Alaskan nació de un proyecto en colaboración, así que cada animación de ciclo de vida había que ir a negociar con nuestro socio y le sacaba dinamismo al producto. Yo me llevo un aprendizaje muy positivo.“

Sobre la producción de la futura pickup compacta: “Este año vamos a fabricar las primeras 80 unidades de preserie de la Niagara y el año que viene vamos a fabricar 200 más, para probar los vehículos, la gente y la línea de producción. A partir de septiembre vamos a empezar a escalar todo el proceso industrial. Estimamos una producción base de 60 mil vehículos al año, con la posibilidad de llegar a 80 mil. Estamos previendo exportarla a Latinoamérica y siempre buscamos algún mercado más.”

Sobre el desafío de la industria automotriz china: “No hay que mirar a las empresas chinas como el enemigo. Hay que aliarse con los chinos. Si algo tiene que aprender la industria automotriz occidental de los chinos es el time to market, la velocidad de desarrollo es de un año y medio contra tres años de las marcas tradicionales. Lo hemos visto en Geely, con quienes estamoos encarand nuevos proyectos y su velocidad es de desarrollo es algo increíble. Ellos aprendieron durante muchos años a hacer autos confiables y de calidad, nosotros de aprender de la velocidad de ellos”.

Sobre el nombre definitivo de la futura pickup que se fabricará en Córdoba: “Aunque parezca inverosímil, no yo conozco aún el nombre definitivo de la nueva pickup. Y no lo sé ni lo quiero saber, para evitar el riesgo de que se me escape en un acto fallido. Puede ser que se termine llamando Niagara, porque lo venimos usando ya hace mucho tiempo, pero la verdad es que aún no fue definido”.

Sobre el futuro de los actuales Logan, Sandero y Stepway que se fabrican en Santa Isabel: “Seguirán siendo producidos mientras haya clientes que los demanden. Santa Isabel permite que los sigamos fabricando junto con Niágara, así que mientras la ecuación económica le sirva a Renault se seguirán produciendo”.

