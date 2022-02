Bolsonaro en Moscú y otros viajes

"Si el Egipto fue una colonia brahmánica, si la China es absolutamente independiente de tal o cual civilización asiática", si en las civilizaciones de Oriente "el poder de las castas sacerdotales era un poquito más ilimitado que el de los reyes, contra la opinión de Gustavito Tellería, el cual sostenía, dando puñetazos sobre la mesa, que lo era un poquitín menos", de todas estas cuestiones que lo apasionaban se desentiende al llegar al cuarto de siglo de edad Juanito Santa Cruz. Egresado de la Universidad de Madrid, "bien parecido, y además muy simpático, de esos hombres que se recomiendan con su figura antes de cautivar con su trato" es este protagonista varón de una novela de título dos veces femenino, Fortunata y Jacinta (1887), la mejor entre las mejores de Benito Pérez Galdós.

A quienes en el siglo XX siguieron apasionando los temas y problemas que abandonó Juanito cuando largó los libros (no sin haberlos leído) y bajó a la calle (donde hay mujeres sorbiendo huevos crudos), tuvieron en otra obra que hoy luce abandonada, el voluminoso Estudio de la Historia (1934-1961) de Arnold J. Toynbee, una cornucopia aparentemente inagotable, o difícil de agotar, más acá de valorar la justeza en las soluciones propuestas, de variados tipos de disputas sobre historia de las culturas y las civilizaciones. Entre ellas da un lugar señalado el historiador británico a la inmovilidad del Hijo del Cielo, el emperador del Imperio del Medio, es decir, China

1. Bolsonaro entre Moscú y Budapest

Como para contrarrestar el buen éxito del viaje europeo de Lula, su rival en las presidenciales de octubre donde buscará su reelección, el brasileño Jair Messias Bolsonaro viajó a Rusia y a Hungría.

“Me llevo un casamiento perfecto para Brasil", dijo en Moscú el miércoles el presidente brasileño después de su encuentro con su par ruso Vladimir Putin. No sin antes insinuar una relación -falsa- entre su viaje y el retiro de tropas o efectivos de Rusia de la frontera con Ucrania. Obedeciendo el protocolo que ha de seguir todo jefe de Estado, el derechista brasileño participó en un homenaje a soldados comunistas de la Segunda Guerra Mundial y pasó por el test de covid-19 obligatorio para poder encontrarse personalmente con Putin.

El jueves, ya en Budapest, Bolsonaro se encontró con el primer ministro ultraderechista húngaro, Viktor Orbán, para “la firma de acuerdos” no divulgados.

2. Antes que Jair, Olaf

Y antes que Olaf, Emmanuel. El canciller alemán Olaf Scholz tuvo como antecesor al presidente francés Emmanuel Macron como huésped del presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin. A diferencia de su sucesor el derechista Jair Bolsonaro, el socialdemócrata fue menos obediente. Scholz se hizo el PCR necesario para el encuentro personal con Putin, pero se lo hizo en su Embajada en Moscú: esta descarada opción por la ciencia de Alemania en la cara de la ciencia de Rusia, en la ciudad del Instituto Gamaleya creador de la vacuna Sputnik, fue considerada una descortesía, aunque no tan grave como para obstruir el diálogo y la negociación: el gas ruso es necesario, y bienvenido, en tierra alemana.

3. La invasión, o el viaje por medios más seguros

Es cierto que Occidente, el escéptico Olaf Scholz incluido, descree, o no cree totalmente, que Putin esté desescalando, como prometió el nivel de presencia militar del lado ruso de la frontera ucraniana. La presidenta de la Comisión Europea (el Ejecutivo de la UE) Ursula von der Leyen dijo el miércoles que la diplomacia es posible, pero el comandante en jefe de la OTAN Jens Stoltenberg afirmó que hay cero pruebas de que Rusia se esté retirando del área limítrofe con Ucrania. Los líderes de la UE mantuvieron una breve reunión el jueves, antes de su cumbre programada en Bruselas con jefes de Estado y de Gobierno africanos. El G-7 duda sobre si reunirse la semana que viene. Pero el Parlamento Europeo no dudó al votar un paquete de ayuda inmediato de 1200 millones de euros para Ucrania.

