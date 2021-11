Para llorar - 09/11/2021

No hay explicación razonable. La policía bonaerense reprimió anoche con balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes que reclamaban por el crimen de Roberto Sabo, un kiosquero de 48 años asesinado en un robo que sufrió su comercio el domingo a las dos de la tarde en pleno centro de Ramos Mejía. Todo está filmado: tanto el robo como la represión. La última fue incluso transmitida en vivo (y hasta con drones) por algunos canales de noticias. “Tuvimos que tirar gases porque si la gente prende fuego la comisaría se calcinan todos los detenidos”, adujo el ministro de Seguridad, Sergio Berni, minutos después en TN. No se vieron hasta ahora imágenes que evidencien un riesgo como ese de manera inminente. La protesta, en cambio, llevaba varias horas y había logrado captar la atención de la agenda informativa en la última semana antes de las elecciones.

Es que el crimen del kiosquero tiene todo para causar indignación. Un asesinato a un trabajador cometido a plena luz del día en una zona céntrica del conurbano por una persona con antecedentes por otro delito grave (había cumplido su pena en prisión). El delincuente estaba acompañado por una joven embarazada de 15 años que fue detenida con él. La víctima tenía dos hijos adolescentes y la familia dependía económicamente del kiosko. La bronca se sentía desde temprano, como refleja esta crónica de Julieta Roffo. Pero si hasta ese momento el crimen había expuesto serias deudas en materia de seguridad y justicia, la represión sumó una más sensible todavía de orden política. Antes de que los manifestantes desconcentraran varios empezaron a cantar "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

El hombre detenido acusado de matar al kiosquero, identificado como Leandro Suárez (29 años), se negó a declarar pero pidió entre llantos al fiscal que no le pida la prisión perpetua. A pesar del reclamo, la imputación principal fue por "homicidio agravado" y el delito, justamente, prevé la pena máxima.

Si, pero. No es un casamiento sino un acuerdo de precios y por eso en lugar del quiero salió el condicional. Los laboratorios y el Gobierno acordaron congelar los precios de los medicamentos hasta el 7 de enero de 2022 pero aclararon que cada laboratorio asociado “ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa”.

Jogo sujo. Brasil anunció sin consenso con los países del Mercosur una reducción de los aranceles a las importaciones y generó preocupación en el campo. En el caso del trigo pasará de 10% a 9% y en la cámara del sector anticipan que afectará las exportaciones y el comercio bilateral.El cierre de escuelas en pandemia afectó la participación de las mujeres en el mercado laboral. Distintos indicadores muestran que el aumento de la carga de tareas domésticas y de cuidado, derivado en muchos casos del cierre de instituciones, implicó un retroceso en el cierre de las brechas de género. En esta nota de Delfina Torres Cabreros se muestra cómo la tasa de actividad de las mujeres aumentó más rápidamente en los lugares en que se retomó la presencialidad antes. Un estudio del Indec entre agosto y octubre de 2020 muestra que en dos de cada tres hogares el acompañamiento escolar de los niños lo hacía solo o mayoritariamente la mujer.

No causa gracia. Una concejala salteña de Juntos por el Cambio hizo un spot inspirado en la serie El juego del calamar y convocó a los votantes a “eliminar” a los políticos opositores. “Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos; si no te querés ir del país por no tener laburo, eliminalos; “si no querés que te sigan robando, eliminalos", repite la actual concejala, que usa una gorra amarilla con el nombre de Alfredo Omedio y canta al ritmo de cumbia y rap.

Arrancó la vacunación con la tercera dosis: quiénes las reciben y qué vacunas se aplican según cada esquema. Las personas convocadas son las inmunocomprometidas a partir de los 3 años y a los mayores de 50 que recibieron esquema primario con vacuna inactivada (Sinopharm). La logística de distribución está sujeta a cada jurisdicción y algunas provincias avanzan con la inmunización de mayores de 70 años sin comorbilidades y personal de la salud público y privado. Lo cuenta Ana Breccia

Me llegan comentarios que fue muy positiva la reunión entre el Presidente argentino y nuestro canciller Mona Jiménez. pic.twitter.com/OPNQ1ZDNox — Diana Mondino (@DianaMondino) 8 de noviembre de 2021

El poco feliz comentario de Alberto Fernández sobre la necesidad de que Córdoba se integre a la Argentina se transformó en meme. Y por supuesto, Only Córdona hizo de las suyas también: destacamos el pasaporte cordobés y la bienvenida de los bares.Exigen DNI para estudiar en la UBA La Corte Suprema avaló la decisión de la casa de estudios que había denegado la inscripción a un estudiante inmigrante peruano que no poseía DNI. Hay rechazo de estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos a la exigencia.

Denuncian a Horacio Rodríguez Larreta y Enrique Avogadro por "ofender el sentir religioso de los cristianos". Fue formulada por Santiago Santurio, presidente del partido Ciudadanos y candidato a diputado en la lista que encabeza Javier Milei. Fue por el contenido de una performance que se llevó a cabo en ArteBA: según la presentación se pudo "ver a un 'actor' masturbándose con una cruz y pasándose las cuentas de un rosario por su cuerpo desnudo de manera erótica". En rigor, ArteBA es una feria privada, auspiciada tanto por la Ciudad como por el Ministerio de Cultura de la Nación. Por Julieta RoffoTodas la maniobras del clan Loza, el grupo narco que más dinero lavó en el país. En el juicio que se le sigue a la organización en Comodoro Py, los fiscales están terminando sus alegatos. Les imputan la compra, con plata de origen ilegal, de inmuebles, hoteles, cocheras, autos de alta gama, motos y acciones. Calculan que blanquearon 800 millones de pesos en 2018. Con barcos y aviones, ponían droga en España, que luego se vendía en otros países de Europa. Lo cuenta Alejandro Marinelli.

La cumbre de Glasgow llega a la encrucijada: punto de inflexión o caída en el cinismo climático. A pesar de la avalancha de anuncios fuera de la agenda oficial, el presidente de la COP26 pidió a las delegaciones acelerar ante la congestión de los "puntos cruciales" que deben salir de la conferencia escocesa. Por Raúl Rejón — elDiario.es

Mientras tanto, con el agua por las rodillas, un ministro de un país de Oceanía denuncia el impacto de la crisis climática en su isla. "La declaración yuxtapone el escenario de la COP26 con las situaciones de la vida real a las que se enfrenta Tuvalu debido a los impactos del cambio climático", aseguró el funcionario de la isla Tuvalu.

La Iglesia de Francia venderá bienes para indemnizar a las víctimas de abuso. Los obispos franceses no precisaron la cifra total que estiman necesaria, pero aseguraron que será financiada con sus propios fondos y no con donaciones de los fieles.

