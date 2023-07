El “secreto público” Lanata y Wanda Nara

Ni acá en la redacción de elDiarioAR ni en los grupos de WhatsApp de periodistas ni en charlas con amigues periodistas. En ningún lado logramos ponernos de acuerdo. O ni siquiera eso. No podemos pisar un territorio común aunque nos paremos en bordes opuestos. Porque somos periodistas pero también somos personas, porque somos personas pero también somos periodistas en casos puntuales, como éste, es imposible escindir una cosa de otra. La cuestión es que seguimos discutiendo si estuvo “bien” o “mal” que Jorge Lanata haya asegurado que Wanda Nara tiene leucemia antes de que se difundiera un parte oficial.

Yo tengo una posición profesional tomada, pero… dos cosas:

a. A quién le importa.

b. No me dedico al periodismo de Espectáculos.

Para algunos colegas el asunto está cerrado: nadie, absolutamente nadie, puede dar a conocer el diagnóstico de una persona sin su autorización. Pero hice esta lista de preguntas en torno al tema porque para mí contar o no contar representa un dilema en el oficio periodístico. Suele pasar, por ejemplo, que hayamos obtenido un dato sobre un personaje en el que trabajamos, un dato precioso, pero que al momento de ponerlo en el texto nos hace ruido. ¿Por qué no encaja? Quizás porque el dato es buenísimo pero no hace al personaje. En un segundo nivel de profundidad, el dilema ya no pasa por contar o no, sino por qué cuento y qué no cuento.

Bien, sobre el “secreto público” que develó Lanata sobre Nara, yo tengo todas estas preguntas. Las pongo en contexto: aquí el video en el que Jorge Lanata informa sobre la salud de Wanda Nara. Recuerden, además, que venimos atentos a la salud de otra famosa, Silvina Luna. Sobre Lanata ya hubo otra entrega que puede leerse acá y sobre el concepto de primicia, también. Ah: acá, y con Wanda como punto de partida, intenté plantear cómo se cuenta hoy el arte y la farándula, si merecen permanecer bajo el mismo friso de “Espectáculos”. Vamos.

13 preguntas (y un par más)

¿Corresponde informar sobre la salud de una persona famosa? ¿Corresponde hacerlo si esa persona no ocupa un cargo público y, por ende, no afecta el funcionamiento del Estado? ¿Cuál es el límite cuando la persona en cuestión ha compartido su vida desde que “era virgen” hasta la internación? ¿Podemos acordar que el límite es borroso? ¿El cáncer nos pone morales? Si el diagnóstico fuera cierto y si esto fuera una noticia ¿no le queda un poco chica a un periodista de la talla de Jorge Lanata? ¿Hubiese habido debate si “la primicia” la daba Ángel de Brito? ¿Y si la daba Rial? ¿Todavía existen las primicias? ¿Por qué este debate no existió cuando internaron a Silvina Luna? ¿La salud de Silvina Luna es menos respetable? ¿Silvina Luna nos cae mejor y Lanata nos cae peor? ¿Desde cuándo los y las periodistas esperamos un parte médico oficial o que el famoso informe a su entorno inmediato para dar una noticia? ¿En la era del click? ¿En medio de la inmediatez que exige la comunicación en redes sociales? ¿Evitar dar la noticia implica perder la oportunidad de informar acerca de una enfermedad no terminal, que tiene tratamiento y cura? ¿De dónde salieron tantos periodistas apegados a los derechos humanos que hasta hace una semana eran mercenarios? ¿Qué pasó, los primerearon? ¿Por qué Lanata hace el programa desde la casa? ¿Estaría “bien” o “mal” mencionar que Lanata, diabético, enfermo renal crónico, fuma sin parar? ¿Cuánto tráfico le genera a los medios de comunicación cualquier novedad sobre el plurinomio Nara-López-Icardi? ¿Por qué el padre de Wanda anduvo de gira por la tevé? A propósito: ¿la televisión está dispuesta a sacrificar un punto de rating porque esta información es personalísima? ¿Qué fibra nos toca Wanda Nara? ¿Qué significa Wanda Nara para la cultura nacional? Pero si en TEA nos dijeron que hay que chequear el dato con tres fuentes diferentes y que si tiene cara de pato, pata de pato, pluma de pato y hace ¡cuac! entonces es un pato: ¿en qué falla el manual de buenas prácticas periodísticas que nunca nadie escribió?

VDM