Para todos los bolsillos - 23/09/2021

“Mañana en el Boletín Oficial quedará oficializado (sic) el decreto que modifica el piso del Impuesto a las Ganancias, elevándolo desde septiembre a $175 mil”, confirmó anoche a las 22.20 Sergio Massa mediante un tuit. El anuncio que el ejecutivo le cedió al presidente de la Cámara de Diputados extendió una serie de medidas pensadas para todos los bolsillos que comenzó el martes con el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil. El sueldo más bajo avalado por el Estado llegará en febrero a los $33 mil, menos de una quinta parte del monto a partir del cual se paga ganancias.

Dicho así, impresiona la diferencia que cobran los beneficiarios de uno y otro anuncio. También la centralidad que se da al planteo sobre ganancias en comparación con el salario mínimo, que además sirve de referencia para el sector informal y repercute en los montos que reciben los beneficiarios de varios programas sociales. Esta tarde el INDEC publicará un nuevo Informe del Mercado de Trabajo y se podrá tener un mapa más claro del dilema del empleo y la distribución del ingreso en Argentina.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Todavía hay un subsuelo del empleo. Son aquellos que no tienen un trabajo formal ni regulado: los que viven de changas y desde el inicio de la pandemia han visto pauperizados sus ingresos más que el resto. Para ellos el gobierno está preparando un nuevo pago de emergencia, equivalente al IFE, pero que llegará a un número de entre 2 y 3 millones de personas. Según cuenta Alejandro Rebossio estará focalizado en quienes no cobran el programa Potenciar Trabajo y podría equivaler a 10 mil o 15 mil pesos. Se evalúa si incluirá a los que tienen hijos menores de 18 años y ya reciben la asignación universal por hijo (AUH).

¿Y los desocupados? Si bien aún no es oficial, el colega de Clarín Ismael Bermudez publicó que el gobierno estudia una jubilación para desocupados a partir de 55 años que ya tengan los 30 de aportes. Está pensado para unas 30 mil personas que son consideradas “jóvenes para jubilarse y grandes para trabajar”. Según el borrador de DNU, podrían acceder a una jubilación anticipada con el 50 u 80% del haber que le corresponde; y luego cuando alcancen la edad jubilatoria (60 años las mujeres, 65 años los varones), pasarían a cobrar el 100%. Tendrían la cobertura médica del PAMI y en caso de fallecimiento del titular, el derecho de pensión del cónyuge. Aquí la nota de elDiarioAR.

"Está gobernando el peronismo". La frase con intención de arenga pertenece a Juan Manzur, el flamante jefe de Gabinete, y la habría mencionado en la primera reunión con los ministros en la que pidió afinar la gestión y bajar al territorio. Allí, según cuenta Pablo Ibáñez, se designaron tres funcionarios para recuperar votos en la Provincia de Buenos Aires: son Eduardo "Wado" De Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social). Manzur hace sus movimientos para ocupar el centro de la escena dentro de un gabinete con figuras con más experiencia, como Aníbal Fernández (Seguridad) y Julián Domínguez (Agricultura). El primero ya se reunió con Sergio Berni y recibió al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. El segundo está trabajando en un plan específico: ordenar con el sector del agro la cuestión de la exportación de carnes.

Primero que se note. El gobierno tiene 52 días para revertir el resultado de las PASO. Muy poco tiempo para que se evidencien los cambios que, según los exégetas de las urnas, la ciudadanía reclamó con su voto (“Message in a voto” podría ser el tema capusoteano). Por eso, haya cambios de fondo o no, lo más importante es que lo parezca. En esa línea el recién asumido Jefe de Gabinete, sacó a relucir una decena de gestos para las cámaras (reunión de ministros a las 7.30 AM) y para el detrás de cámara (café para los periodistas que se quedan del lado de afuera de la Rosada). El cambio también se busca en la comunicación presidencial. El spot difundido ayer tras la inauguración de la universidad de José C Paz proponía un registro fílmico de tono épico inusual en la transmisión de actos públicos de los últimos tiempos.

Manzur, el lazo con Estados Unidos y el teléfono de la mujer de Biden. El nuevo jefe de gabinete mantiene un lazo estrecho con parte del círculo del poder norteamericano. Incluso lo recordó en las últimas horas al llegar a la Rosada. ¿Los podrá usar para empujar un acuerdo por la deuda? Un foco sobre los aportes del gobernador que viene a inyectarle oxígeno al gobierno (e intentar posicionarse de cara al 2023) por Diego Genoud.

