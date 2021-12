Soy pobre si no trabajo y si trabajo soy pobre - 27/12/2021

“Me matan si no trabajo y si trabajo me matan; siempre me matan”, decía el poeta cubano Nicolás Guillén en 1934. Tres décadas más tarde el cantante uruguayo Daniel Viglietti le ponía música al poema en sus Canciones para el hombre nuevo y seis años después el Raymundo Gleyzer usaba la frase para titular su documental sobre la huelga obrera en la fábrica Insud. Casi 50 años pasaron desde entonces y muchas cosas cambiaron, pero para la clase obrera argentina escapar de su destino sigue siendo imposible.

La semana pasada el gobierno se congratulaba por la reducción del desempleo hasta los 8,2 puntos porcentuales. Pero ese dato no podía obviar que casi la mitad de las personas ocupadas tiene un trabajo informal y que, según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, casi una de cada cuatro personas mayores de 18 años ocupadas vive en un hogar pobre. Soy pobre si no trabajo y si trabajo soy pobre; siempre soy pobre.

Delfina Torres Cabreros describe en esta nota la “Argentina sin horizontes” ni aspiraciones de ascenso social: el engaño de quienes se creen de clase media pero se acostumbran a vivir cada día peor. Diego Genoud completa el panorama con un dato que incomoda: Argentina es el segundo país que más invierte para reducir la pobreza en la región, pero aún así no logra reducir los índices como sus vecinos. Los datos salen de un informe del Instituto Universitario CIAS y Fundar, que pone en cuestión la distribución de esos fondos. Señala, por ejemplo, que más de la mitad (54,3%) de la población menor de 15 años se encuentra bajo la línea de pobreza, mientras que entre los adultos mayores (65 años o más) sólo el 13,8% vive en esa situación. Sin embargo por cada peso que el Estado gastó en asignaciones familiares para niños pobres o vulnerables en 2019, gastó 5 pesos en pensiones no contributivas para adultos mayores pobres o vulnerables. Tomando de referencia el mismo año, el informe dice que por cada peso que se destinó a la inversión en subsidios para la preservación o promoción del empleo formal, se destinaron 11 a programas de cooperativas de la economía popular, muchas de ellas vinculadas a un sistema de protección social con menores garantías.

Que la rebeldía de Chubut no se contagie. Eso es lo que le interesa por igual al gobierno nacional y a los provinciales. La reacción de los habitantes de Chubut contra el intento del gobernador y la legislatura por habilitar la megaminería puso en alerta a las provincias mineras. No solo les preocuparon los carteles que pedían “que se vayan todos”, sino que temen que un plebiscito tire abajo el desarrollo en esa provincia y abra el juego para promover medidas semejantes en sus jurisdicciones, adonde la actividad aporta recursos fundamentales. Lo cuenta Pablo Ibáñez.

Habemus un consenso, aunque sea fiscal. Hoy se firmará en la Casa Rosada un pacto entre el gobierno nacional y las provincias para establecer topes máximos para las alícuotas de algunos impuestos. También se devolverá autonomía a las provincias para definir otros impuestos locales. La Ciudad de Buenos Aires ya informó que no firmará y Horacio Rodríguez Larreta no acudirá a la cita.

¿Sin Macri no se puede? Tras las elecciones el expresidente recuperó protagonismo en el Pro y en el diseño estratégico de la coalición para volver al poder en 2023. En su entorno aseguran que fue el gran ganador en noviembre y que impuso el discurso duro entre la dirigencia de Juntos. Rebosante de optimismo, el ingeniero cree que el próximo presidente será de la coalición y gobernará con mayoría parlamentaria. Se ilusiona con replicar en espejo el axioma que le dio el triunfo al FDT: “Sin Cristina no se puede, con ella sola no alcanza”. Lo explica Gabriel Sued.

Espert no piensa lo mismo. “Yo le critico al Fondo toda la plata que le dio a Macri sin ninguna condicionalidad”, le cuenta en esta entrevista a Andrés Fidanza. A dos semanas de haber asumido como diputado, José Luis Espert muestra un perfil distinto al del otro economista ultraliberal que desembarcó en la Cámara: Javier Milei. Obsesión por eliminar el déficit fiscal, acuerdo con el FMI, coincidencia en las críticas del Fondo a Macri y solicitada contra el pase sanitario.

