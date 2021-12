Boca buscará ante Arsenal sumar para el pase directo a la próxima Libertadores

Boca Juniors, que atravesó una semana complicada tras los actos de indisciplina de tres de sus futbolistas extranjeros, visitará mañana a Arsenal por la fecha 24ta. de la Liga Profesional, en un partido cuyo foco principal apunta a ganar y lograr el pase directo a la Copa Libertadores de 2022.

El encuentro, uno de los cinco que le darán continuidad a la anteúltima fecha del campeonato, se jugará desde las 17 en Sarandí, será arbitrado por el misionero Néstor Pitana y televisado por la señal Fox Sports Premium.

El equipo "Xeneize" tiene 37 puntos en el torneo doméstico que ganó River (53) en forma anticipada y su principal interés es asegurar su clasificación a la Libertadores y sobre todo conquistar un nuevo título el miércoles próximo, en la final de la Copa Argentina ante Talleres de Córdoba.

Boca puede lograr el pase directo a la Libertadores si se queda con los tres puntos en Sarandí ante el equipo que se ubica último en el torneo, con 19 unidades.

También puede ir a la Libertadores, pero en forma directa y sin repechaje, si el miércoles conquista por cuarta vez la Copa Argentina, en la final que animará con la "T" en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

En cuanto al compromiso en Sarandí, el entrenador Sebastián Battaglia intentará formar un equipo con algunas variantes, respecto del partido que empató sin goles el martes pasado en la Bombonera ante Newell's.

Boca transitó una semana agitada y turbulenta por el acto de indisciplina que protagonizaron los atacantes colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa, y el defensor peruano Carlos Zambrano, quienes están con un pie y medio afuera del club de la Ribera, ya que no seguirán en 2022.

Los tres jugadores llegaron tarde a la concentración previa al cruce con "Ñuls" el lunes pasado (estaban citados a las 22 y arribaron un par de horas después) y en aparente mal estado, lo que motivó que fueran excluidos por Battaglia de la formación inicial en el partido contra el conjunto rosarino.

De todas maneras, al inexperto DT boquense no le quedó más remedio que hacer ingresar casi sobre el final del partido a Cardona y Villa con la misión de cambiar el rumbo del partido, dado que se trata de los dos jugadores más desequilibrantes del equipo, algo que no el equipo no consiguió.

Arsenal, por su parte, está con un entrenador interino tras la salida de Israel Damonte.

El equipo del "Viaducto" es conducido por un histórico ex futbolista del club, Darío "Cafú" Espínola, y en su última presentación fue goleado (5-0) en Santiago del Estero por Central Córdoba.

En cuanto al historial, favorece a Boca al cabo de 29 partidos, con 16 triunfos "xeneizes" contra 7 de Arsenal y 6 empates.

--Posibles Formaciones--

Arsenal de Sarandí: Alejandro Medina; Julián Navas, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez y Tadeo Tomás Rodríguez; Leonel Picco, Dardo Miloc, Brian Farioli y Alejo Antilef; Nicolás Castro o Lucas Albertengo y Bruno Sepúlveda o Nicolás Mazzola DT: Darío Espínola.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula o Eros Mancuso, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Juan Ramírez o Eduardo Salvio; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Luis Vázquez.

Árbitro: Néstor Pitana

Cancha: Arsenal de Sarandí

Hora de inicio: 17.00

TV: Fox Sports Premium.