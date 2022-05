Diez series y documentales sobre impostores y grandes estafas para ver por streaming

Quizás sea por el descaro de todos ellos, la impunidad con la que se manejaron, la destreza con la que se movieron. Entre el impacto, el morbo ¿y hasta alguna cuota de admiración secreta?, en los últimos tiempos las plataformas de series y largometrajes decidieron contar, entre la ficción y los documentales de investigación periodística, historias de grandes impostores y estafas célebres que en distintos momentos de la historia reciente llamaron la atención del público y de los medios.

Así, en los últimos tiempos llegaron al streaming historias basadas en casos reales de engaños, falsificaciones y todo tipo de fraudes que vale la pena revisar. A continuación, un repaso por algunas de las más destacadas.

1. Nuestro padre (Netflix). Indianápolis es la capital de Indiana, en los Estados Unidos, una ciudad que no llega al millón de habitantes. Tal como cuenta en esta nota la colega española Mónica Zas Marcos, ese es el territorio en el que transcurre la perturbadora historia que relata el documental Nuestro padre, recientemente estrenado por Netflix, que tiene como protagonista a un ginecólogo de gran reputación.

“En los años 70 y 80, con el boom de las clínicas de fertilidad y los nuevos tratamientos de inseminación, Indianápolis presumía de tener a uno de los médicos con mayor ratio de intervenciones exitosas. Se llamaba Donald Cline y por su consulta pasaron muchas mujeres de la zona, cien de las cuales –como poco– fueron inseminadas con su propio semen sin consentimiento. Todas ellas dieron a luz a bebés que compartían ADN con su ginecólogo”.

A lo largo de poco más de una hora y media, se suceden testimonios estremecedores que logran armar un rompecabezas inquietante y echan luz sobre el plan que ocultaba este profesional de la salud.

El documental Nuestro padre está disponible en Netflix. Por aquí, una nota que cuenta el caso y los detalles de esta producción en elDiarioES.

2. Baby God (HBO Max). Una historia similar a la de Nuestro padre, aunque los sucesos que se narran tuvieron lugar unas décadas antes. En 2005, Wendi Babst, una agente de policía estadounidense que después de varios años de servicio decidió retirarse y se interesó por los estudios de ADN por curiosidad. Tanto llamaron su atención las cuestiones genéticas, que al final llegó a hacerse un test ella misma, en 2018. El resultado la shockeó: su padre biológico era el médico Quincy Fortier, un auténtico gurú de la fertilidad que había inseminado a su madre con un curioso método en su clínica, en 1966.

Impactada, a partir de ese momento, con el conocimiento que tenía gracias a su carrera policial, empezó a buscar pistas sobre el trabajo del hombre que se había vendido ante el mundo como el mayor experto en ginecología y que había engañado a decenas de mujeres a lo largo de su carrera. Todo su recorrido quedó registrado en el documental Baby God, un largometraje disponible en la plataforma de HBO Max que sigue la pista de la ex policía y también cuenta con testimonios de mujeres estafadas por el médico, de un ex empleado de la clínica y también de algunos de los hijos a los que Fortier crió, como el propio Quincy Fortier Jr, que en el documental describe a su padre como a un monstruo.

El documental Baby God está disponible en HBO Max. La historia completa del caso se puede leer por acá.

3. Un falsificador entre mormones (Netflix). Contada en tres capítulos, esta docuserie tiene como protagonista a un impostor de gran impacto: Mark Hoffman. Nacido en Utah, Estados Unidos, y considerado como uno de los falsificadores más astutos de la historia, Hoffman se destacó especialmente por las hábiles reproducciones que realizó de documentos religiosos vinculados con el Movimiento de los Santos de los Últimos Días, es decir, de mormones.

Pero no fue lo único: a lo largo de su vida, el hombre estuvo detrás de una larga historia de estafas y fraudes a coleccionistas de libros y materiales literarios de todo tipo, que el documental de Netflix se encarga de recrear, con testimonios de los involucrados y también de allegados a este particular personaje. La docuserie cuenta también con material de archivo y con recreaciones de algunas escenas salientes de su vida.

Los tres capítulos del documental Un falsificador entre mormones se pueden ver en Netflix. Más información sobre Mark Hoffman, en esta nota de la saga Impostores.

