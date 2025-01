Tres libros sobre vidas míticas: María Moreno y las figuras populares, los enredos de Martha Argerich, secretos de Isabel Perón

Una vez más, y con la intención de recuperar publicaciones que no llegaron a tener la cobertura que se merecían o, simplemente, para ofrecer una selección de algunos libros notables a quienes estén buscando lecturas por estos días, llega la segunda entrega de Lecturas de verano 2025 (la primera, por si se la perdieron, se puede encontrar en este enlace).

En esta ocasión, las tres publicaciones elegidas rondan el siempre difuso rubro de la no-ficción para contar, en distintos formatos y tonos, algunas vidas míticas.

1. Por cuatro días locos. Pequeño inventario de la Patria pop, de María Moreno. “Si el que ríe último ríe mejor, en periodismo, escribir fuera de actualidad, es decir un poco después de que la proliferación y las superposiciones logren que una palabra mate a la otra, tal vez permita eludir la invitación periódica a la amnesia con que el cuarto poder –desde la guerra de los Balcanes hasta los hermanos guerrilleros birmanos a prueba de balas– hace que el diario con la noticia de ayer envuelva los huevos comprados hoy”, señala María Moreno en uno de los artículos que integra Por cuatro días locos. Pequeño inventario de la Patria pop (Editorial Sigilo, 2024). Es, justamente, esa mirada posterior, esa forma irreverente de correrse del vértigo, ese impulso desbordado por rescatar de la urgencia algunas escenas lo que ilumina los textos que forman parte de este libro.

Tal como señala la autora en el prólogo, Por cuatro días locos está compuesto por crónicas escritas durante las últimas dos décadas, “en su mayoría para el periódico Página/12, medio tolerante con los estilos barrocos que atienden más a los personajes que a los hechos, se olvida de la noticia y permite pasarse de los caracteres exigidos por la pauta”. El extraordinario talento de Moreno, además de plasmarse en su inteligencia para observar las contradicciones de quienes integran el imaginario popular argentino, se trasluce esta vez en la selección de las notas que realizó especialmente para esta publicación. Ocurre que todas ellas, de épocas y orígenes muy diversos, arman a partir del recorte de la autora ese inventario de la Patria pop donde se cruzan, entre otros y otras, figuras como Carlos Gardel, Eva Perón, el Che Guevara, Isabel Sarli, Jorge Luis Borges, Cristina Fernández de Kirchner y Diego Maradona, quien tiene su merecido apartado en la recopilación (tal vez por tratarse, en palabras de la escritora, de “nuestro único ídolo dionisíaco”).

Necesariamente oblicuos, desfachatados, chirriantes, lúcidos, cada uno de los textos toma momentos protagonizados por estos personajes para hablar de algo que subyace, para buscar tensiones y brillos, para poner la lupa en ese lugar común y en auténtico ocaso que llamamos “actualidad”. Una vez más María Moreno encuentra una manera estimulante de leer al siglo XX y el comienzo de este incierto XXI, de reírse –sobre todo desde las formas– más y mejor.

Por cuatro días locos. Pequeño inventario de la patria pop, de María Moreno, salió por la editorial Sigilo.

2. Martha Argerich. Una biografía, de Olivier Bellamy. Publicado originalmente en 2010 y reeditado en 2024 por el sello argentino Blatt & Ríos, este libro del periodista francés Olivier Bellamy tiene la virtud de acercarse a la intimidad de una de las figuras más singulares, talentosas y también herméticas de las nacidas en Argentina: la pianista Martha Argerich. En un formato más o menos clásico, el libro va desde la infancia de una niña prodigio en Buenos Aires, hasta sus años de formación, su vida en el extranjero y el modo particular en el que se abrió camino para brillar en los escenarios del mundo. Escrito por un experto musical que indagó a fondo entre los allegados y los conocedores de ese mundo particular, no faltan además las referencias a obras, músicos y complejidades que Argerich encaró en sus interpretaciones ni a la admiración que despertó entre sus maestros y sus colegas.

Aunque en breves tramos se hace necesario pasar por alto algunas levedades o licencias del autor para referirse a hechos o personajes públicos de la Argentina, por el grado de cercanía que exhibe con la protagonista, la publicación produce una sensación similar a la que se experimenta al ver el documental Bloody Daughter, dirigido por Stéphanie Argerich, hija de la pianista, y afortunadamente disponible en YouTube (más sobre esa película, en este enlace).

Por la profundidad y el nivel de detalle que alcanza, al recorrer las páginas de este libro se pueden llegar a percibir de muy cerca la fiereza, los miedos, los berrinches, la determinación, los amores, los enredos, los fantasmas y el brillo incandescente de una de las personalidades más encantadoras de la música.

Martha Argerich. Una biografía, de Olivier Bellamy, con traducción de Silvia Kot, salió por Blatt & Ríos.

3. Isabel. Lo que vio. Lo que sabe. Lo que oculta, de Facundo Pastor. Tal como lo había hecho en Emboscada, su libro anterior, donde se concentró en una serie de circunstancias puntuales que derivaron en el asesinato y la desaparición del cuerpo de Rodolfo Walsh, el periodista Facundo Pastor volvió a elegir la parte por el todo para abordar el retrato de un personaje incómodo y misterioso de la historia argentina reciente: María Estela Martínez de Perón, Isabelita o Isabel. Con inteligencia narrativa y sin la pretensión de mostrarse como una biografía exhaustiva, Isabel. Lo que vio. Lo que sabe. Lo que oculta (Aguilar 2024) parte de una escena central que la tiene a esta mujer inquietante como personaje central: la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando se sube al helicóptero que la saca de la Casa Rosada sin saber que en pocas horas dejaría de ser la presidenta del país por el golpe de Estado que estaba en marcha.

Como un leit motiv que agrega tensión al relato y abre numerosos interrogantes, Pastor desmenuza a partir de una enorme investigación ese traslado y, sobre todo, brinda detalles reveladores de las personas que acompañaban en aquel vuelo a quien fue la última esposa de Juan Domingo Perón. Ese momento clave de la historia argentina, será el punto de apoyo para desplegar una historia repleta de personajes opacos, operaciones de inteligencia, secretos y traiciones narrada con un ritmo implacable.

Una vez más, el periodista acude a archivos y documentación inexplorada hasta ahora, pero también a la búsqueda incesante para dar con el testimonio de los protagonistas de aquellos años quienes, además de brindar detalles reveladores sobre la vida de Martínez de Perón, su pasado y su presente, ayudan a echar luz sobre algunos de los episodios más sombríos y dolorosos que atravesó el país.

Isabel. Lo que vio. Lo que sabe. Lo que oculta, de Facundo Pastor, salió por Aguilar.

