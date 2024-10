Serrat ganó el premio Princesa de Asturias: “Quiero dejar el recuerdo de un buen hombre”

En un emotivo discurso al recibir el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, Joan Manuel Serrat, de 80 años, trazó una breve autobiografía y envió al futuro un mensaje de agradecimiento: “Quiero dejar el recuerdo de un buen hombre, justo y agradecido y espero no haber llegado hasta hoy para mostrar gratitud y afecto a quienes generosamente me han regalado su amistad, su compañía y su consejo pero, por si acaso desde aquí, quiero dar las gracias a mis maestros que han sido muchos, a mis compañeros, a los amigos que han compartido el camino conmigo y que me han estimulado y ayudado a sabiendas o no a recorrerlo y sobre todo quiero agradecer a mi mujer haberme permitido compartir la vida con ella. Gracias a mis padres que me la dieron y a mis hijos y a mis nietos que son mi mayor orgullo”.

Además, el cantautor, que se definió como un “señor mayor tirando a viejo”, reivindicó la libertad, la justicia y la democracia como “valores que van de la mano o no van” y admitió que no le gusta este “mundo hostil, contaminado e insolidario” en el que los valores democráticos y morales han sido sustituidos por “la avidez del mercado, donde todo tiene un precio”.

En presencia de los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, el autor de 'Mediterráneo', que abandonó los escenarios hace dos años, concluyó su discurso interpretando, acompañado por un violín, una de sus canciones más reconocidas, 'Pequeñas cosas'.

elDiario.es con información de EFE.