Ella dice, yo digo. Martín Guzmán dio una larga entrevista en la AM 750 en la que explicó las diferencias con Cristina Fernández de Kirchner en la mirada sobre las políticas económicas. “Ella dice que hubo un ajuste fiscal, yo digo que no. Fue una reducción del déficit”, argumentó. El ministro de Economía destacó el trabajo de Máximo Kirchner y dijo que con la vice “tenemos un diálogo constante”.

Larreta se prueba el traje para 2023, suma guiños al establishment y viaja a EEUU. Andrés Fidanza traduce las intenciones del jefe de Gobierno porteño detrás de sus últimas intervenciones y los próximos pasos. Ya propuso reemplazar la indemnización por despido, criticó el DNU que declara servicio esencial a las telecomunicaciones y cuestionó el rumbo de la macroeconomía. Ahora planea una gira por Nueva York y Washington, un encuentro con John Kerry, empresarios, lobistas y representantes del Banco Mundial.

La CGT estableció un cupo femenino del 30% para su conducción. Así lo ratificó en una reunión del Comité Confederal de la central sindical. Allí se llamó a "dejar atrás las diferencias", se impulsó el Congreso de noviembre y la movilización que se realizará el 18 de octubre por el Día de la Lealtad. También hubo tiempo para cuestionar las propuestas de reformas laborales y de eliminación de la indemnización por parte de Juntos.

Si sos de CABA, todavía dejate el barbijo. ¿Estás mareado? ¿Te sentís John Travolta en Pulp Fiction? La pandemia champagne es así. Un día el Ministerio de Salud de la Nación dice que no será más obligatorio el uso de barbijo al aire libre y al otro la cartera porteña explica que en su jurisdicción todavía si. Asi lo aseguró el ministro de la Ciudad, Fernán Quirós, en declaraciones radiales. Era de esperar: si hubo discrepancias para el incremento de restricciones, no podíamos esperar otra cosa para decidir la flexibilización. En los hechos el decreto presidencial establece que las medidas sanitarias de la autoridad nacional son un marco que luego cada distrito puede aplicar según criterios epidemiológicos. Quirós planteó en ese sentido que recién liberarán la obligatoriedad del barbijo para estar al aire libre cuando haya un 70% de los porteños vacunados con el esquema completo. Al día de hoy en la Ciudad hay un 60% y, si el flujo de provisión de vacunas se sostiene, en el Ministerio estiman que podría alcanzarse esa cifra en los primeros días de octubre.

Oportunidad inmobiliaria

Para el biodiésel argentino no hay libre comercio en EEUU. La Corte de Comercio Internacional de ese país norteamericano falló en contra de la Argentina en la causa iniciada por la sanción que recibió el país por la que se le cobran a ese producto derechos equivalentes a casi un 150% del precio, entre aranceles antidumping y antisubsidios. También ordenó que el biodiésel se quedara afuera de ese mercado por cinco años. La Cancillería anunció que trabajará con el sector privado para apelar el fallo.

Se lo piden las nenas. La Dalma y la Gianinna le pidieron a los tres fiscales de San Isidro a cargo de la causa por la muerte de Diego Maradona que citen a declarar al abogado Matías Morla antes de elevar la causa a juicio. Solicitaron que la causa por la muerte de su padre se profundice para saber si había alguna razón por la que su papá “debía morir”. Demandan que también citen como testigos a otros cuatro miembros del "entorno".

Como yo nadie te ha amado. Podes haber visto las flores marchitar o no. Puede gustarte el personaje o no. Pero el video del videpresidente de Boca, Juan Román Riquelme, rescatando a una señora de una aglomeración de personas que se avalanzaban sobre unas vallas para ver al ídolo deportivo es hermoso. Como dice Aldana Somoza, quedate con quien te mire como la señora.

Plan de lectura para el viernes: "La última fiesta", de Angeles Salvador. El libro, editado en septiembre, es el elegido del mes de Pez Banana, el club de lectura aliado de elDiarioAR. Las claves para una lectura sobre memoria, mentira y ficción en este texto de Florencia Ure y Santiago Llach. Y el viernes a las 17.30 agendate que hay una charla en vivo entre la escritora Angeles Salvador y Magalí Etchebarne.

Bonus track ambiental