Nicole Bunout llega a Buenos Aires con su primer concierto solista

El viernes 17 de abril, la cantautora chilena Nicole Bunout se presentará por primera vez en Buenos Aires con un concierto solista en Cuerda Mecánica.

El concierto forma parte de Sures, un nuevo ciclo del espacio dedicado a la producción de encuentros con artistas de la escena sudamericana contemporánea en formatos de cercanía, donde la escucha y el vínculo directo con el público se vuelven centrales.

Referente de una generación que actualiza la tradición de la canción latinoamericana desde una perspectiva íntima y contemporánea, Nicole Bunout desarrolló una trayectoria que comienza en el jazz vocal y se desplaza hacia un lenguaje propio, donde la voz se vuelve eje expresivo y territorio de exploración emocional.

Su presentación recorrerá composiciones de sus discos Crisálida y Aurora, junto a versiones especialmente elegidas, en un formato de cercanía que pone en primer plano la interpretación y el clima. La acompañará el compositor y pianista argentino Daniel Schnock, sumando matices a una propuesta centrada en el detalle y la escucha.

El concierto tendrá lugar en La Caja de Madera —auditorio de 60 localidades dentro de Cuerda Mecánica—, un espacio que refuerza la experiencia de proximidad entre artista y público.La visita retoma su vínculo con Buenos Aires, donde se presentó en 2017 en La Usina del Arte, en el marco de un homenaje a Violeta Parra.

El ciclo continuará el sábado 25 de abril con la presentación de Martín Buscaglia, referente de la escena uruguaya, que llegará con su reconocido formato “solo set”.

Nicole Bunout

Viernes 17 de abril – 20.30

Entradas disponibles AQUÍ

Lugar: Cuerda Mecánica, Juramento 4686

Qué es Cuerda Mecánica

Cuerda Mecánica es un centro cultural independiente ubicado en el corazón de Villa Urquiza, dedicado a la creación, exhibición y circulación de proyectos artísticos contemporáneos. Su programación abarca música, artes visuales, performance, teatro y talleres, en un espacio que combina una cuidada infraestructura técnica con una fuerte vocación comunitaria. Desde su apertura en 2019, Cuerda Mecánica se propone tender puentes entre la escena cultural porteña y la identidad barrial. En el segundo piso del edificio funciona además El Jardín Oculto, un restaurante íntimo rodeado de vegetación que completa la experiencia del lugar con una propuesta de cocina de autor, sensible y estacional. Abierto los fines de semana, el espacio invita a prolongar la visita al centro cultural en una cena distendida, integrando arte y gastronomía en un mismo recorrido.