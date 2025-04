Feria del Libro 2025: cómo se preparan las editoriales, entre la incertidumbre económica y la cautela

Con algunos de sus clásicos en la programación, más visitas internacionales que en 2024, dudas por las bajas en las ventas que afectan al sector editorial y un intento por cambiar el vínculo con el gobierno nacional, comenzó la cuenta regresiva para la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que tendrá, como es habitual, primero dos días dedicados a las jornadas profesionales y luego abrirá al público general. Será a partir del jueves 24 de abril y hasta el lunes 12 de mayo en el predio de La Rural del barrio porteño de Palermo.

Entre los expositores, según pudo relevar este medio, prevalece la cautela y en muchos casos se suma una buena dosis de incertidumbre, en días en los que tienen lugar modificaciones al sistema cambiario argentino y anuncios de aumentos de precios en varios rubros de la economía.

Después de un año en el que las ventas bajaron tanto para los grandes sellos editoriales como para los independientes, y luego de que numerosas librerías debieron cerrar por la crisis, la Feria tiene sus particularidades más allá de que para algunos pueda ser considerada como una suerte de termómetro sobre lo que ocurrirá con el mercado editorial de este año.

“Las expectativas en términos de ventas son mínimas. Si logramos vender en cantidad de ejemplares lo que vendimos en 2024, será para celebrarlo. Sin embargo, la Feria siempre es un momento de encuentro con nuestros lectores. Y esta edición de la feria es especial, porque Fondo de Cultura Económica está celebrando los 80 años de la editorial en Argentina”, señala a este medio Leonardo Rubini, gerente comercial de FCE.

El sello de origen mexicano prevé para este año ofrecer en su stand una promoción con notables publicaciones de historia y filosofía a 13 mil pesos. “En el contexto del aniversario, tendremos para destacar una promoción, que tiene rotación mensual, y que son 8 libros representativos de las colecciones emblemáticas de nuestra casa editorial cada mes. En abril son 8 títulos de la colección Historia y en mayo será el turno de 8 libros de la colección Filosofía, con precios realmente sorprendentes. En total, a lo largo del 2025 serán 80 libros los que habremos puesto en promoción”, detallaron, mientras que también adelantaron que los visitantes de la Feria podrán encontrar en su stand títulos de ficción, de no ficción e infantiles lanzados en los últimos meses, de autores y autoras como Carlos Bernatek, Kike Ferrari y Maria Teresa Andruetto, entre otros.

En un sentido similar se expresó Carlos Díaz, director de Siglo XXI Editores: “Las expectativas, en términos comerciales, son pocas porque los precios para exportar no son competitivos y el mercado interno viene castigado desde hace tiempo, y las últimas medidas no hacen más que empeorar el panorama. Dicho esto, para nosotros la Feria siempre es un gran festejo y una apuesta que va más allá de lo comercial. Para la gente es un paseo anual que no falla, inclusive si no tienen dinero para comprarse libros. Así que los vamos a recibir con el entusiasmo de siempre.

“Vamos a hacer muchas presentaciones y lanzamientos y nos enfocaremos en darle visibilidad a nuestro nuevo sello Siglo para chicos, especialmente al nuevo libro de Martín Kohan que es la última novedad y a Un mar de fueguitos, de Eduardo Galeano, que está teniendo un éxito que nos sorprende hasta a nosotros. Nos enfocaremos en la obra de Beatriz Sarlo, especialmente en No entender, su libro de memorias; en Soledad Barruti, que se sumó recientemente a nuestro catálogo, con las nuevas ediciones de Mala leche y Malcomidos. Y las nuevas derechas tendrán una presencia fuerte en nuestro stand con las obras de Pablo Semán, Pablo Stefanoni, Enzo Traverso o Steven Forti. También anunciaremos el inminente lanzamiento de la Biblioteca Osvaldo Bayer”, agregó Díaz.

Desde el sello independiente Omnívora, que estará presente con todo su catálogo en el stand colectivo 525 del Pabellón Azul, donde también estarán todas las editoriales nucleadas en la Distribuidora Blatt y Ríos, los editores Damián Luppino y Lila Hassid aseguran estar “expectantes”.