4. No viajes, quédate

Un informe de Human Rights Watch es de los primeros en analizar el impacto del programa Quédate en México en menores de edad.

Según este nuevo informe, hay más de 20 mil menores esperando en suelo mexicano que los tribunales de EEUU resuelvan sobre sus solicitudes de asilo, con graves riesgos y peligros como secuestros, extorsiones, abusos sexuales y aun la muerte. La administración demócrata de Joe Biden había eliminado en junio el programa Quédate en México creado en 2019 por su predecesora republicana, pero lo reanudó en diciembre.

5. Chove chuva, chove sem parar

MIentras Jair estaba en Moscú, en la ciudad brasileña de Petrópolis, en la sierra carioca, las lluvias torrenciales habían causado 104 muertes, con más de 30 desapariciones de personas. Un quinto de la ciudad está en riesgo de desmoronarse por efecto de las aguas. (En trágico contraste, en la vecina República Argentina un sexto de la provincia de Corrientes fue destruido por el fuego). Los deslizamientos y las inundaciones nunca recibieron atención suficiente para evitar el problema, según admitió el propio gobernador del estado de Rio de Janeiro, Claudio Castro, quien habla de lluvia récord -lo cual es verdad- y de “deuda histórica”.

Desastres como este despiertan el debate sobre las necesidades de políticas públicas para retirar a la población de las áreas de riesgo. Un debate que suele olvidarse tan pronto como vuelve a brillar el sol, según opinan especialistas que proponen cinco acciones para evitar la reincidencia del desastre. Que no es exclusivo de Petrópolis, antigua residencia de los emperadores brasileños del siglo XIX: al menos 206 personas murieron en Brasil desde octubre como consecuencia de tempestades: Pois eu vou fazer uma prece / Pra Deus, nosso senhor /Pra chuva parar de molhar.

6. La extradición, o el viaje forzado

La detención y probable extradición a EEUU de Juan Orlando Hernández, que recién dejó el cargo en Tegucigalpa, es el golpe de gracia para un ex presidente hondureño que por mucho tiempo había sido considerado aliado por las autoridades estadounidenses. A diferencia de otras naciones latinoamericanas y caribeñas donde los grupos criminales y cárteles se benefician de trabajar con algunos funcionarios corruptos, los fiscales norteamericanos de Nueva York dicen que el gobierno de Hernández actuó como un cártel y convirtió a Honduras en un "narco-Estado".

Un juez hondureño –que pertenece al partido político derechista de Hernández–decidirá sobre la solicitud de la extradición a EEUU y esto podría demorarse varios meses.

Las acusaciones contra Hernández ponen de manifiesto las dificultades -que convendría llamar simplemente 'derrotas'- de la administración demócrata de Joe Biden para enfrentar la migración centroamericana que por todos los medios busca frenar antes de que llegue a la frontera sur de EEUU, y que si fuera posible querría ver apagada en su origen. Pero también patentizan los desafíos que la nueva presidenta, Xiomara Castro, la primera de izquierda en la historia de Honduras, enfrentará si busca cumplir con su promesa de poner fin a la corrupción. Quiera Dios que nunca convenga tanto, aquí, la palabra 'fracaso'.

7. La mudanza, o el viaje ciudadano

El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, eligió como su residencial oficial una casona patrimonial ubicada en el barrio Yungay, en el norte de la céntrica localidad de Santiago, lo que lo convertirá en el primer mandatario de la democracia que no vive en la zona acomodada de la capital.

Después de asumir como presidente el 11 de marzo, el ahora diputado y ex líder estudiantil se trasladará junto a su pareja y primera dama, la cientista social Irina Karamanos, a una vivienda de 500 metros cuadrados en este histórico y turístico barrio santiaguino.

