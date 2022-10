Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll, falleció a los 87 años

El pianista y cantante estadounidense Jerry Lee Lewis, quien fue uno de los pioneros y más influyentes artistas del rock and roll del siglo XX, autor de éxitos como “Great Balls of Fire” y “Whole Lotta Shakin' Goin On”, falleció este viernes a los 87 años.

Dueño de un talento excepcional y con el piano como principal aliado, Lewis fue uno de los primeros artistas en ingresar al Salón de la Fama del Rock 'n' Roll en 1986. Fue uno de los máximos y primeros exponentes del género y junto a Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry marcaron a fuego la escena musical de los años 50. Su influencia era tan grande que John Lennon se arrodilló ante él para besarle los pies cuando lo conoció.

La noticia fue confirmada por su representante, Zack Farnum, quien explicó que el artista murió por causas naturales en su vivienda del condado de DeSoto en el estado de Misisipi, al sur de la ciudad de Memphis.

Lewis nació en septiembre de 1935 en Luisiana, y desde una temprnaa edad comenzó a demostrar su talento en las teclas, lo que lo llevó a construir una carrera en la que combinó géneros como el rockabilly, el gospel, el blues y el country con su notable carácter y presencia sobre los escenarios, que le valió el apodo de “The Killer”, o “el Asesino”.

“Baby Baby Bye Bye”, “Breathless”, “You Win Again” y “High School Confidential” fueron otras de sus recordadas interpretaciones, parte de una obra que le valió más de diez Discos de Oro certificados. Su álbum más vendido, “Last Man Standing”, fue lanzado en 2006 con la participación en dúos con distintas figuras de la música.

Con el paso del tiempo, vio el ocaso de su carrera. Tuvo siete matrimonios que concluyeron en malos términos, fue acusado de corrupción de menores por la prensa británica cuando descubrieron que Myrna, su tercera esposa, era su prima y tenía apenas 13 años. Además, atravesó las trágicas muertes de dos de sus hijos: Steve Allen Lewis se ahogó en 1962 a los 3 años y Jerry Lee Jr. murió en un accidente automovilístico en 1973 a los 19.

A pesar de estos escándalos, polémicas y problemas de adicción que atravesó durante su época de apogeo, Lewis logró recomponerse y, incluso después de sufrir un ataque cerebral a principios de 2019, continuó presentándose en vivo y componiendo nuevos repertorios.

LC con información de agencia Télam