“Es un momento de difusión para la editorial, donde se acerca al stand gente con intereses muy diversos, algunos que vienen de distintas provincias e inclusive de otros países. Lo vemos como una oportunidad para que los libros lleguen a públicos nuevos. Con respecto a las ventas, la feria se desarrolla en un contexto complicado en el que vienen bajando las compras de libros en librerías y en ferias, fenómeno que se registró ya el año pasado. Así que en este sentido estamos con incertidumbre”, comentaron ante elDiarioAR.

Sobre los lanzamientos específicos de Omnívora para la Feria, los editores adelantaron que llegarán “con una novedad muy importante”.

“Venimos trabajando en ella hace un tiempo largo: es la reedición del libro Doña María. Historia de vida, memoria e identidad política, del historiador Daniel James. Es un libro clásico en los estudios sobre el peronismo y la clase obrera argentina, que se encuentra agotado hace un tiempo largo y se estaba esperando su reedición. Una historia oral que cuenta en primera persona la vida de María Roldán, trabajadora y delegada sindical de la carne en Berisso, que fue una de las organizadoras de la movilización del 17 de octubre de 1945 a Plaza de Mayo. Por la centralidad que ocupa el libro en los estudios sobre peronismo e historia de las mujeres y de los trabajadores, estamos muy expectantes con cómo va a ser su recibimiento”, concluyeron.

Víctor Malumián y Hernán López Winne, de Ediciones Godot, comentaron ante la pregunta de este medio que los libros de esa editorial se podrán encontrar, como viene sucediendo desde hace algunos años, en dos stands colectivos.

“Vamos con el entusiasmo que nos generan siempre las ferias en general y la Feria Internacional del Libro en particular. Este año, tenemos la expectativa de recuperar algo de lo que pasó en 2024 respecto al año anterior. Estaremos en dos stands, con los sellos de nuestra distribuidora Carbono (627 en el pabellón Azul) y en Reunión, con editoriales amigas, en el stand 1720 del Pabellón Amarillo. Vamos a hacer los descuentos de CONABIP y de Librería Amiga, como siempre”, informaron.

“Nuestra particular apuesta para este año es publicar tres novedades por mes y vamos a estar en la Feria con los tres títulos de abril y los tres de mayo. En abril, además de Américo Vespucio, de Stefan Zweig, reeditamos dos títulos de Gustavo Ferreyra: El director, con prólogo de Martín Kohan, y La familia, con prólogo de Mariana Enriquez. Estas novelas son dos buenas maneras de entrar al universo literario ferreyriano. Y en mayo llegará El libro de los sesgos, de Ricardo Romero, un libro que se propone mostrarnos las estructuras de nuestro cerebro al momento de mirar la realidad, de generar nuestras opiniones, de pensar las que creemos que son nuestras ideas. Una propuesta para repensarnos y cuestionarnos en casi todo lo que decimos y pensamos. También tendremos Alfabeto Ruso, de Marina Berri, que fue el ganador del Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente. Además, un ensayo de Steven Hales, El mito de la suerte, un recorrido histórico, que comienza desde la mitología griega, para reflexionar sobre si tuvimos mala o buena suerte en eso que nos acaba de pasar”, señalaron.

Por su parte, Benjamín Angeloni, gerente comercial de la distribuidora Riverside Agency, que ofrecerá en su stand libros de sellos como Anagrama, Edhasa, Hugo Benjamín, Libros del Asteroide, entre otros, apuntó: “Estamos a las puertas de una Feria del libro con muchos autores y editores invitados. Como todos los años se renuevan las expectativas de ventas ya que son meses en los que las editoriales planifican sus mayores apuestas, pero al mismo tiempo somos conscientes de la situación económica actual”.

“Esperamos estar en el nivel de ventas del 2024 y confiamos en que nuestra amplia diversidad de literatura, libros ilustrados, juveniles e infantiles, sea muy atractiva para los lectores que nos visiten”, dijo a este medio.

Panorama autogestivo

Entre las sorpresas que tuvo la Feria en 2024, estuvo el stand de editoriales autogestivas nucleadas en TyPEO, que se presentó con logo y formato de Ministerio del Libro, a pocos meses de la asunción de Javier Milei como presidente.

Consultados por este medio sobre cómo se preparan este año, aseguraron que volverán con algunas sorpresas y con dificultades por la situación económica.