Durante algunas semanas había contemplado vivir en el palacio de La Moneda, la sede de gobierno, pese a que lleva más de 70 años deshabitada como residencia oficial. En la región, Chile es de los pocos países que no cuenta con una residencia oficial para el presidente, como la Quinta de Olivos (Argentina) o el Palacio de la Alvorada (Brasil). A comienzos de este siglo XXI, se pensó construir una casa estable para el Ejecutivo en funciones y se proyectó la residencia presidencial en la zona de Cerrillos, una comuna creada en 1991 al suroeste de Santiago. Pero el proyecto terminó en un fracaso.

Con 35 años y más de 4,6 millones de votos, Boric se convirtió el pasado diciembre en el presidente electo más joven y más votado de la historia chilena. Experimentado en las luchas estudiantiles y defensor acérrimo del proceso constituyente en el que está inmerso Chile, Boric promete una profunda agenda de cambios para construir un Estado de bienestar en Chile similar al europeo y acabar con la acuciante desigualdad socioeconómica que gatillaron el 'estallido social' de octubre de 2019. El gobierno de Boric será el más izquierdista de Chile desde el de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973), derrocado por el golpe de Estado del general Augusto Pinochet, que estableció una larga dictadura (1973-1990) y su gabinete es el primero con más mujeres que varones de toda América.

8. El primer motor inmóvil y la patinadora que dio aquel mal paso

En Pekín, Xi Jinping no se mueve. Desde hace dos años no sale del territorio de la República Popular China. ¿Será emperador, el presidente? ¿Prolongará, si no in aeternum, al menos sine díe, su mandato, en el XX Congreso del Partido Comunista?

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, que tendrán su ceremoniosa clausura el domingo 20, se desarrollan sin más altibajo que el favoritismo por una atleta rusa a quien se permitió competir (pero no ganar) a pesar de haber dado positivo su control de dopaje: Kamila Valieva, de 15 años de edad, salió cuarta en la competencia femenina de free skate -el oro y la plata fueron a dos atletas rusas de su mismo equipo, sin embargo, y el bronce para una japonesa.

9. El primer viaje de Manila

Hay 19 países a los cuales solo una única persona los representa deportivamente en los Juegos Olímpicos de Invierno pekineses.

Uno de estos unipersonales es el archipiélago tropical de las Filipinas. Sólo participa Asa Miller, atleta invernal de 21 años, cuya familia es de Santa Cruz, una de las pequeñas ciudades que integran la metrópolis de la capital Manila, que con 20,5 millones de habitantes es la décima área metropolitana más poblada del mundo. Nunca baja de 20° su temperatura. Pero los JJOO de Invierno 2022 se juegan con nieve artificial, un producto que China podría exportar para incorporar al ski y a otros deportes a todo el rico, o no tan rico, sudeste asiático.

10. Siempre hace calor en los tristes trópicos

Tampoco viaja mucho el 'hombre fuerte' de Filipinas, el presidente ultraderechista Rodrigo Duterte, famoso por sus drásticas campañas para poner fin al consumo de drogas que no excluyen el atajo de ponerles fin a las vidas de los consumidores. El 9 de mayo son las elecciones presidenciales, a las que Duterte no puede presentarse: la Constitución de 1987 inhibe la reelección.

El candidato que busca ser el sucesor del feroz Duterte en la única nación mayoritariamente católica de Asia se reclama también como su heredero. Este aspirante pero no aprendiz se llama Bongbong Marcos y las encuestas lo dan como ganador. Es el único hijo varón del ex presidente -y dictador- Ferdinand Marcos, que estuvo en el poder entre 1965 y 1985, y de la Primera Dama, Imelda Marcos, sobre cuyo nombre está formado en idioma inglés el adjetivo imeldific, algo así como almodovarita, pero sólo con sentido peyorativo: ostentoso, autocompasivo, autocomplaciente, dispendioso: mil veces vulgar (y la vez antipopular).

AGB