13 años sin Defensor del Pueblo. Desde abril de 2009, el organismo encargado de defender los derechos de los habitantes está vacante por falta de acuerdo entre los distintos sectores políticos. El deber de nombrarlo es del Congreso, por mandato de la Constitución, pero ni siquiera está en agenda de oficialismo ni oposición. El candidato o candidata debe ser elegido por los dos tercios de los presentes en ambas cámaras parlamentarias, una osadía en estos tiempos políticos. Emilia Delfino

El refuerzo llega antes. Reducen a cuatro meses el intervalo para la dosis de refuerzo a mayores de 60 años y personal de salud. El Ministerio de Salud sostuvo que se consensuó con las 24 jurisdicciones con el objetivo de "ofrecer la máxima protección a quienes presentan mayor riesgo de exposición y enfermedad grave".

Córdoba impone nuevas restricciones ante el avance de la ómicron. La provincia de Córdoba dispuso que desde este lunes se cancelen todo tipo de eventos masivos, y los salones de fiesta tendrán un aforo máximo de 300 personas, según un comunicado oficial.

Caetano Veloso y su esposa tienen Covid-19. El músico brasileño, de 79 años, aseguró que se encuentran bien y lo adjudicaron a estar vacunados. Había recibido las dos dosis de la vacuna anticovid y un refuerzo.

De los 3.646 “espacios verdes” computados por la Ciudad, el 60% son canteros y “derivadores de tránsito”. Sin considerar cementerios, plazoletas secas, bulevares, jardines verticales y otras categorías por el estilo, la Capital Federal apenas cuenta con 4,7 hectáreas verdes cada 10.000 habitantes, muy lejos de los estándares internacionales, indica un reporte oficial suministrado a elDiarioAR por el Gobierno porteño, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Por Sebastián Lacunza.

El fin de la metáfora

Hallaron asesinada en un aljibe en General Pirán a una mujer que estaba desaparecida. La víctima fue identificada como Nicole Michelle Peña, quien era buscada por su familia. Fue detenido su expareja, quien horas antes había asegurado ante personal policial que la había matado y arrojado en ese sitio.

El futbolista Facundo Medina fue detenido por violencia de género ante una expareja. El jugador, de 22 años y titular en el Racing Club de Lens (noveno clasificado en la Primera francesa), negó las acusaciones en un primer momento, aunque luego las reconoció parcialmente.

Siguen combatiendo los incendios forestales en la Patagonia. Con el apoyo de nueve aviones y ocho helicópteros, más de 200 brigadistas combatían los focos registrados en las zonas de Bariloche, Aluminé y Cerro Radal, en el área de Lago Puelo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reforzó el envío de recursos para combatir esos focos que vienen afectado a la región patagónica.

"La vida es todo frustración y fracaso, pero en un momento te va bien”, cuenta Fito Páez en esta gran entrevista de Martín Rodriguez y Martín Sivak. Durante el encierro de la pandemia escribió sus memorias, grabó una trilogía de discos, que empezó con Los años salvajes, redactó el guion de una película y volvió a los escenarios con el homenaje a Charly García por sus 70 años y una serie de conciertos en la Argentina y América Latina. En esta entrevista habla de sus vidas y sus obras, de los excesos organizados, de García, de las perversiones y sobre su relación con la política. Y deja un datazo: Fito compone sobrio y corrige ebrio.

2021: el año en que “Chiqui” Tapia se hizo fuerte dentro y fuera de la cancha. El presidente de la AFA desactivó los frentes políticos y judiciales que lo rodeaban y hasta encontró sintonía con el Gobierno. A eso le sumó los éxitos de la selección en la Copa América y el ascenso de Barracas Central a una Primera División que tendrá 28 equipos en 2022, una síntesis de torneos domésticos más funcionales a la construcción de poder dirigencial que a la competitividad deportiva. Por Andrés Burgo

Falleció Desmond Tutu, activista sudafricano y Nobel de la Paz. Tenía 90 años y estaba alejado de la vida pública debido a diversos problemas de salud. Fue un símbolo de la lucha contra el Apartheid y una figura clave en la historia contemporánea de su país.