4. Desangrando a Sillicon Valley (HBO Max). A principios de los 2000, cuando buena parte del planeta seguía extasiada por las andanzas de las grandes corporaciones tecnológicas y todo lo que ocurría en Silicon Valley –con sus jóvenes desarrolladores en primer plano, los gestos adustos café en mano desde escritorios inmaculados, la ropa costosísima de una simpleza impostada– Elizabeth Holmes brillaba.

Por esos años fue tapa de revistas, exponía sus ideas ante auditorios donde la escuchaba gente de varios países, la convocaban para incentivar a otros como ella, viajaba por distintos países a contar sus proyectos, la ponían como ejemplo figuras de la política de los Estados Unidos como el ex presidente Bill Clinton.

Era una millennial que se mostraba ante todos como una emprendedora exitosa, desde su empresa Theranos con la que se proponía revolucionar la medicina tal como se conocía hasta entonces. Con el tiempo, su nave insignia, un invento vinculado con los análisis de sangre, se reveló que no era más que una enorme y rutilante estafa.

El documental Desangrando a Sillicon Valley, disponible en HBO Max, cuenta con contundencia la historia de ascenso y caída de Holmes, y para ello se vale especialmente de testimonios muy reveladores que aportan ex empleados de Theranos. A lo largo de sus dos horas, también hay material de archivo en la que se ve a la empresaria explicando las supuestas bondades de su curioso método para tomar muestras de sangre y analizarlas.

El documental Desangrando a Sillicon Valley está disponible en HBO Max. La historia de Elizabeth Holmes se puede leer por acá. Y más aquí, cuando enfrentó el juicio y terminó condenada por fraude.

5. The Dropout (Star +). Postergado por distintos motivos –primero una investigación que llevó más tiempo de lo esperado, y luego la pandemia– el juicio que finalmente enfrentó Elizabeth Holmes llegó a su fin a comienzos de 2022 y la empresaria fue condenada por estafa.

Mientras la dueña de Theranos volvía a los medios que cubrieron las audiencias, se anunció que pronto llegaría una serie que ficcionalizaría la historia de una multimillonaria que terminó en la ruina y así sucedió: a comienzos de marzo llegó al streaming The Dropout, una miniserie de ocho capítulos con Amanda Seyfried en el papel de Elizabeth Holmes y Naveen Andrews como Sunny Balwani, su inefable socio en Theranos.

The Dropout cuenta también con las participaciones estelares de Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy y Elizabeth Marvel, entre otros.

La ficción The Dropout está disponible en la Argentina a través de la plataforma Star+

6. Inventando a Anna (Netflix). Con la actriz Julia Garner como protagonista, la serie Inventando a Anna recrea la vida de una de las impostoras más increíbles de la historia reciente: Anna Sorokin o Anna Delvey, una joven que simuló ser una heredera millonaria y que, con sus mentiras, llegó a engañar a gran parte de la élite de Nueva York a comienzos de los años 2000.

Entre viajes de lujo y fiestas, la verdadera Anna se rodeó de gente que, impactada ante su desparpajo, no dudó cuando, al momento de pagar algunas cuentas –la ronda en un bar, el ticket de un restaurante, la habitación de un hotel– la joven alegaba que no tenía encima su billetera o que había algún tipo de inconveniente burocrático con su cuenta bancaria porque era del exterior. Alguien la rescataba y pagaba. Para ella el dinero no era nunca un problema, tal vez apenas una circunstancia.

Con gran destreza, Garner encarna a esta impostora insólita y revive, en nueve capítulos de una hora, sus días de proyectos ambiciosos y estafas a bancos, hoteles, bares y a sus propios allegados.

Los nueve capítulos de la ficción Inventando a Anna está disponible en Netflix. El caso real que inspiró la serie se puede leer por acá.

7. WeCrashed (Apple TV+). En 2010 Adam Neumann, el CEO de WeWork, era uno de esos personajes a los que buena parte de Wall Street y la élite financiera de los Estados Unidos prestaba atención. Después de la debacle de 2008, la mirada estaba puesta en las empresas tecnológicas, que lucían como una promesa de salvación, el futuro de una economía global tambaleante, en manos de jóvenes audaces que circulaban entre oficinas vidriadas y cafeterías modernas.

La empresa de este hombre carismático y algo excéntrico, que venía a cambiar para siempre la historia de las relaciones laborales del mundo, era supuestamente una de esas elegidas, un unicornio, un faro que llegó a valer miles de millones de dólares. Hasta que se reveló su verdadera naturaleza y se encaminó, también imparable, hacia un derrumbe que tiene consecuencias hasta la actualidad.

