Alexia Putellas, del Barcelona, elegida “Jugadora del Año” de la UEFA

La española Alexia Putellas, jugadora del Barcelona, fue elegida este jueves como mejor 'Jugadora del Año de la UEFA' en la gala celebrada en Estambul al superar en la votación final a la inglesa del Arsenal Beth Mead y a la alemana del Wolfsburgo Lena Oberdorf.

Putellas, campeona de Liga y Copa con el Barcelona y finalista de la pasada edición de la Liga de Campeones (el cuadro azulgrana perdió la final 1-3 frente al Olympique Lyon) reeditó un título que ya ganó la temporada pasada.

La jugadora del club azulgrana firmó el curso más prolífico de su carrera después de marcar 34 goles y dar 19 asistencias en todas las competiciones oficiales.

Con esos números, Putellas fue la máxima goleadora de la Liga de Campeones y de la Copa de la Reina (11 y 4 tantos, respectivamente) y se convirtió en la segunda mejor anotadora en Liga (18 tantos) por detrás de su compañera Asisat Oshoala y de Geysa Ferreira (Madrid C.F.F), que celebraron 20 dianas cada una.

Pese a perder la final de la Liga de Campeones, en la que marcó el único gol de su equipo, fue elegida la mejor jugadora del torneo. Después, no pudo participar en la Eurocopa por culpa de una lesión en el ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda que le impidió intentar alargar su palmarés en una campaña casi perfecta para la actual Balón de Oro, única española junto a Luis Suárez Miramontes (1960) que posee ese galardón.

Después de recibir el galardón, Putellas se mostró muy satisfecha y declaró estar “contenta” por haber logrado por segundo año consecutivo el premio a la mejor jugadora del año de la UEFA.

“Por desgracia no puedo hacer lo que más me gusta y es una motivación estar aquí. El año que viene, quizá sea complicado y estoy deseando jugar y entrenar para ejercer mi profesión, que es lo que más me gusta”, declaró.

Además, dijo que su momento más especial de la temporada fue cuando disputó dos partidos en el Camp Nou con el estadio lleno y con récord mundial de asistencia de público a un encuentro de fútbol femenino.

“Agradezco al club conseguir un sueño, que es jugar en el Camp Nou lleno. Y aprovecho a todas mis compañeras, cuerpo técnico y trabajadores del club y la selección que me ayudan a seguir creciendo día a día. Por eso recojo este premio. Mi papel, no hago otra cosa que es hacer lo mejor que sé, jugar al fútbol, intentar hacer que la gente se emocione y estoy deseando volver a jugar”, finalizó.

Con información de EFE.

IG