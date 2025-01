Tres libros entre la memoria y los vínculos: Erri De Luca, cuentos inquietantes y grandes besos de la historia

Por tercera semana y con la intención de recuperar publicaciones recientes que no llegaron a tener la cobertura que merecían o, simplemente, para ofrecer una selección de libros notables a quienes estén buscando lecturas por estos días, va una nueva edición de Lecturas de verano (la primera entrega se puede leer por acá y la segunda se encuentra en este enlace).

En esta oportunidad la selección reúne textos, que en estilos y épocas distintas, se enfocan en los vínculos y en la memoria desde la crónica personal, el cuento y el ensayo pop.

1. Napátrida. Volver a Nápoles, de Erri De Luca. Este breve y magnético libro, el escritor italiano Erri De Luca disecciona el vínculo tirante que tiene con su ciudad natal, Nápoles. Armado como una serie de artículos breves, en los textos que lo componen retrata de manera fragmentaria y trata de evocar ese lugar del que escapó cuando tenía dieciocho años y al que regresa siempre a tientas y por escrito. Nápoles, en su mirada siempre efervescente, parecida cada vez a una epifanía, es el mar recordado, es la niñez, es la ciudad insomne, es los textos cómicos leídos de ediciones baratas, es la familia. Pero sobre todo, Nápoles es sus palabras, con ese particular y sonorísimo dialecto que De Luca no hace más que tironear en su memoria. Un sonido que rememora a la distancia convertido en un adulto que necesita de un neologismo –napátrida; Napòlide en italiano– para constituirse como escritor errante. Como él mismo escribe, “alguien que se ha raspado del cuerpo sus orígenes para entregarse al mundo”.

Entre sus relatos, por supuesto, hay uno dedicado al vínculo de Nápoles con el fútbol y en particular con la figura de Diego Maradona. “¿Vino para ganar? Sí, para eso también, pero no cuanto habría podido. No hay grandeza sin desperdicio. Grandeza y también despreocupación por los resultados, par las conclusiones extraídas. Prestar más atención, en cambio, al momento feliz del regate, al esprint, al pase que deja con la boca abierta”, escribe fascinado el autor.

Erri De Luca nació en Nápoles, en 1950. Además de haber trabajado como albañil y camionero, durante la guerra de los Balcanes fue conductor de vehículos de apoyo humanitario. Autor de más de cincuenta títulos, es uno de los escritores italianos contemporáneos más importantes. Su primera novela, Aquí no, ahora no, fue publicada en Italia en 1989. Desde entonces, sus numerosos y multipremiados libros se han traducido a más de treinta idiomas.

Napátrida, de Erri De Luca, salió por Periférica.

2. Mi marido, de Rumena Bužarovska. Entre lo impiadoso y lo honesto. Entre lo absurdo y una tensión que se va desbordando. Entre lo que se calla y lo que se otorga. En esa zona siempre oscilante en la que se despliega la vida doméstica se ubican los once cuentos que componen este libro de la autora macedonia Rumena Bužarovska, publicado en Argentina en 2024 por el sello español Impedimenta.

Armado a partir del relato de una sucesión de narradoras afiladísimas, la vida conyugal, en cada caso, se va desgranando con sus secretos, con sus pasiones, con sus ilusiones, con sus silencios. Pero lejos de describir desde la solemnidad, la autora se asienta en las contradicciones de sus personajes para ofrecer una mirada por momentos muy graciosa alrededor del matrimonio.

Rumena Bužarovska nació en 1981 en la actual capital de Macedonia, Skopje. Es profesora asociada de Literatura Americana en la Universidad Estatal de la misma ciudad, y codirige el proyecto PeachPreach, en el que se da voz a la literatura escrita por mujeres. La novela Mi marido, que fue publicada originalmente en 2014 y se convirtió en una especie de fenómeno editorial, fue traducida a más de quince idiomas.

Mi marido, de Rumena Bužarovska, salió por Impedimenta.

3. Museo del beso, de Andrés Gallina y Matías Moscardi. Por las páginas de este libro se cruzan con sutileza Klimt, los registros arqueológicos de la Antigüedad, los besos que rompen el récord Guinness, El erotismo de Georges Bataille, las palabras de Ovidio, Sylvia Plath, Shrek y un montón de referencias que, entre la erudición y el pop más estridente, buscan trazar una historia del arte del besar. Como en cualquier museo, la información de este ensayo está dispuesta en salas, o grandes ejes, que ordenan el relato. Aparecen, entre otras, una sala dedicada a primeros besos o escenas inaugurales, con películas y citas literarias; otra dedicada a una colección de distopías, cyborgs y besos de guerra, otra llamada Materiales del beso, donde los autores recuperan la historia de algunas obras de arte plástico icónicas y también hay un rincón dedicado al beso de despedida.

Como ocurría en la Guía Maravillosa de la Costa Atlántica (Sudamericana, 2022), de los mismos autores, la dupla una vez más apela a un tono chispeante para exponer con lucidez postales luminosas de besos célebres, históricos, secretos y en todos los casos inolvidables.

Los autores también escribieron juntos Diccionario de separación. De Amor a Zombie (Eterna Cadencia, 2016). Matías Moscardi es escritor y doctor en Letras e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Andrés Gallina es escritor, dramaturgo y editor. Es doctor en Historia y Teoría de las Artes (Conicet).

Museo del beso. Un recorrido por la historia del arte de besar de la Antigüedad a la era digital, de Andrés Gallina y Matías Moscardi, salió por Reservoir Books.

