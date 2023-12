El remate de este poema de Roberta Iannamico: “la calesita es/ el ombligo del mundo/ el corazón/ el caballo/ en avión/ en cisne/ giraron tan rápido/ que cambiaron el sentido de todo”.

Vengo pensando en el sentido de mi trabajo. “Sentido”, escribo. Quiero decir: qué sentido tiene hacer periodismo, en qué sentido va el periodismo y qué siento haciendo esto que hago. No encuentro respuesta que me deje conforme. Giro sobre mí como una calesita. Giro en falso.

Este es el último Gracias por venir del año, un año en el que sólo hice dos cosas: la cobertura del juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa y la cobertura de la campaña de La Libertad Avanza. Mucho tiempo puede caber en una línea.

Para qué.

Hacia dónde.

Cuál es el sentimiento.

El arranque de este poema de Roberta Iannamico: “Cierro los ojos para apagar las velas/ no me apuren con los deseos/ tienen que ser tres/ y no quiero desaprovechar/ esta oportunidad”.

Buenos deseos para el que año que empieza. Nos leemos en 2024.

VDM