“En el segundo año del gobierno de Javier Milei, las diez editoriales que conforman la cooperativa de servicios TyPEO, al igual que toda editorial autogestiva, independiente y/o cooperativa, llegamos golpeadas a la Feria del Libro de Buenos Aires. Las novedades que podemos presentar son menos año a año, y se acrecientan las dificultades de afrontar costos de producción, impresión y difusión de los libros. Además, este 2025 tuvimos que adaptarnos a un stand más chico: estaremos en el Stand 1401 del Pabellón Amarillo. Pero no por eso llegamos con menos fuerza y convencimiento de que colectivamente podemos enfrentar esta crisis”, señalaron.

“En cuanto a las expectativas, se aproxima una feria oscura porque el poder adquisitivo no ha parado de caer junto con la suba del desempleo y por ende los niveles de consumo, sumado a que inauguramos la feria a una semana de una tremenda devaluación. Este año creemos que es probable que se reduzca la cantidad de visitantes, que esos visitantes lleven menos libros y que la competencia sea aún más intensa. Desde TYPEO estamos convencidos que la cooperación, la asociación entre pares y la solidaridad son las herramientas necesarias para sortear tiempos difíciles en el sector editorial. Por eso también estamos pensando estrategias con otros stands de editoriales cooperativas, intentando visibilizar y armar un recorrido autónomo de los proyectos que nos organizamos con lógicas alternativas a las de las multinacionales”, agregaron.

Formarán parte de este stand sellos editoriales independientes como Astier, Cúlmine, El Colectivo, Del Signo, Hasta Trilce, Muchas Nueces, La Libre, Rara Avis, Ripio y Ubu.

“Creemos que asistir a la feria sigue siendo crucial, un esfuerzo necesario para no desaparecer del mapa editorial, pero ahora lo vamos a hacer habitando este espacio de ensueño colectivo. En realidad, no estamos tan alejadxs de la ficción: autoras de renombre editan con nosotrxs y pasaràn por la feria a leer poesía, narrativa, pensar la educación y más”, detallaron sobre las actividades que llevarán adelante en ese espacio.

Edición 2025

“Del 24 de abril al 12 de mayo, la 49a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abre sus puertas y, en el año que roza su medio siglo, se mira al espejo: no es solo una feria, es un cuerpo vivo con memoria y futuro”, señaló en un comunicado la Fundación El Libro, organizadora de la Feria.

Tal como se anunció en 2024, el escritor argentino elegido para dar el discurso inaugural será esta vez Juan Sasturain y la ciudad invitada de honor es Riad, capital de Arabia Saudita.

Por estas horas se revelaron además los nombres de las y los participantes del debate de cierre, que tendrá lugar el domingo 11, a las 17, en la Sala Victoria Ocampo. Bajo el título “La cultura en el país de la libertad” y moderados por la escritora y periodista Hinde Pomeraniec, debatirán Tomás Abraham, Marcelo Birmajer, Claudia Piñeiro y Dolores Reyes.

“Esta edición promete ser una de las más vibrantes e internacionales de su historia. En camino a su 50 aniversario como evento cultural, la Feria propone innovaciones, autores invitados de 40 países y una programación que suma más de 1500 actividades con el propósito de reflejar la diversidad y la riqueza de la literatura contemporánea”, detalló la Fundación.

Entre otros visitantes internacionales, se anunció que viajarán a Buenos Aires para participar de la Feria autores y autoras como Eduardo Halfon (Guatemala), Rosa Montero (España), Gioconda Belli (Nicaragua), Erri de Luca (Italia), Arturo Pérez-Reverte (España), Yuri Andrujovich (Ucrania), Fabio Morábito (México-Italia), Fernando Aramburu (España), María Dueñas (España), Edmundo Paz Soldán (Bolivia), Elisabet Benavent (España) y Luis Chaves (Costa Rica).

Además, en distintas actividades como presentaciones de libros, mesas de debate, firmas y lecturas estarán presentes escritoras y escritores de la Argentina como Claudia Piñeiro, Juan José Becerra, Jorge Fernández Díaz, Eduardo Sacheri, Sylvia Iparraguirre, Mempo Giardinelli, Eduardo Sacheri, Esther Cross, Pedro Mairal, Guillermo Martínez, Juan Diego Incardona, Gabriela Cabezón Cámara, Marcelo Birmajer, Alejandra Kamiya, Magalí Etchebarne, Marina Mariasch, Jorge Consiglio, María Inés Krimer y Horacio Convertini, entre muchos otros.

AL/MG

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tendrá lugar en el predio de La Rural, del barrio porteño de Palermo, del 24 de abril al 12 de mayo.