Stranger Things: 7 cosas para recordar antes del estreno de la temporada 4 en Netflix

¡Llegó el día para los fanáticos de Stranger Things! Netflix estrena la cuarta temporada hoy, viernes 27 de mayo. Será el primer capítulo de la última etapa de la serie. La mala noticia es que dirá “adiós” para siempre el próximo 1 de julio.

La temporada 4 de Stranger Things arrancará con un salto temporal de seis meses

A tres años de la última temporada, los nuevos episodios presentarán al grupo de amigos separados por primera vez, seis meses después de los acontecimientos con los que cerró su tercera temporada. Ante este nuevo escenario conviene recordar en qué se quedó cada uno de los protagonistas.

1. El estado del Upside Down

La siniestra dimensión paralela que acecha Hawkins continúa amenazando con llegar al mundo real. Después de que Mind Flayer, el gran monstruo de las tandas segunda y tercera, se apoderase de Will Byers (Noach Schnapp) en la segunda, este consiguió por fin liberarse y Eleven (Millie Bobby Brown) usó su fuerza para sellar la puerta entre los dos mundos. No obstante, en la tercera temporada, Will sintió la presencia del villano y acabaron descubriendo que no fue desterrado, sino que quedó cautivo en el exterior.

La criatura eligió entonces a Billy Hargrove (Dacre Montgomery) como huésped humano, que se dedicó a secuestrar a personas para convertirlas en su alimento.

2-Los poderes de Once

La serie no ha llegado a explicar todavía el vínculo entre Once y el Upside Down. Lo que sí queda claro es que están conectados gracias al Laboratorio Hawkins. La joven fue secuestrada por su madre cuando era un bebé, sometida a constantes experimentos para desarrollar su capacidad telequinética. Esto le permitió tener grandes habilidades telepáticas con las que poder rastrear y observar a personas de distintas partes del planeta a través de su mente.

En el final de la anterior temporada, sus poderes se vieron mermados tras su lucha contra Mind Flayer. En el tráiler de la cuarta revela que ya no los tiene, por lo que se abre la duda sobre si los ha perdido definitivamente o si se trata de una carencia temporal.

3 Los científicos rusos

La tercera temporada sumó a un grupo de científicos rusos como nuevos antagonistas. Estos establecieron una base debajo del Stancourt Mall de Hawkins. Steve (Joe Keery), Dustin (Gaten Matarazzo) y Robin (Maya Hawke) interceptaron su transmisión y les localizaron. Allí, Steve fue golpeado e interrogado antes de escapar. A su vez, Hopper (David Harbour), Joyce (Winona Ryder) y el detective Bauman (Brett Gelman) secuestraron para conocer sus planes.

Esto les permitió descubrir que los rusos planeaban reabrir la 'puerta entre los dos mundos', que tanto costó a Once cerrar. La tanda concluyó con el sacrificio de Hooper y el gulag ruso, donde los guardias desataron un Demogorgon sobre uno de los reclusos.

4 La situación de Billy

Billy fue el gran villano de la tercera temporada, al ser el huésped de Mind Flayer. La criatura le corrompió hasta el punto que provocó 30 muertes de personas en Hawkins, que se transformaron en un monstruo carnoso gigante. En el avance, su hermanastra Max (Sadie Sink), acude a su tumba acude a su tumba lamentando su muerte prematura.

5 La vuelta del Doctor Owens

Tras no aparecer en la tercera temporada, la cuarta incluirá el regreso del Doctor Owens (Paul Reiser), el científico experto en el Upside Down. Uno de los tráilers compartidos por la plataforma, este pedía ayuda a Once en un restaurante.

6 El paradero de Hopper

En el final de la tercera tanda, Jim Hopper se sacrificó para salvar a sus seres queridos del Mind FLayer. Un adiós devastador, que dejó a los protagonistas, en especial a Eleven, destrozados. Aun así, costaba creer que uno de los pilares de la ficción fuer a desaparecer por completo. Los primeros adelantos anticiparon su regreso, recluido en un gulag ruso. Aquello dejó la duda sobre cómo sobrevivió, cómo fue apresado y llegó a parar allí y su si presencia estará relacionada con la irrupción de un nuevo Demogorgon.

7 Amor

Stranger Things terminó su anterior tanda con Mike (Finn Wolfhard) y Eleven declarándose su amor. Max y Lucas (Caleb McLaughlin) estaban juntos y Steve encontró en Robin a una nueva y fiel amiga. Además, Dustin sorprendió al presentar a su novia, a la que conoció en el campamento y todos pensaban que había sido una invención. Mientras tanto, Nancy (Natalia Dyer) y Jonathan (Charlie Heaton) llevaron su relación a distancia, tras la salida de los Byer de Hawkins.

Así será la T4 de 'Stranger Things'

Han pasado seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Afrontando aún las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que enfrentarse a las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que plantea un nuevo misterio. Si consiguen resolverlo, podría suponer el fin del Upside Down.

Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar), Regina Ting Chen (La reina del Sur), Grace Van Dien (Las chicas de Manson), Jamie Campbell Bower (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso), Eduardo Franco (Súper empollonas), Joseph Quinn (Catherine the Great), Sherman Augustus (Into the Badlands), Mason Dye (Bosch) Nikola Djuricko (Genius, En tierra de sangre y miel), Tom Wlaschiha (Juego de tronos) y el icono del cine de terror Robert Englund (Franquicia Pesadilla en Elm Street, V) se incorporan al reparto de esta nueva entrega, que mantiene al grueso del elenco original.

Con información de Europa Press y elDiario.es