Una guía de libros para irse de la ciudad

Hoy tenemos una selección variada de recomendaciones, en las que nos alejamos bastante de la ficción. La vida está difícil y buscamos un poco de reflexión y consuelo en libros nuevos de autores clásicos y contemporáneos.

¡Esperamos que les gusten!

Analecta, de Paul Valéry (Bastante)

Flor: Este librito es parte de los cientos de cuadernos a los que Valéry consideraba “su verdadera obra” . Es la primera vez que se traduce al español. Sin participar del Mundial de Escritura, Valéry tenía incorporado el hábito de escribir todas las mañanas. Si por alguna razón no pasaba esas horas ensimismado, se quedaba de mal humor el resto del día.

Estos escritos-pensamientos tienen un halo de intimidad única. Leerlos es sumergirse a pispear, dejar de lado su “poesía dura” para perseguir sus huellas mentales. Es hermoso seguirlo y quedarte pensando con cada una de sus meditaciones. Inspiran, seducen, dan gracia y no son bajalínea. Yo tengo un ejemplar chileno editado por Bastante pero en unos meses sale en Argentina por Blatt & Ríos

Santiago: Como bien sabés, todo lo miro a través del lente de Borges, que en esta nota preciosa escrita al final de la Segunda Guerra opone a Whitman y a Valéry para pensar la relación entre vida y obra, y deja esta definición de Valéry que, por supuesto, es una definición de sí mismo: “Paul Valéry nos deja, al morir, el símbolo de un hombre infinitamente sensible a todo hecho y para el cual todo hecho es un estímulo que puede suscitar una infinita serie de pensamientos.”

El poder de las palabras, de Mariano Sigman (Debate)

Flor: Y hablando de libros que nos ayudan a vivir más en paz, con menos angustia, pensando mejor, armando menos discusiones imaginarias, viendo el mundo menos apocalíptico y un futuro más optimista, vengo a elogiar un libro con el que tuviste mucho que ver: El poder de las palabras.

Santiago: Bueno, en realidad no es que tuve mucho que ver. Mariano, a quien no conocía, se acercó ya sobre la entrega para pedirme una lectura y comentario. Fue un lindo trabajo, sobre todo porque iluminó uno de mis monotemas (el lenguaje, la literatura) desde un punto de vista científico. En esta época de distracción y notificaciones, Sigman hace una defensa fundamentada de la conversación como motos para transformar la propia vida. Argumenta con seriedad pero no le teme a esa palabra maldita, autoayuda, y además incluye elementos de su vida personal.

Lluvia y viento sobre Télumée Milagro, Simone Schwarz-Bart (Cia. Naviera Ilimitada)

Flor: ¿Puedo ir con dos comentarios cortitos?

Santiago: Avanti. Y termino yo con una serie de libritos de un mismo autor.

Flor: Lluvia y viento… es una novela de generaciones de mujeres que cuidan su tierra y negocian su felicidad. El archipiélago de Guadalupe funciona como un telescopio por el que se mira la historia. Hay un vínculo muy profundo entre identidad y naturaleza. Las dos dialogan a lo largo de todo el libro. Porque no sólo es frondoso el paisaje caribeño sino el espíritu de sus personajes. Muy emotivo.

Santiago: ¿Y el otro?

Hambre, de John Fante (Anagrama)

Flor: Me fascina Fante. Su estilo que no es pretencioso ni rebuscado; narra historias brutales, llenas de humor y compasión. Es feroz, teatral, melodramático. Muy tano. Terminas sus libros con olor a salsa de tomate. Su biógrafo, Stephen Cooper, encontró un archivo secreto en su casa de Malibú lleno de material inédito. Hermoso, porque pensé que ya había leído toda su obra hasta que, desde el más allá, aparece esta maravilla.

Santiago: Fante, como se sabe, fue muy respetado por Bukowski. Acá hay una carta en la que le da un par de consejillos.

Primavera y Verano, de Henry David Thoreau (Godot)

Santiago: Cierro con un libro que de alguna manera se relaciona con los de Sigman y Valéry: títulos que escapan totalmente a la ficción. El tiempo pasa, nos vamos volviendo reflexivos.

Flor: Ay, sí. Una vez Tomás Abraham me dijo que jamás leía ficción y yo pensé qué raro, sólo leo ficción. Pero últimamente todo es híbrido y mezclado.

Santiago: Últimamente y en 1845 también. Godot viene publicando libros de y sobre de Thoreau, el ensayista y poeta que durante dos años, dos meses y dos días se fue a vivir a una cabaña cerca del lago Walden, en Massachusetts, para experimentar y escribir sobre un estilo de vida simple y en contacto con la naturaleza, cuyo resultado fue su célebre Walden, o de la vida en el bosque, una especie de manifiesto de la independencia personal. Primavera y Verano —dos libro cortos e ideales para regalar en esta época— son selecciones de los diarios, cartas y otros textos de Thoreau hechas por Peter Saint-André, un coach y “ex techie”. Me gustan estas intervenciones sobre la obra de un autor, que crean un libro que el autor jamás imaginó. Y esa mezcla de rebeldía y optimismo oscuro tan norteamericana, que va de Thoreau y el hoy citado Whitman a los beatniks, me llena de energía, y de ganas de irme de la ciudad.

Flor: ¡No te vayas, te vamos a extrañar!

FU/SLL