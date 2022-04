Al cabo que ni quería - 28/04/2022

“Si Macri y Bullrich quieren venir a La Libertad Avanza, los recibiríamos con los brazos abiertos”, había dicho Javier Milei la semana pasada consultado por la posibilidad de conformar un eventual frente electoral para las presidenciales de 2023. La frase siguió a una serie de gestos (y fotos) desplegados por el referente liberal de indomable cabellera en los que se presentaba cercano a las ideas de los halcones del PRO, como se conoce a la línea más dura de la alianza hoy opositora.

La Mesa Nacional de JxC decidió ponerle fin a este coqueteo con un duro comunicado publicado ayer: “hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”.

Fingiendo desinterés, como hacía el Chavo del ocho cuando Quico en lugar de compartir su torta de jamón lo mandaba a comprarse una sabiendo que no tenía la plata, Milei reaccionó para su séquito. Con el orgullo herido, el autodenominado león bramó una respuesta en tuiter. “Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso”, explicó. “Hoy gobiernan CFK, La Campora y Alberto por el fracaso del modelo de las palomas tibias de JxC”, agregó incorporando nuevas especies a la fauna política vernácula.

Lo cierto es que aún falta mucho para las elecciones de 2023 y el panorama todavía es bastante difuso. ¿Cuánto pueden aguantar las actuales alianzas el fuego amigo expuesto en las redes y los medios de comunicación? Y más allá de eso: ¿cuánto afecta su imagen en un momento de evidente crisis de representatividad? Algunos estudios ya plantean que la grieta no está entre macrismo y kirchnerismo, sino entre “los políticos” y los demás. Después no vale decir “se me chispoteó”.

Hoy hay paro Bancario: ¿Qué servicios estarán disponibles? La medida fue tomada por el sindicato en reclamo de una recomposición salarial y tendrá alcance a nivel nacional. Enterate acá los servicios y trámites que podrán hacer los clientes de las entidades financieras.

Promesas gaseosas: Guzmán prevé que en 2026 la Argentina exporte gas por barco al mundo. El ministro de Economía se presentó en el evento organizado por los empresarios de IDEA y dijo que negocia con otros países para asegurarse que demandarán GNL. Alejandro Rebossio cuenta aquí que prevé cambios normativos para estimular inversiones por US$ 10.000 millones que generarían exportaciones por 15.000 millones anuales. En ese mismo encuentro, un consultor reconocido del sector advirtió que el déficit comercial energético se multiplicará por ocho en 2022. El rojo pasará de US$ 600 millones en 2021 a 4.700 millones este año, según expuso Daniel Gerold.

La primera medida del nuevo Consejo de la Magistratura: excluyó de un concurso a un juez procesado por corrupción. Fue por voto unánime de los 18 miembros del organismo que por ahora juraron en su cargo. Decidieron excluir al procesado juez federal de Mendoza, Walter Bento del concurso para integrar la Cámara Federal de Casación. Por Emilia Delfino.

La ampliación de la Corte: se cruzaron Juez y Parrilli, y el kirchnerismo convoca a protestas contra Rosatti. El senador macrista y del oficialismo discutieron en el inicio del debate por una nueva composición del máximo tribunal. Para mayo ya se convocaron tres manifestaciones exigiendo la renuncia de todos los magistrados.

El ajedrez de Cristina: la doble foto con Stanley y las tesis cruzadas sobre el 2023. En menos de un mes, la vice recibió dos veces al embajador de Estados Unidos en Argentina. En la segunda reunión también estuvo la jefa del Comando Sur, el cargo militar más alto que tiene el país del norte para la región. Pablo Ibáñez plantea posibles interpretaciones de estas acciones de Cristina que retoman el diálogo con Washington luego de haber tenido el vínculo frizado durante la última parte de su mandato.

Sergio Massa recibió a la UIA para avanzar sobre la agenda de proyectos orientados a sostener el crecimiento industrial. ¿Estas últimas notas deberían ir más arriba en el nius junto al sector de la rosca, verdad? Durante el encuentro realizado en el Salón de Honor del Congreso se abordaron distintas iniciativas parlamentarias, como la Ley de Agroindustria; la de Hidrocarburos y la de Turismo, entre otras.

¿Una broma de borrachos? El ex vicecanciller británico le baja el tono a la polémica. El ex vicecanciller británico Alan Duncan salió a aclarar este miércoles su afirmación de que su contraparte argentina durante la gestión de Mauricio Macri, el diplomático Carlos Foradori, estaba “borracho” al momento de acordar vuelos a las islas Malvinas. Aseguró que se trató de una “referencia humorística” lo que escribió en sus memorias In the thick of it (En medio de eso). El canciller Santiago Cafiero dispuso iniciar una investigación interna contra Foradori por “posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público”.

Ojota: Leve aumento de casos de COVID y de positividad en Argentina, pero con pocos pacientes en terapia intensiva. A nivel nacional la positividad pasó de 7% a principio de abril a estar este miércoles cerca del 10%, y lo mismo sucede en la Ciudad Buenos Aires. “Esto está dentro de lo esperable porque estamos entrando en el otoño-invierno”, indicó a Télam Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología.

El virus de la desigualdad: con el 8% de la población global América Latina sufrió el 28% del total de muertes a causa del Covid-19. Los datos se desprenden del informe presentado por Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR).

El Say No More de los +35

Se incendió un geriátrico en Villa Urquiza: al menos tres mujeres murieron. Otros cinco adultos mayores fueron trasladados a hospitales con heridas de distinta consideración, informaron fuentes policiales y del Same. El hecho ocurrió en el establecimiento “Hogar Pehuén”, ubicado en la calle Bauness 2130, cuando el fuego, por circunstancias aún no determinadas, se inició en el primer piso del establecimiento, donde residían 17 adultos mayores.

Feria del Libro 2022: novedades, invitados y programación en el regreso de uno de los eventos culturales del año. Hasta el 16 de mayo, el encuentro, que fue suspendido por dos años a raíz de la pandemia, abre sus puertas al público en el predio porteño de La Rural. Un recorrido por algunas propuestas novedosas, información para tener en cuenta antes de la visita y una selección de actividades destacadas. Por Agustina Larrea

Violencia sexual contra las mujeres en Ucrania: “Como en la ex Yugoslavia, pasarán meses antes de que se atrevan a denunciar”. En las zonas liberadas tras la retirada de los soldados rusos, se multiplican las denuncias de abusos sexuales y violaciones, que, según las expertas que ayudan a las mujeres en el terreno, son solo la punta del iceberg. Por Mariangela Paone y Olmo Calvo

Bonus track