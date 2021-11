Dos meses de tregua - 05/11/2021

Falta mucho, ya lo se. Pero haceme caso: separate unos manguitos de las fiestas y antes de Reyes llená el botiquín y la alacena. Si sos de los ordenados, presionando en este link te creas un recordatorio en la agenda de Google (porque Infusión también es servicio). ¿Por qué te lo digo? Porque la Secretaria de Comercio interior anunció anoche que alcanzó un principio de acuerdo con los laboratorios para retrotraer el precio de los medicamentos a los valores vigentes al 1 de noviembre y mantenerlos sin cambios hasta el 7 de enero próximo. La fecha de finalización es la misma que tienen los 1.432 productos de supermercado y almacen. Asi que identificá el negocio que cumpla los acuerdos y antes de que pasen Melchor, Gaspar y Baltazar, invertí en tranquilidad.

Con el dólar no, bancos. El Banco Central dispuso que las entidades financieras deberán mantener su “Posición Global en Moneda Extranjera”. En otras palabras, les dijo que no compren ni aumenten sus operaciones en esa moneda. Lo hizo porque las reservas del BCRA vienen bajando con fuerza como consecuencia de las intervenciones diarias que realiza para mantener la cotización del dólar. ¿Y para qué vamos a invitar al dólar a las elecciones si ya sabemos como se pone, no?

Cristina Fernández fue intervenida quirúrgicamente. A la vicepresidenta se le detectó un "pólipo uterino" de "características benignas", según informaron los médicos. Fue operada en el Sanatorio Otamendi y se encuentra "en buen estado general y con buena recuperación de la anestesia".

A raíz de esta operación el Frente de Todos decidió postergar el cierre de campaña, que estaba previsto para este sábado, hasta el jueves 11. Se realizará en el parque Néstor Kirchner, en Merlo, adonde se lanzó la fórmula Fernández-Fernández en el 2019.

La data que le gusta a la gente: curiosidades sobre las listas de candidatos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires . Juanjo Dominguez y Lucía Martinez, ambos parte de Reverso, indagaron en las trayectorias de vida y profesionales de 97 postulantes a la Cámara de Diputados con posibilidades de llegar al Congreso en las próximas elecciones: 52 en la CABA y 45 en la PBA. Algunas perlitas:

Purretes. La Libertad Avanza (LLA) tiene la lista con los candidatos porteños más jóvenes y el Frente de Todos (FDT) con la postulante de menor edad (Cecilia Barros, 29)

La Libertad Avanza (LLA) tiene la lista con los candidatos porteños más jóvenes y el Frente de Todos (FDT) con la postulante de menor edad (Cecilia Barros, 29) Adultos mayores. El FDT tiene a los candidatos de mayor edad en CABA (Carlos Heller, 81) y PBA (Leopoldo Moreau, 74)

El FDT tiene a los candidatos de mayor edad en CABA (Carlos Heller, 81) y PBA (Leopoldo Moreau, 74) Que alguien objete. Abogacía es la profesión más elegida por los candidatos porteños y bonaerenses.

Abogacía es la profesión más elegida por los candidatos porteños y bonaerenses. De la universidad pública. La mayoría de los candidatos egresó de la UBA, seguida por la UNLP y la UCA

La mayoría de los candidatos egresó de la UBA, seguida por la UNLP y la UCA Coherente. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores es el espacio con mayor cantidad de candidatos que representan al sindicalismo (En CABA 7 de 13)

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores es el espacio con mayor cantidad de candidatos que representan al sindicalismo (En CABA 7 de 13) A Tito lo vi. En CABA, casi la mitad de los candidatos ya fueron funcionarios públicos; en PBA, casi todos

La grieta es de 96 metros. Al menos eso mide la que instalaron frente al Congreso para pedir acciones concretas contra el cambio climático. Con la consigna “sanemos la grieta ambiental”, la pieza fue pensada para hacer reflexionar a los argentinos sobre el papel que cumple el Congreso de la Nación en la sanción de leyes para la promoción del bienestar del ambiente. Esta iniciativa está impulsada por Periodistas por el Planeta (PXP), una ONG destinada a cambiar la narrativa sobre la crisis planetaria y que cotidianamente publica artículos en elDiarioAR. Si querés saber sobre su cruzada entrá en la web: lagrietaambiental.com.ar

Estados Unidos "hizo el golpe en Bolivia por el litio", afirmó el ex presidente boliviano Evo Morales en la presentación del libro Evo: Operación rescate. "Estados Unidos no acepta que los movimientos indígenas puedan encabezar una transformación, el imperio no acepta que podamos establecer un nuevo modelo económico, pero hemos demostrado que se puede, que otro mundo es posible y que otra Bolivia es posible", dijo Evo en un evento del que también participó Alberto Fernández y el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Morales destacó que el mandatario argentino le “salvó la vida” al coordinar su salida de Bolivia junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Fernández recordó que antes de asumir la presidencia le pidió a Macri que intercediera: "le dije que había que darle asilo y me respondió 'no me metas en este lío, voy a tener a toda la izquierda argentina todo el día frente a la casa de Evo'".

¿Te interesa el libro? Aquí podés leer un fragmento de "Evo: Operación rescate. Una trama geopolítica en 365 días" (Sudamericana, 2021), de Alfredo Serrano Mancilla.

Y que sea con ritmo cuartetero

For the love of god

📍Arguello pic.twitter.com/NFbqIqAIaH — Only in Córdoba™ (@OnlyinCordoba) 14 de octubre de 2021

Tres condenados a prisión perpetua por el femicidio de Araceli Fulles. El fallo del Tribunal Oral en lo criminal (TOC) 3 de San Martín recayó sobre Carlos Casalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo, para quienes también se ordenó su inmediata detención. Araceli fue hallada asesinada debajo de unos escombros en una casa de José León Suárez en 2017.

Murió el periodista Mauricio Maronna. Oriundo de la provincia de Santa Fe, fue jefe de la Sección Política del diario La Capital, en el que se desempeñaba como editorialista. Tenía 57 años. Había presentado Perro negro, su segundo libro, el último martes. Aquí un fragmento de esa publicación (UNR Editora, 2021) que tiene prólogo de Fabián Casas.Fin de semana del orgullo: El sábado hay marcha, pero además este finde hay muchas actividades culturales.