La historia fue contada en 2021 en un documental producido para la plataforma Hulu (lamentablemente no está disponible en la Argentina) por el director Jed Rothstein, en el que hablan los principales involucrados.

El impacto del caso también tentó a los productores de ficción, que lanzaron en marzo de 2022 la ficción WeCrashed. En esta oportunidad se reconstruye aquellos días de grandes ambiciones y de caída con dos actores de primera línea: Jared Leto y Anne Hathaway que protagonizan, con gracia y también con participaciones destacadas, los ocho episodios de esta miniserie.

La ficción WeCrashed está disponible en Apple TV+. Más sobre el caso real que inspiró la serie, por acá.

8. Fyre. La fiesta más exclusiva que nunca ocurrió (Netflix). Mientras diseñaban la campaña de videos y fotos, con las modelos e influencers más destacados de Instagram jugando en una playa de arenas blancas y agua de un celeste casi inverosímil, Billy McFarland y las personas que trabajaban para él pensaban en un target específico: aquellas y aquellos que viven pegados a las redes sociales, millennials y con algo de dinero –como ellos–, encandilados con esos paraísos efímeros que se cruzan apenas deslizan los dedos sobre sus teléfonos.

En 2016, McFarland se presentaba en sociedad como un emprendedor estadounidense joven que apostaba por la tecnología y todas sus posibilidades. Admirador de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y parte de una generación similar –nacieron en 1991 y 1984, respectivamente–, McFarland sonreía para las cámaras, asistía a eventos y buscaba inversores para su nuevo proyecto: la app Fyre, que uniría a estrellas del mundo del espectáculo con quienes quisieran contratarlos para sus eventos privados. El sueño de la fiesta propia, para pocos, organizada con un teléfono. Un mundo de aspiraciones.

Con el tiempo, ese proyecto avanzó hacia una empresa todavía más ambiciosa: llevar adelante la fiesta del milenio, una celebración VIP en las Bahamas, con música en vivo, carpas sobre la arena y cientos de atracciones.

Pero, como era de esperarse, nada salió como se planeaba. El documental Fyre. La fiesta más exclusiva que nunca ocurrió, disponible en el catálogo de Netflix, repasa ese fraude desde sus inicios hasta su catastrófico desenlace.

El documental Fyre está disponible en Netflix. Más sobre la historia de cómo se armó el festival que terminó en una estafa, por acá.

9. El misterio de D.B. Cooper (HBO Max). D. B. Cooper es el nombre que se le atribuye a uno de los personajes más intrigantes de la historia estadounidense reciente: un hombre que secuestró un Boeing 727 en los su país el 24 de noviembre de 1971, recibió un rescate de 200 mil dólares y saltó en paracaídas desde el avión. Desde no se supo más de él.

El documental El misterio de D. B. Cooper, estrenado en 2020 por HBO, reconstruye el caso y reúne a distintas personas que aseguran haber conocido al verdadero Cooper. Es que, más allá de un identikit diseñado por el FBI, no quedaron más pistas y su paradero continúa siendo una incógnita.

“Si amas a alguien, su pasado no es importante”, dice en el largometraje Jo Weber, una mujer que asegura que en 1995, en su lecho de muerte el hombre que fue su esposo le confesó haber sido el secuestrador aéreo más célebre de los Estados Unidos.

El documental El misterio de D.B. Cooper está disponible en HBO Max. “En esta nota hay más sobre la historia del pirata aéreo que llegó a engañar al FBI.

10. El estafador de Tinder. De origen británico y estrenado por Netflix en 2022, este documental fue uno de los más vistos y comentados en los últimos meses. Se trata de la historia de un hombre israelí, nacido como Shimon Hayut, que viajó por varias ciudades de Europa presentándose como el hijo de un magnate y estafó a decenas de mujeres usando la aplicación de citas Tinder.

De gran despliegue audiovisual, el largometraje pone en primer plano a las víctimas para contar una historia en la que no faltan los jets privados, los regalos de lujo y las cenas en lugares exclusivos que el hombre ofrecía a las engañadas y que nunca terminaba de pagar.

El documental El estafador de Tinder está disponible en Netflix.

AL

La saga completa con historias de grandes impostores de todos los tiempos se puede leer por acá.